宜蘭的「實驗教育」是領頭羊，卻要求興中國中把校舍讓給慈心華德福

※封面圖片為興中國中今年5月時，抗議停辦的照片，並非30日抗議照片。

（中央社）宜蘭縣政府日前規劃撥用五結鄉興中國中的行政大樓給予他校做為校舍。地方自救會今（30）日與部分師生抗議縣府決策粗糙蠻橫，要求縣府收回成命。縣府表示，會持續與當地各界溝通。

已有47年歷史的興中國中在今年5月傳出因擋不住少子女化衝擊，宜蘭縣政府預定在明年停辦，一度引發爭議。

廢校危機後來雖暫時解除，但日前縣府又要求興中國中行政大樓1、2樓，調撥給宜蘭縣立慈心華德福教育實驗高級中等學校使用，並希望開學前完成，以活化宜蘭縣教育資源及空間，但也招來反彈聲浪。

搶救興中國中自救會召集人林奠鴻今天在地方人士、部分學校師生、家長陪同下，齊聚校門口發起「自己的學校自己救」抗議行動，拉白布條抗議縣府決策。

有校方主管認為，學校已無餘裕空間，慈心華德福進駐後，勢必相互干擾，要求縣府派員到校協商對話，確保孩子受教權。

林奠鴻呼籲，縣府要懸崖勒馬，並提出保障學生受教權、反對縣府撥用興中國中空間，尊重家長教育選擇權等要求；若縣府執意不肯溝通要撥用教室，8月6日當地居民、家長、師生將再次聚集，一起從學校「苦行」到縣府抗議，傳達師生及家長最沈痛的心聲。

興中國中貼出「校園配置圖」，閒置教室早就拿來發展「特色課程」

教育處表示，目前興中國中共有37間教室，依照目前「學生人數」計算，只約需22間，因此還有15間餘裕空間。縣府會持續傾聽地方訴求，並與當地各界溝通，並保障興中師生的權益，期望達成雙贏。

《蘋果日報》報導，但興中國中學輔處主任邱子瀞指出，縣府雖稱校內有閒置空間，但其實都是規劃好的特色教室，且都依照縣府、教育部規定逐步申請經費去設計，若縣府執意撥用行政大樓，那勢必將壓縮原先已規劃好的特色教室，必然影響學生受教權。

《聯合報》報導，學校老師表示，興中在2016年榮獲教育111標竿學校認證，秉持「一校一特色、一生一專長、一個都不少」精神進行教學空間配置與轉型，另外設置紙藝教室、書法教室、樂活運動教室，期望透過多元體驗，讓孩子適性揚才，根本沒有多餘教室。

興中國中也在粉絲專頁貼出校園配置圖，標誌出特色教室：

《聯合報》報導，宜蘭縣家長會長協會與縣家長協會今日也前往興中國中了解，實地勘察後，他們提出五大理由，認為決策「窒礙難行」：

行政大樓是為了行政考量，隔間大小不符合普通教室規格。 即使罔顧結構安全，敲掉磚牆重新隔間，空間也不符合慈心所需12間教室（慈心的郭朝清校長所言）。 現有興中24名教師及行政人員要移往教學大樓，空間極度壓縮，對教學與行政造成衝擊，好不容易發展的學校特色也被摧毀。 即使慈心勉強進駐，兩個教學理念、作息方式千差萬別的學校混在一起，對彼此干擾，勢必影響教學品質。 縣府決策過程粗暴，造成地方的憤怒與師生的怨懟，興中國中與慈心未來可能難以和諧相處。

實驗教育校舍不足，縣長：宜蘭實驗教育是全國領頭羊

早在今年5月，興中國中接獲宜蘭縣政府教育處公文，表示將評估停辦後，就有傳言表示，停辦興中國中是為了讓慈心福德華實驗學校進駐。當時，辦理慈心福德華實驗學校的人人智學教育基金會就發布新聞稿表示，慈心福德華未曾介入他校事務，但校舍不足的確是多年來的問題。

人人智學教育基金會指出，該基金會2002年起受宜蘭縣政府委託辦理實驗教育，原以每年級兩班的規模進行國中小辦學，全校共以18班的規模進行校園空間規劃。但近年來因學校辦學受到肯定，並因應12年國教，獲得縣府同意改制為縣立公辦民營高中，也配合政策進行國中小增班。但校舍有限，目前高中校區得向蘇澳國中借用教室，因此，基金會也近年來也一直希望縣府能協助解決校舍難題。

《聯合報》報導，停辦風波甚囂塵上時，宜蘭縣議員吳秋齡也曾在議會質詢宜蘭縣代理縣長陳金德，當時陳金德說，全案只是進入評估程序，並未停辦，但如果明年真的要停辦的話，將來做為實驗教育育成中心、幼兒園、長照中心都有可能。

「提供慈心華德福高中校舍使用，也是選項之一」，他坦承要幫慈心華德福找校地，這是政府應該做的事，他說，宜蘭實驗教育辦得好，全國領頭羊，很多人要來念，的確興中校舍如果提供給慈心華德福，對教育好、對地方好。

《中國時報》6月報導，宜蘭縣是全國率先開辦公辦民營實驗學校的縣市，目前宜蘭縣的實驗教育學校數已達總數9％，如果再加上今年有三所學校申請轉型為實驗學校，已接近飽和狀態。

曾有「停辦風波」，又被要求騰出閱覽室給「實驗教育育成中心」

而今年五月的停辦風波。起源於5月19日宜蘭縣政府教育處的一紙公文。《中國時報》報導，當時，教育處發公文到興中國中，表示明年學校即將停辦，引發譁然，地方人士組成「搶救興中國中自救會」，甚至向監察委員王美玉陳情。

但宜蘭縣教育處長陳正華表示，發公文給學校其實只是要舉辦說明會，聽聽老師的聲音，造成大家的不安跟疑慮，對此表達歉意，但所謂的「啟動停辦」是要組成專案評估小組才算數，即便大家都同意最快也是2019學年度才會停辦。

教育工作者羅德水曾於《獨立評論》發文表示，當時，興中國中停辦之所以引發爭議，是因為根據宜蘭縣教育處長陳正華、副處長林麗玲兩人的說法，研議關閉興中國中主因是該校每生「教育成本」高於全縣平均值，但羅德水批評，宜蘭縣教育處並未考量政府對學校教育的責任、公立學校的任務、學校辦學品質與學生學習成效。

最終教育處保證，今年不會啟動停辦程序。不過，《聯合報》報導，7月3日，又傳出縣政府要求興中國中騰出三間教室大的閱覽室，由新成立的「宜蘭縣實驗教育創新育成中心」進駐，8月1日揭牌，雖然有老師認為教育空間遭壓迫，但校方表示，財產是縣政府的，沒辦法拒絕。

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核稿編輯：羊正鈺