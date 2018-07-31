【柏格曼百年紀念影展】英格瑪柏格曼的重映、重訪與追溯（上）

文：蘇蔚婧

回顧電影史，當你發現你拍了一部不能特寫的作品，一定覺得很悶吧？

今年四月，蔡明亮與泰國導演阿比查邦在臺中國家歌劇院的對談中，談到新作《你的臉》創作起源：拍完《家在蘭若寺》我很悶，因為這是部VR作品無法拍攝特寫。我覺得人的身體和臉是這世界上最美的景觀，特別是臉，而電影神奇之處是可以處理特寫，透過大銀幕裡特寫鏡頭的震撼，彷彿配好的一樣，從這當中可以去思考電影是什麼。

我永遠不能忘記《四百擊》最後一幕的特寫，永遠不能忘記法斯賓達電影裡那些老太太的特寫，而我甚至記不得他們的名字。我也忘不了柏格曼（1918-2007）《假面》的那些特寫，還有一部德萊葉的默片《聖女貞德受難記》整部都是特寫。

Photo Credit：金馬影展提供 蔡明亮《你的臉》工作照

這段有趣的談話發生在「從電影到劇場」的座談主題中，依循兩位導演的創作路徑，開展電影被視為作品，從放映到展示，從電影院到美術館的跨界討論。在此語境中，蔡明亮以臉部特寫為電影獨有的語言，回望虛擬實境前的傳統電影史，在電影這一媒介需要重新定義的時刻，回溯難以忘懷的電影經驗（cinematic experience）。

而蔡明亮提及的電影作者中，柏格曼正是從臉部特寫出發，將對電影這一媒介的思索融入創作的代表人物。適逢大師百年誕辰，金馬國際影展舉辦柏格曼百年紀念展，放映38部作品，片單為歷來在台映演最完整，正好呼應重返經典的需求。

Photo Credit：金馬影展提供

對創作者來說，重返經典是面對當代新的科技、技術、表現語彙與觀影模式的行動研究；對觀眾來說也是一樣，我們無可避免要用新的眼光閱讀柏格曼。

從過往常見的宗教哲學與精神分析，轉移到影像的美學表現與電影思維的創作實踐，通過柏格曼運用電影媒體的能力，重新領略傳統電影發展敘事、傳遞情感與反省自身的機制。這也是當代觀眾在電影數位修復與虛擬實境同時熱烈發展、觀影機制與場域不斷轉換，在擴充與折返之間，親身參與電影重新定義的最好時機。

對喜愛電影的人來說，柏格曼從來都不是陌生的名字。台灣最早介紹柏格曼是1960年代的《劇場》雜誌，這份由當時的知識青年邱剛健、劉大任、黃華成、莊靈等參與策畫的刊物，主要譯介西方現代主義戲劇作品與前衛電影思潮，引起當時文化界極大的關注，也是台灣前衛青年、藝術家逃避官方意識形態以及商業干涉的另一扇窗，深具啟蒙作用。

在「刺激自己向上求進」（劇場雜誌第二期宣言）的使命感而向西方汲取文化養分的風潮下，柏格曼與亞倫雷奈、安東尼奧尼等人被視為西方文學、藝術電影的代表人物。然而當時的社會資源有限，柏格曼只能在紙上被談論，縱使電影愛好者與學生們以社團、沙龍聚會等形式，想盡辦法觀賞影片，但仍要到1980年代才有較大規模的公開展映。

Photo Credit：國家電影中心典藏組資深專員薛惠玲拍攝 1984年金馬影展柏格曼票券

1984年，電影圖書館（後改名為電影資料館，即現今國家電影中心）舉辦金馬獎國際影展並推出「英格瑪柏格曼電影專輯」，同年稍早柏格曼甫以封山之作《芬妮與亞歷山大》獲得奧斯卡最佳外語片，雖然我們都知道柏格曼日後仍持續創作電視電影並投入劇場，但《芬》片確實可被視為他電影創作的總結。故此專題以回顧式眼光梳理柏格曼電影生涯，選出20部作品，主要集中在1950年代中期到1980年代，特別是在國際影展獲獎的電影。

從最早受到矚目的《夏夜微笑》（1955）、《野草莓》（1957）、《第七封印》（1957），以及1960年代確立個人風格的「沉默三部曲」：《穿過黑暗的玻璃》（1961）、《沉默》（1963）、《冬之光》（1963）與後來的《假面》（1966）等。

Photo Credit：金馬影展提供 《哭泣與耳語》劇照

1970年代有《哭泣與耳語》（1972）、《婚姻場景》（1973）與《秋光奏鳴曲》（1978），1980年代則是《傀儡生命》（1980）及《芬妮與亞歷山大》。踏入影壇初期的作品僅放映《黑暗中的音樂》（1948）（當時譯為《夜中行》）與《牢獄》（1949），較具通俗劇與喜劇色彩的作品如《莫妮卡》（1953）、《夏日戀曲》（1951）與《戀愛課程》（1954）等則未被選入。

同時，從影展特刊收錄的文章中，我們也可以回探當時談論柏格曼的方式。劉森堯在〈我看柏格曼的電影—從《第七封印》到《芬妮與亞歷山大》〉較全面地介紹柏格曼的創作階段與風格特色，並將1950年代中期到1960末期視為他創作生涯的頂峰，主要指《第七封印》到《羞恥》（1968）之間的作品。

Photo Credit：金馬影展提供 《第七封印》劇照

從現在的角度來看，柏格曼1960年代末的影片其實另有一種獨特的格調，他對自己作為丈夫、藝術家與人的命運進行思考，似乎變得愈來愈透明，尤其是麗芙烏曼與馮席多主演的三部曲：

《狼的時刻》（1968）、《羞恥》與《安娜的激情》（1969），他作品的風格從心理探索的類型，轉向帶有紀實傾向的即興發揮，法羅島的地景亦從戲劇上的功能解脫，逐漸褪去藝術加工的形象。

影展資訊

名稱：「金馬55特別企劃：柏格曼百年紀念影展」

時間：台北 2018/08/03－23；台中 2018/08/16－27

台北地點：新光影城（台北市西寧南路36號4樓）

台中地點：凱擘影城（台中市復興路四段186號4樓）

責任編輯：游千慧

核稿編輯：翁世航