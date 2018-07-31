北極熊被「合法」射殺，極地觀光和全球暖化都讓「人熊相遇」機率大增

28日，一艘極地觀光船在挪威的觀光勝地斯瓦巴群島（Svalbard）靠岸，當時四名守衛依法下船視察，其中一人遭到北極熊攻擊，另一名守衛為了救同事，「合法」殺死北極熊。北極熊死亡的照片在網路上引發討論，有人認為為了拯救同事射殺北極熊很正常，但也有人抨擊，北極熊的生存環境、資源本來就因為全球暖化而被限縮，盛行的極區觀光更讓人類更有可能遇到具攻擊性的北極熊。

（中央社）挪威當局表示，28日，極地觀光船的一名守衛，下船視察時遭北極熊攻擊，因此另一名守衛為了救同事，而將北極熊擊斃。

北挪威聯合搜救隊發推文說，遊船「布萊梅」號（MS Bremen）28日停靠隸屬挪威的斯瓦巴群島（Svalbard）最北端島嶼斯匹次柏根島（Spitsbergen），遊客下船時，發生北極熊攻擊保全人員的事件。

遊船所屬公司赫伯羅德輪船公司（Hapag-Lloyd Cruises）告訴美聯社，兩名守衛先下船巡視，其中一人遭北極熊攻擊，頭部受傷。船公司發言人埃特米南（Negar Etminan）說，第二名守衛出於自衛射殺北極熊。

受傷的守衛被直升機送往斯島上的朗葉比鎮（Longyearbyen），傷者姓名並未遭披露。但埃特米南說：「他被以直升機救出，人還有反應，正接受醫治。」並說傷勢並未危及傷者性命。

埃特米南強調，按照當地法規，所有環繞北極區的遊船都必須配置「北極熊守衛」，而配槍也是為了確保遊客安全。

《地球圖輯隊》報導，遊輪公司另一名發言人克勞斯（Moritz Krause）表示，通常，守衛發現野生北極熊，他們會對空鳴槍把北極熊嚇跑。克勞茲也強調，從遊輪公司 1891年創立到現在，從來沒有發生過類似的事件，而他們也非常清楚航行在環境敏感區域時的責任，那就是要尊重大自然和野生動植物。

綜合《風傳媒》和《地球圖輯隊》報導，北極熊屍體的照片在網路上引發討論，有人認為守衛出於保護同事的原因射殺北極熊，並沒有錯，但也有動保人士指責郵輪公司與守衛行為不當。

有網友諷刺，野生北極熊居然會因為「行為舉止表現得像野生動物」而被殺。英國喜劇導演瑞奇傑維（Ricky Gervais）就在推特諷刺極地旅遊愛好者：「讓我們在自然環境中接近北極熊，如果牠太靠近就殺死牠。」

海冰減少、極地旅遊增長，「人熊相遇」的機會也增加

綜合《路透社》、《中央社》報導，這次發生射殺北極熊事件的是斯瓦巴群島，位在挪威大陸與北極中間，以壯麗的冰山景致、麋鹿和北極熊聞名，是挪威著名的極地旅遊景點，每年的6月至9月屬於旅遊旺季。斯瓦巴群島的極地觀光近幾年來大幅成長，2016年7月的旅遊人數就比2015年同期增長14%，朗葉比港的行程表顯示，光這週就會有18艘觀光遊船停靠。

而目前，北極熊名列世界「自然保護聯盟瀕危物種紅色名錄」的易危物種（vulnerable species，VU），全球預估僅剩2萬6000多隻北極熊，但根據挪威政府的數據，住在斯匹次柏根島上的北極熊就有大約3,000隻，比住在當地的居民還要多。

《路透社》報導， 在過去的40年裡，斯瓦巴群島發生了五起致命的北極熊襲擊事件。最近的一次是在2011年，一個英國學校協會組織舉辦極地旅行時，遭遇一隻北極熊襲擊，其中一名17歲的英國學生傷重不治。

為了保護遊客、居民和北極熊， 斯瓦巴群島對於遇見北極熊該如何處理，有明確的規範。 根據斯瓦巴地區的規定，不可主動靠近或追隨北極熊，只要與北極熊的距離未超過200公尺，就必須群聚起來並製造噪音，嚇跑北極熊。但如果有人死亡或受傷，為了自我防衛，可以對北極熊開槍。而在斯瓦群島的住宅區，法律規定當地民眾必須攜帶能嚇跑動物或自我防衛的工具，當局建議他們隨時攜帶手槍。

《美聯社》30日報導，挪威當地警方發言人Ole Jakob Malmo表示，當時警衛的確「大喊並發出大量嘈雜聲響，也發射了訊號彈，但沒有效果。」

2016年，世界自然基金會（World Wildlife Fund International）總幹事馬克蘭伯蒂尼（Marco Lambertini）針對斯瓦巴群島北極熊襲擊事件時受訪表示，北極熊可用的海冰面積縮小，導致飢餓的北極熊遭遇人類的機率增加，他因此建議，「斯瓦巴當局應該定期審查並更新他們對於極地旅遊的規定，以減少人類和北極熊相互危害。」

《The Local》曾經在2017年報導，斯瓦巴群島上的北極熊出現不尋常的行為——大量進食當地鴨鵝所生下的蛋。根據挪威北極熊研究機構學者Geir Wing Gabrielsen的解讀，這行為與持續攀升的溫度與北極圈逐漸減少的海冰有關，由於海冰減少，使得北極熊無法完成北向獵食海豹之旅，只好改食其他來源食物，在其他北極地帶，也曾觀察到北極熊攀爬到高處從鳥窩尋找鳥蛋或幼禽的案例。

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核稿編輯：楊之瑜