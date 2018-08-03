銀髮族常見的「心房顫動」跟中風有什麼關係？

文：劉育志醫師

您可能沒聽過「心房顫動」，但你一定聽過中風。要避免中風找上門，就得了解這個在銀髮族裡發生率極高的疾病──心房顫動。

Photo Credit：照護線上

心臟是我們體內的幫浦，總是規則地跳動著，推動血液前進到身體各處器官。心房顫動代表心臟失去原本的節律，變為快速不正常跳動，雖然患者可能不自覺，但久了就會帶來其他嚴重併發症。

心房顫動很常見。平均一百人裡大約有一人患有心房顫動，然而隨著年紀增長，發生率持續升高。到了六十五歲時，每二十個人就有一人患有心房顫動。八十歲的話，每十人就有一人患有心房顫動。

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心臟有四個腔室與各大血管相連，正常狀況下，以每分鐘六十次到九十次的頻率規律的跳動。每次心跳由心房啟動，再傳訊息到心室，引發心室收縮。

萬一罹患心房顫動，帶動心臟收縮的訊息異常，心房會紊亂快速地收縮，無法有效推動血液。

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當心房收縮不規律，血液可能會淤積成血塊，血塊剝落後就隨著血流在血管裡流動。

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當血塊被血流推進到變細的血管分支處時，血流就會被阻塞住，組織就接收不到血流，缺氧壞死，這就是中風。因此，導致心房顫動患者死亡或重病的最大因素，就是腦中風及全身性血管阻塞。

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只要心房顫動形成血塊之後，血塊隨血液四處流動，就會造成大問題，流到哪裡塞住哪裡，塞到腦部就形成腦中風，也會引發腎臟中風、腸中風、及腿中風。

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除了老化之外，罹患高血壓、體型肥胖、飲酒過量、或有甲狀腺機能亢進等代謝異常疾病的人，都會更容易罹患心房顫動。

心房顫動時會讓心臟無法有效工作，全身各處得不到足夠的血液量，患者就會感到心悸、虛弱、暈眩、胸痛等不適。

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要診斷心房顫動，通常都是用心電圖及心律紀錄器輔助診斷。

萬一確診心房顫動，治療會從兩方面著手。一個是控制心跳速度或重整心臟節律，這方面可從藥物或電擊著手。

另一個方面是要預防血栓血塊形成，這時就要服用抗凝血劑。服用抗凝血劑時，患者務必注意要按時服藥，若醫師有交代要有藥物、食物的禁忌就要確實遵守。服用部分抗凝血劑需要抽血檢查以調整藥物劑量，若有異常出血，像是血便、血尿、或流血不止等情形就要回診檢查。

遵照醫師指示服用治療心房顫動的藥物，降低中風危險。

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本文經照護線上授權刊登，原文刊載於此

責任編輯：朱家儀

核稿編輯：翁世航