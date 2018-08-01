跨性別女學生入住女宿，不會讓其他女生更不安全

文：吳馨恩

最近，有名跨性別女學生小雯，與人本基金會與伴侶盟召開記者會，娓娓道來這半年來，長期接受身心評估與賀爾蒙治療的她，只因為要求像普通女學生一樣住在女宿，就遭到校方施壓與教官性騷擾，使她身心不堪負荷到不得不休學，人身安全與受教權都嚴重受到侵害。

校園性暴力是所有女學生的共同脆弱處境，包含跨性別女學生

長庚校方多次以「保護其它女學生安全」為由，剝奪小雯受到學校對女學生住宿安全的保護，這不只可怕地認為跨性別女學生不配獲得學校保護，更是有暗中指涉跨性別女學生是潛在性罪犯的污辱意涵。

若大部分的人都同意校園校暴力，是對女學生人身安全與受教權的一大威脅，那小雯的性別認同是女性、性別表達也是女性化的，以及有女性第二性徵發育，並且長期以女性的姿態勇敢地在校園就讀，跟小雯一樣的跨性別女學生處境並不會比其他女學生更加安全，一樣面對了騷擾與侵犯風險。

不僅如此，根據美國大學協會的調查研究報告指出，跨性別及間性人學生比一般女學生更容易遭性侵犯，且遠遠低於一般女學生的申訴及求助率，因為校方的不友善態度，也促成跨性別與間性人學生更不易信任校方。若長庚校方致力於為女學生打造安全環境，就應對小雯在內等跨性別女學生一視同仁，將她們視作處於脆弱處境需要受保護的對象，而非需要排除或堤防的異類。

包容跨性別女學生，不會損害其他女學生的尊嚴與安全

長庚校方的主張也是社會大眾的疑慮，擔心若是女宿包容跨性別女學生，是否會造成其他女學生的安全威脅，然而憲法增修條文明定國家應維護女性的人格尊嚴、人身安全，所以同時也必須消除性別歧視，任何造成對任何女性汙名化、剝奪安全保障的行徑，不僅已經違反憲法精神，更是對保障女學生尊嚴與安全之目的適得其反。

前幾年美國也有類似的爭議，國家終止性暴力聯盟（National Alliance to End Sexual Violence）、國家家庭暴力與性暴力中心（National Center on Domestic and Sexual Violence）、國家亞洲暨太平洋島民終結性暴力組織（National Organization of Asian Pacific Islanders Ending Sexual Violence）、國家有色人種姊妹終結性暴力組織（National Organization of Sisters of Color Ending Sexual Assault）共同發布了聯合聲明，根據目前的所有證據顯示出，包容跨性別者並不會讓任何人更加處於暴力的風險，反而不包容本就處於高度暴力風險的跨性別群體，會造成跨性別者更大的安全疑慮；今年英國政府平等辦公室（Government Equalities Office）也發表聲明，表示政府支持婦女與女孩的尊嚴及安全，同時也支持跨性別平權，兩者之間並不牴觸、也不會顧此失彼。

若我們真心想要保障女學生的尊嚴與安全，那矛頭不該針對尋求歸屬感、自我認同被肯定與獲得安全保障的跨性別女學生，而是著重於性暴力防治的教育與申訴體系的完善，以及硬體設備的安全設計才是。若有心人士想巧立名目進入女宿侵擾女學生，校方應該負擔保障跨性別在內的所有女學生安全之責任，可以將惡意侵擾者加以懲處、將暴力傾向的女學生（無分是否為跨性別）隔離。

女生宿舍並非某位女學生所有，女生宿舍也應該是性別平等教育場域

根據小雯的親口轉述與提供的佐證顯示，校方有人要求小雯入住女宿必須「取得所有女學生同意」，這個論點是毫無道理且相當荒謬的，試問哪位一般的女學生入住女宿有被如此要求過，這不是歧視什麼才是呢？

這樣的說法，似乎也是恣意挪用女權運動強調女性同意權的論點，然而女權運動在談及女性同意權的背景，基本上都是涉及親密接觸、性行為或懷孕生育等「身體自主權」的時候，然而女生宿舍並非某位女學生的身體，是一個校園提供給學生的公共女性及住宿空間，如此對提升女學生的性自主或身體自主權意識毫無幫助，只會加深某些女學生的自我中心而已。

近年來，許多女性設施打破保護措施（protection）的傳統，建立賦權作法（empowerment）的觀點，開辦工作坊或座談，讓女性也能瞭解性別平等與多元價值，認識與尊重不同身分或處境的女性，想必女生宿舍也能做得到。

本文經新公民議會授權轉載，原文發表於此

責任編輯：丁肇九

核稿編輯：翁世航