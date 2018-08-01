讀李敖《北京法源寺》（下）：李敖對慈禧太后的仇視與詆毀

文：夢柔

►讀李敖《北京法源寺》（上）：被小說捧上了天的康有為

其三，回到小說本身，李敖簡直把慈禧太后罵臭了！這跟一般民間的理解是一致的，也就是這種錯誤的歷史教育，導致我多年前初次在書店瀏覽張戎的《慈禧》時完全無法接受，認為應是張戎為了維繫她身為暢銷書作者的不敗地位，透過幫負面歷史人物翻案來譁眾取寵、趁機大賺版稅。

然而就在李大師逐漸啟迪我對歷史的興趣，我跑圖書館的次數越來越頻繁，積欠未還的書本也一再破紀錄之後⋯⋯繞了一大圈，我才發現原來張戎所寫的那本最全面、最真實。她的許多判斷也與我的不謀而合——例如我們都認為八月初三（陰曆）晚間，譚嗣同跑到法華寺密訪袁世凱、說以「圍園弒后」之事後，袁世凱經過一番「魂飛天外」與天人交戰，隨即當機立斷、連夜快馬加鞭衝進頤和園將老佛爺叫醒，也從此被貼上「告密者」的標籤、千古罵聲不斷。

很多學者分析，慈禧在八月初三白天就已接到掌廣西道監察御史楊崇伊的奏摺，裡面講到：

今春會試，公車駢集，康有為偕其弟康廣仁及梁啟超來京講學，將以煽動天下之士心。幸士子讀書明理，會講一二次，即燭其奸詐⋯⋯不知何緣，引入內廷⋯⋯。風聞東洋故相伊藤博文，即日到京，將專政柄⋯⋯。伊藤果用，則祖宗所傳之天下，不啻拱手讓人。

因此慈禧原本已訂八月初四將由頤和園返回紫禁城，與袁世凱告密無關。然而張戎認為袁確實連夜密報慈禧，否則後來不會那樣飛黃騰達；我則認為袁如果沒有將這麼重要的事當夜稟報，那麼到時候掉下來的如果不是慈禧的頭，恐怕就是他自己的那顆袁大頭了！

慈禧何許人也？一審訊之下她很快就會知道發生過哪些事。而說真的，我若是袁世凱，其實我也想不出哪條理由不去告密。掌握實權的人是誰？真正有能力與魄力進行改革的是誰？有功於國家的又是誰？一切答案都指向慈禧。套句台灣網紅歷史作家「金老ㄕ」在他的民國二部曲—— 《野心家們》裡面說的：「在她搞出八國聯軍這場大禍以前，慈禧在治國上可說是功大於過的。」然而八國聯軍這筆大爛帳，是否又需完全算在她的身上？

Photo Credit: Wikimedia Commons Public Domain 慈禧太后在頤和園仁壽殿前乘輿照。前排左為崔玉貴，右為李連英。

在前幾段行文中，筆者介紹過幾位「出類拔萃」、壑慾難填、其侵華野心完全屬於自發的日本間諜與企業家；現在則想推薦一位個人認為較具有理性研究精神與「良知」的日本人—— 日本京都府立大學副教授岡本隆司。需先強調的是，岡本教授在他寫的《袁世凱——左右近代中國的俗吏與強人》（2016年由遠足文化在台出版）中，對康有為和光緒也是絕無好評。從99頁開始，他寫到：

⋯⋯「變法」與袁世凱的關係，與其說是他主動參與，還不如說是「變法」派主動向袁世凱靠攏。⋯⋯若要以一句話來形容康有為這號人物，思想家應該是最合適的說法吧。不過，他並不是紮實深層的思考者，而是從既有理論中找到出路的知識分子，個性甚至可說是十分輕薄。⋯⋯思想家常出現的獨善其身之性格他也沒有少，同時也缺乏柔軟性⋯⋯甚至為了正當化自己的主張，不惜多次偽造記錄，企圖欺瞞歷史學家。（夢柔OS：李敖是否被騙了呢？）

到了第100頁，他繼續寫：

任用康有為的光緒，也是一個與冷靜沉著四字無緣的君主，這從前述急躁地連續發號命令之舉動也可看出端倪。⋯⋯只要是不得他歡心的人，便會被毫不猶疑地罷免。《明定國是詔》頒布後沒多久，便因為與長期擔任自己老師、一直以來跟在身邊的翁同龢意見不同，而免除了其職務⋯⋯

看來不分地緣，有更多學者都慢慢發掘出真相了。

有趣的是，岡本隆司在書的〈後記〉一劈頭就先寫下：「我討厭袁世凱。」我看了不禁莞爾。長達五頁的〈後記〉裡他始終反覆強調自己有多麼厭惡袁世凱，我想是為求自保吧，怕書一出版就會被本國的極端民族主義份子槍殺，甚至連累到出版商岩波書店（〈後記〉署名於2014年10月，它最後一段的開場白是：「這是一個多數日本人都厭惡中國的時代。」）

我之前在趣味歷史書系列《民國就是這麼生猛》曾讀到，每個日本人談起袁世凱都恨得牙癢癢的，現在看來是真的！根本原因當然是與袁世凱早從一八八二年朝鮮發生壬午兵變、甲申政變、他以武官身分進駐朝鮮以來，就不斷站在中方的宗主國立場、積極阻撓日方併吞朝鮮，甚至把整個侵華戰爭都往後推了十年，以及他是最早洞悉日本人帝國主義陰謀的中國人有關。

而岡本在書中提到連中國人自己都討厭袁世凱，在我讀來尤為心酸。一個在風雨飄搖的年代撐起整個國家的柱子、對民族有確實貢獻的人物，卻需要一個敵對國家的學者百年後用這麼曲折的筆法為他翻案（相信這並非他寫作的初衷），任誰讀來都會覺得心酸的。

⋯⋯袁世凱主觀期望的，其實就只是中國的富強與統一罷了。之所以會如此緊抓著權位不放，除了保身之外，絕大多數都是為了達成此一目標的緣故。

而比袁世凱更加務實的筆者則大膽說真話：讓一個有能力又愛國的人當皇帝有何不可？既然中國男人骨子裡有99%都想當皇帝，女人有98%都想掌權。我從前讀到「人生光明組」的岳飛被身為「人生黑暗組」的宋高宗害死時，心中就很困惑：為何當時的岳家軍不拱岳飛出來當皇帝？

康有為在戊戌變法期間叫光緒暫時不要開議院（可參閱《康有為傳》第231頁與《康南海自編年譜》），還有他其實一直都是厭惡選舉與反民主的。除了他個人的私心之外，相信以他的聰明才智應該也知道中國人的DNA不可能那麼快改變的，中國人一旦失去皇帝就會天下大亂；李敖當過立委，親眼見證並揭發過台灣議會的「假民主」，在他的其他著作中也曾批判「來自南方的職業革命家」製造民初的兵連禍結，或許正因為彼此有同樣的洞見造就他對康有為的好感？

現在再回到讓慈禧身敗名裂的義和團與八國聯軍事件，岡本教授寫到：

開始對列強感到反感的，不只是北京政府。中國社會本身，自十九世紀中期對西方開港以來，便一貫地採取排外的姿態，「教案」便是其中一典型。

列強之所以支持光緒和康有為的變法，有很深層的因素是想趁機瓜分或主導中國。李敖在小說中藉翁同龢之口說：「他們（指康、梁）搞『強學會』，英國人李提摩太也來參加了。⋯⋯總之，一個進步的中國也是世界各國有識之士所樂見的⋯⋯」我很懷疑翁帝師說過那樣的話。

Photo Credit: Wikimedia Commons @ public domain 李提摩太

傳教士李提摩太來參加的目的是親近康有為等朝中新貴和翁同龢等皇帝近臣，以藉此提出他的「新政策」—— 中國應將外交、新政、鐵路、借款、報紙、教育等權力，皆交由西人掌管。而李提摩太透過發行《萬國公報》鼓吹變法維新，其美籍主編甚至曾在光緒二十二年的報上發表過〈印度隸英十二益說〉，認為中國應「先於東南方遴選二省地，租歸英治⋯⋯本昔之治印者，一一移而治華⋯⋯」。意思就是要把中國變成像印度那樣的殖民地。

慈禧太后在變法期間差點掉了腦袋，她也清楚看見自己再不重新主政，中國遲早要因光緒和康有為這批人被列強瓜分（我認為在日俄戰爭還沒開打前，英國和日本就可能因為在華利益談不攏，率先在中國境內打起來）。變法被迫提早結束，列強一方面繼續支持光緒，一方面對中國內政的干涉卻日益強硬，連廢立儲君這樣的自家事都需要外人背書，慈禧對列強的厭惡不是沒有道理的。以下所引這段慈禧在御前會議回答大臣的話，被岡本教授形容為「在歷史上相當有名」，張戎在她的書《慈禧》中也曾引用：

法術無足恃，豈人心亦不足恃乎？今日中國積弱已極， 所仗者人心耳。若併人心而失之，何以立國？

當初若不是康、梁和譚嗣同等人找來江湖人物畢永年，賣力演那樣一齣瘋狂維新（幾乎每天都有新法頒布）、密謀暗殺又洩密告密的鬧劇，或許根本不會有後來的義和團民亂、八國聯軍與辛丑合約。慈禧太后在外有強權逼宮、內有人民鼓譟、國家主權岌岌可危的狀態下，最終走錯了一步棋。

而她事後也從容坦蕩地下罪己詔，不像有些男性帝王一旦捅出大簍子，只會把過錯推給下屬（例如光緒親政，後要求李鴻章承擔簽署馬關條約的屈辱，但是當初主戰的其實是他自己與翁帝師；明末崇禎自己想要議和，東窗事發後就把他派去談和的大臣殺掉）。

Photo Credit: Anonymous @ public domain 八國聯軍的士兵

李敖對西太后的仇視與詆毀多半也受到康有為的影響吧？為了推翻慈禧，身居海外的康有為由梁啟超協助，在採訪、演說、著述中不遺餘力地製造有關慈禧的不實之詞，從毒死慈安、氣死同治，到逼同治的皇后吞金自盡；說慈禧把建海軍的全部款項三千萬兩銀子拿去修頤和園，導致甲午戰敗（參見張戎《慈禧》248頁）。

然而這位清末掌權近半世紀、促成同治中興、任命多位洋人掌管海關總稅務司並參與掃平太平天國之亂的中國實際主政者，真的有這麼糟嗎？才貌無雙的珍妃被慈禧掌嘴是因為她有賣官，而她配合文廷式、兄長志銳與志鈞等人不斷慫恿光緒變法，更充分顯露出她絕非李敖筆下描述的那位，純粹是威權的受害者與楚楚可憐的弱女子（這些內容連維基百科都可找到喔）。

一八七五年，因英、俄等列強環伺，李鴻章居然建議放棄新疆，是慈禧命令左宗棠前去收復並大力支持；一八八四年，中國對法戰爭一連串慘敗，也是慈禧果斷罷免恭親王等全體軍機大臣，面對法方要求索賠堅定不允，最後甚至咬牙宣布主戰。她曾對官員說：「論中國與洋人呢，自然是和好的好。但是，中國總要能戰，而和才是真和，要是樣樣依他，越求和越不得了。」能說出這樣的話，會是一個沒知識、沒謀略、只知享受和誤國的糟老太婆嗎？

就算她早年所受教育不高，甚至還寫錯別字，但是憑著多年來的苦心自學、戮力國事，她的成就有目共睹。如果用現代女權運動者的眼光來看，慈禧在咸豐死後發動的那場「辛酉政變」，其實是一種「挺身而出」的表現。

話說從頭，究竟是否因為《北京法源寺》小說的內容與史實不符，甚至作者李敖本應對康有為等人大加撻伐卻相反而行，而造成李大師在筆者的心中光環盡褪呢？我想也不必然。我個人認同李敖所說，具備奇情與思想是一位小說家的必要條件，而李大師本人積極入世、自闢一格的佛學觀與宗教情懷，更是我絕對推崇、願意大加宣揚的。諷刺的是，有別於李大師，可以選擇無為卻誓死要有一番作為的康聖人，他抱持的又是何種信念呢？

一般讀者可能忽略的是，湯志鈞教授在《康有為傳》第四頁中，曾描述康有為早年初嚐靜坐養心後的狂喜體驗：「靜坐時忽見天地萬物皆我一體，大放光明，自以為聖人則欣然而笑，忽思蒼生困苦則悶然而哭。」康聖人的眼淚與情緒性反應讓我懷疑他是不是月亮落在雙魚座。然而真正怪異的是，一般人在經歷靜心得到的狂喜過後，往往會加速朝長時間靜坐、甚至隱居深山專心修道，以求開悟的方向前進，而康聖人的人格特質卻是：「天與我聰明才力拯救之，乃哀物悼世，以經營天下為志⋯⋯」

李敖雖然也絕對自負，但據我所知他應該沒嘗試過靜坐，大腦結構與實際作為也比康有為好上太多，至少他捐過三千萬給台灣的慰安婦。試問這世上還有誰捐過錢給慰安婦？此外，李敖或許也欣賞康有為在《大同書》中展現的人道關懷或左派思維吧，但是康聖人所謂超越國界的大同思想究竟詳情為何，或許有機會再向讀者分享。

►康有為驚世駭俗的《大同書》：消弭貧富衝突唯一的辦法，就在於摒棄家庭制度

最後，我恭錄一段康有為晚年開辦「天遊學院」、自署「天游化人」，以重金自海外購得天文望遠鏡，看見火星上有火山冰海，進而相信將來人類一定能飛出地球、星際交通必將發展後，寫下的心得：

然自金、水、火、木、土諸星中，夜望吾地，其光華爛爛，運行於天上，亦一星也。夫星必在天上者也，吾人既生於星中，即 生於天上。⋯⋯人不知天，故不自知為天人，故人人皆當知天，然後能為天人，人人皆當知地為天上一星，然後知吾為天上人。⋯⋯知諸天之無量人，可乘為以太而天游，則天人之電道，與天下之 極樂，自有在矣。

其想像力之豐富與言中隱含的「新時代」思維，連我都不禁懷疑他是不是水瓶座了？以康有為所擅長的組織運動、媒體宣傳和抄襲竄改等作為，他其實是屬於二十一世紀的，也就是李敖所說的時代的先驅。而他若是在宗教改革後生於歐洲，應當也是位大哲學家。中國有那麼多讀書人喜歡他，想必總是有點道理的。

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