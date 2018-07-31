機師工會：不排除中秋節罷工，但是「資方讓機師沒得選」

桃園市機師職業工會近期正進行罷工投票，工會今（31）日舉行記者會表示，目前仍希望能透過協商解決爭議，不排除中秋節罷工，但預告期至少3天以上。華航和長榮資方則表示，會盡最大努力協商。

（中央社）近日，桃園市機師職業工會的華航機師約800名、長榮機師約500名，向資方提出訴求，主要是管理制度及福利，分別都有10多項，桃園市機師職業工會表示，由於資方對工會的訴求一逕拖延，決定展開罷工投票。從16日開始投票至今，參與投票人數近七成，投票將在8月6日晚上結束，7日開票，有極高機率正式取得罷工權。

桃園市機師職業工會旗下華航分會與長榮分會今日到交通部大門口召開記者會，表示民航業是政府高度管制的事業，主管機關應以實際行政權「勸說」兩家資方，不要干擾投票或有讓會員恐懼的不當勞動行為，並積極要求資方實質協商，化解台灣航空史上最大危機。

工會：不排除中秋假期罷工，但那是「最後手段」

16日投票開始後，新任交通部長吳宏謀就曾對媒體表示，將會同勞動部，討論合理的罷工「預告期」。桃園市機師職業工會理事長李信燕目前是長榮機師，她受訪表示，不排除中秋節假期發動罷工，但不會突襲性罷工，會有預告期，且至少3天以上。

民航局標準組長林俊良受訪表示，3天罷工預告期太短，國外至少是7～10天，因為航空公司若因應罷工期間的營運，可能必須向國外溼租飛機，還有旅客簽轉問題，作業時間一定都超過3天。

李信燕強調，工會提出的所有訴求站得住腳，希望資方都能接受，但並未要求資方一定照單全收，雙方各退一步都可以談，工會期待資方能認真了解工會訴求的內容。

桃園市機師職業工會研究員陳柏謙則表示，工會目前還是希望協商，罷工投票只是展現會員意志，如果資方還是不願重視會員的想法，才會考慮罷工。他強調，若真的走到罷工那一步，「主要的推手不是工會，而是資方，是資方讓機師沒有選擇權。」

對此，林俊良表示，會請交通部要求華航與長榮和工會具體協商，也盼工會與資方要平等協商，創造工會團體、旅客權益及企業永續經營三贏。

《聯合報》報導，今天吳宏謀接受訪問也表示，先前他曾提及罷工希望提前14天預告，但他強調預告期是最後的手段，現在希望不要走到這步，勞資雙方不是對立的，而是生命共同體，應該要平對待，希望雙方都有耐心坐下來好好談，下週也會和勞動部進行溝通。

工會指控資方，搞「小動作」抹黑工會

記者會中，陳柏謙和桃園市機師職業工會常務理事陳祥麟都表示，在罷工投票開始後，華航及長榮資方做了許多「小動作」，包括以問卷調查干擾罷工，排擠工會會員升遷機會，投書抹黑機師等。

陳柏謙舉例，長榮和華航資方都透過登入系統，要求員工填寫調查問卷，詢問機師「是否加入工會」、「若罷工是否願意支援勤務」，陳柏謙認為，這樣的問卷會干擾投票結果。

陳祥麟則說，曾聽聞會員私底下表示，部分主管會開會討論升遷時，會把工會名單拿出來核對，阻擋工會人員升遷。

此外，兩人受訪時也都表示，有人投書媒體，指稱機師薪水已經極高，仍要求福利，並指控機師罷工，是為了降低跳槽到中國的門檻。兩人都認為這是資方透過投書抹黑工會機師。

對此，李信燕在記者會表示，和國泰航空、阿聯酋航空相比，台灣機師的工作條件並不理想，但李信燕說，大家都想留在自己的家鄉，工會就是要提升台灣機師的工作權，讓更多後進願意加入，為台灣留住人才。

陳祥麟則說，機師的確薪水很高、休假額度不少，但工會要求的是「合理的排班」。他舉例，過去常有機師一天飛14、15小時的長程航班，休息24小時後，時差都還沒調過來，第三天早上就被安排再飛短程班機，讓機師非常吃不消。

另外，陳柏謙也說，華航曾指控工會要求「所有訴求一起通過」，沒有協商誠意。但陳柏謙強調，工會自始至終都沒有要求資方「全盤接受」，反而是資方包裹所有條件，全盤否決。

今日的記者會，多個工會團體也都到場聲援，包括台灣高鐵工會、台北市產業工會、全國自主勞工聯盟、全國傳播媒體產業工會、勞動人權協會等，到場機師約五位，工會說，因多數機師仍要執行飛行任務。

華航、長榮：願意持續理性溝通

（中央社）對於工會的指控，華航發布新聞稿澄清，公司在勞資協商上力求務實積極，2017年已逕先履行雙方達成共識，但尚未簽訂團體協約的事項。例如，試行大陸夜航班機返台翌日排休、國籍機師優先升轉訓、取消轉訓延長服務年資、轉訓人員意願徵詢或排班系統新增功能等六事項。

另，2015年與桃園市機師職業工會簽訂如薪資調整、保障每月及每年休假天數、調降合約年限及機師優待機票候補順序等七項協議，也在2016年達成延後休假獎金，及以勞資協商方式解決爭議等四項協議。

華航說，不曾放棄與工會代表積極協商的任何機會，但雙方談判目的在於取得共識。華航已願意在部分議題上讓步，在爭議議題上也一直敞開大門，工會不能以資方未「全盤接受所有條件」，就說資方拒談，並將所有責任歸責於資方。

華航呼籲，從罷工投票開始，華航一直維持善意與溝通誠意，並強調交通運輸事業的公共性與社會責任，懇切希望勞方回到談判桌，也盼望罷工協商期間勞資對話應相互尊重，以務實積極態度化解歧見，才能創造雙贏。



長榮航空也發布新聞稿表示，尊重機師工會行使合法的工會權益，但仍希望在可行、合理的範圍內，雙方能持續理性溝通協調。

有關飛安相關議題，長榮航空願意由負責專業技術與飛安管理的資深機師群，邀請民航局與勞動部代表參與，和機師工會代表及未加入工會的機師代表，共同進一步討論，若機師工會願意繼續協商，應可很快取得具體結論。

針對罷工，長榮航空說，已依交通部與民航局要求，妥善規畫一旦發生罷工情況的應變措施，也強調，對機師發放的問卷都是自願填寫，並清楚載明公司尊重工會團體與所屬機師會員依據相關法令進行此投票的權利，絕無影響、妨礙、或限制機師工會活動的情形。

長榮航空呼籲機師工會保持理性，並希望雙方仍能透過協商解決爭端，以避免造成社會衝擊與影響大眾空中交通運輸。

《聯合報》報導，交通部長吳宏謀則表示，機師工會有他們的訴求，如果涉及飛安問題，經過溝通應該可以理解，有些怕機師過勞的勞動條件，資方可以從善如流，鼓勵長榮、華航更有耐心聽工會訴求，他表示「可以讓公司氛圍更好，更人性化的管理為何不做？」這部分已經和業者高層轉達過想法了。

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核稿編輯：楊之瑜