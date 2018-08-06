推銷、促銷、行銷、品牌，只有一個可以讓消費者主動上門

文：蔡淇華

用「價值」、「故事」、與「積累」，寫出自媒體的品牌力！──品牌積累法

很多學生旅行回來後，帶回來跌宕起伏、鏗鏘壯闊的足跡。聽他們分享後，我常自賈餘勇：「好精彩，有沒有想過寫下來？老師幫你找出版社，說不定可以出書。」

學生們真的費心整理，寄來數萬字文稿，然而轉寄各家出版社後，幾乎都得到委婉拒絕，例如：「這類書籍市面上已非常多，無差異化無法吸睛」、「內容過於平鋪直敘，缺乏故事感」、「可整合成主題式，而非僅以時間序為主軸」、「與主題相去較遠的情節可刪節，讓整本書聚焦」等。

為德不卒，無法幫上忙，對學生很抱歉。

當今書市不振，出版面臨懸崖式衰退，二○一六年統計，臺灣五年來書籍銷售額減少四十六％，幾乎腰斬。出版社主編透露，現在出十本書，只有一本可獲利，不得不慎。然而，一般素人，除了自費出版外，難道沒有捷徑得到出版社的青睞嗎？

這幾年曾協助高中同窗及學生阿布出書，均得到商業的成功；加上另兩位指導的學生已獲得出版邀約。發現他們有一個共通點，那就是靠持續曝光，建立「個人品牌」。

「品牌」是出版社的重要評估標準，出版界的友人拒絕學生的作品後，常會解釋：「不好意思，你的學生缺乏品牌行銷力，賣不動。」那什麼是品牌？什麼又是行銷呢？

美國行銷學會曾如此定義「品牌」：「一個名稱、詞句、標誌、符號、設計，或是以上的組合使用。」行銷管理大師柯特勒說：「品牌的意義在於企業的驕傲與優勢。」網路曾流傳一則有趣的類比，很傳神地說出品牌、與行銷、推銷、促銷，四者間的差異：

男生對女生說：「我是最棒的，我保證讓妳幸福，跟我好吧！」──這是推銷。 男生對女生說：「我老爹有三處房子，跟我好，以後都是妳的！」──這是促銷。 男生根本不對女生表白，但女生被男生的氣質和風度所迷倒。──這是行銷。 女生不認識男生，但她的所有朋友都對那個男生誇讚不已。──這是品牌。

總之，「品牌」是不求人，消費者就會主動上門。

我想起二○一○年五月開始使用臉書時，每次發文，頂多三十人按讚，二○一三年初，為了鼓勵學生主動打掃，寫下三哥的故事〈你這個笨蛋〉，竟然獲得五十幾個分享。

一位朋友幫我投到《人間福報》，又過了三個月，臉書「閱讀」轉貼福報的文章，獲得五千多次的分享。有一位美國的朋友，竟然寫信給我：「夠了吧，你這一篇文章，我已收到三種不同管道的分享。」

分析這一篇沒有文學修辭的文章，發現獲得迴響的原因有二，一是「傳遞好價值」，二是「抓張力寫故事」。堅持這兩點，「高齡」四十七歲的我，開始書寫半生倥傯，幸運有了追蹤的讀者，平均分享數來到五十上下。

當年七月，出版社的天使真的翩翩飛來：「我們發覺你的文章分享數很多，有市場，能簽個約嗎？」從此進入每年出一本書的第二人生，日後更多天使發出邀約──我開始思考，我算不算「品牌」？

在二○一四年，我目擊到一個品牌營造成功的過程，這個品牌叫柯P，沒錯，就是當選臺北市長的柯文哲醫師。

在九月領表後，我發覺每隔幾天，就會有一則「柯醫師小故事」被民眾在自己的臉書或部落格分享，然後隔天各大媒體開始大幅報導。例如九月九日是「他救了很多產婦」臺大醫師透露柯文哲小故事；九月十六日是第一位跟隨柯P的技術員（葉克膜之母）分享的柯P小故事，故事傳遞的價值是柯P的固執、靈活、效率、當責、領導、與視病如親；十月十二日則是柯文哲化身柯阿伯，與夫人陳佩琪一起為病童說故事。十一月十八日是「有洋蔥！非親非故卻獲柯P幫忙小故事感動網友」；十一月二十五日是臺大同事寫柯P注重細節的小故事。

那幾個月，我腦中不斷出現當年在廣告公司任職時，主管教導我的：「廣告要形成品牌，只有一個字，叫做Repetition（重複），而重複的必須是產品的核心價值（core value），這樣受眾才會有記憶點。」

柯文哲是素人，但柯P則是他背後團隊刻意塑造的品牌，這個P引起群眾的好奇，在被媒體疲勞轟炸後，不得不上網或詢問他人，才了解這個P是Professor教授之意。

在十一月二十九日，柯文哲以政治素人之姿，以不到一年的時間準備，最終成為首都首位無黨籍市長。他在勝選感言中表示：「這是一場網路主導的選戰。」網路不用錢，卻能在炒熱網友的討論熱度，吸引傳統電視、報紙媒體報導，成了真正取得發言權、引導議題的主流。

其實在這一個「去中心化」、「分眾就是大眾」的後現代，每一個人都可以成為另一個善用網路的柯P，讓今日的「副中心」成為明日的中心，甚至讓缺乏行銷成本的出版社，看到我們在社群的品牌行銷力，主動尋找合作機會。

其實經營社群，影音製作、直播、Instagram的受眾，一定超越文字讀者許多，要利用部落格、微網誌或是臉書的文字撰寫，來和影音競爭，一定是相對弱勢。但千萬別忘了，文字是「萃取價值」的最佳載具。想要讓自己的寫作被看見，永遠要記得「傳遞價值」、「營造有張力的故事」以及「重複積累」等三個重點。

群眾如流水，但流水永遠願意為好的價值流動，如果你有辦法從你自己的故事中萃取出「普世價值」，請練好自己的筆，不要放棄，慢慢積累，或許有一天，那頭上戴著光環的出版商，會出現在你眼前，拿出合約：「你已經積累出品牌力，簽個名，帶我們向另一片文字的天空飛吧！」

相關書摘 ►難的東西簡單說——品牌故事的書寫五要素

書籍介紹

《寫作吧！破解創作天才的心智圖》，時報文化出版

．透過以上連結購書，《關鍵評論網》由此所得將全數捐贈兒福聯盟。

作者：蔡淇華

被路過的靈感撞到──情境名詞互換法

從塵埃裡開出一朵花來──虛實互換法

在琴弦上賽車──雜揉法

用一碗湯看一個帝國──視角破題法

36堂醍醐灌頂的寫作課，36種更上層樓的獨門心法。

Photo Credit：時報出版

責任編輯：朱家儀

核稿編輯：翁世航