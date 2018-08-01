從《小偷家族》反思：怎麼樣的養老制度才合情合理？

本來會對於《小偷家族》感興趣是因為聽說這部電影談了孤獨死的議題，所以很想看看導演怎麼呈現這樣的主題。電影都演了一半，我心中還是很多疑惑….

以下會透露劇情，所以如果你會去看這部電影，請你看完之後再讀這篇文章。

相信看完電影的你，應該覺得這是一部很聰明的電影，讓人難過又心疼的一部電影。中國用了一個很棒的宣傳語：「我們什麼都沒有，只有愛」。我覺得這實在是太適合的一個宣傳語了，不過在現代的社會，只有愛就足夠了嗎？

電影一開始，我們就認識了老奶奶的一家人，看似是不成材的兒子一家在啃老，直到後來，我們才驚覺，原來這一家人，沒有任何人有血緣關係，甚至連婚姻關係也沒有。那為什麼他們要成為老奶奶的家人呢？到底是誰佔了誰的便宜呢？這問題很難回答，但這樣的發展其實也不會過於戲劇化，因為日前中國就有一位老先生希望別人領養他，因為他太孤單了。電影中的老奶奶，或許就是因為孤單，被兩個天使看上了，然後決定一起過生活。

你或許會好奇，奶奶為什麼不選擇住到機構，或是去給前夫的子嗣撫養。但答案只有一個，而且非常簡單，那就是奶奶還是希望可以「做自己」，況且還有一群「家人」陪伴，有甚麼不好的呢？自主性和社交網絡著實是高齡者最需要的兩件事情，只是我們往往都忘記了，以為只要讓他們可以被好好呵護就足夠了。事實上，養尊處優的生活，並不是高齡者需要的，也不是任何人需要的。

想要「自主」，就要付出

當然，人難免會生病，如何讓自己可以在有點不健康的狀態，還能自主生活，是需要提早做規劃的。獨居絕對不會是一個選項，但誰說和別人一起住就會放棄自主性呢？現在世界各地，我們都看到越來越多沒有親緣關係的人，因為一些共同的信念，選擇居住在一起。這會是未來很重要的出路，康健雜誌在幾年前就拍攝了日本新家人關係的紀錄片，紀錄了日本跨世代共居的狀況。在英國也有熟齡族，選擇一起居住，彼此陪伴。

那麼，如果你並不是真的孤單一人，你要怎麼和有親緣的家人維持關係，或是大家要怎麼維持彼此的關係呢？這議題在台灣比較複雜，因為我們的法律規定有明訂子女有照護父母的義務。但講白一點，這到底是苦了誰？不過，隨著民法意定監護的施行，這或許也有轉機。正如同電影中談到，子女無法選擇父母，老奶奶當時說：我可是選擇了你當我女兒，當時閃過一個念頭，就是奶奶覺得自己選擇了要當女兒的母親。後來，才驚覺，因為他們不是血緣關係上的母女，所以著實是奶奶選擇了她當自己的女兒啊！

在真實生活中，親子關係確實是一個最具約束力的關係，但面對高齡化的挑戰，我們真的需要重新思考這樣關係的重要性。如果孩子都不孩子、父親都不父親了，為什麼還要被這樣的關係勒索呢？還不如好好經營一些新的關係，反而對自己的身心健康是有幫助的。研究上，也證實親情對高齡者的影響是好壞參半，但友情則是只有好處。所以，勇敢去交朋友吧！

怎麼樣的養老制度才合情合理？

電影中另一個冒出來的議題就是關於養老制度的，劇中的老奶奶並沒有收入，而是可以領前夫的退休金，即使前夫已經死了，她還是可以一直領取他的退休金，直到老奶奶死亡。這在日本社會或許是合理的，因為很多女性為了養兒育女是沒有在工作的，如果丈夫死了就不能領丈夫的退休金，那不就是斷了人的財源嗎？在台灣，也有類似的撫卹機制，只是現在很多雙薪家庭，那類似的制度是否還是合情合理呢？

比較令人不理解的，就是為什麼可以她可以領前夫的退休金，明明前夫有再娶，不是應該由第二任太太領取嗎？另外，為什麼老奶奶為什麼要收前夫後代的紅包，然後又不用，也是相當令人不解。這是一個在領取自己補償的想法嗎？可能是的，特別對於老一輩的來說，一些人情的虧欠，是一輩子的事情，無關合不合理，而是一個禮尚往來。

電影中，男女主角在老奶奶死後，還用金融卡去領她的錢，也突顯了訪視的重要性。雖然這真的有點荒謬，但在日本類似隱匿老人死亡的案例其實不算少，所以也只能說人難免都有所貪念，唉……在台灣，多少老人被機器維持生命，也是因為子女希望持續領取他們的退休金。

在年改制度沸沸揚揚之際，或許聯合國應該認真討論退休制度的議題，在國際間形成一個新的共識，然後各國好配合做出調整。但是，這議題實在太棘手了，幾乎所有國家都是剉著等……。在台灣的中生代，真的要好好規劃自己的老後生活，因為現行的退休金制度，基本上到時候都會瓦解到一定程度。如果你只仰賴這個退休制度，那麼日子肯定是很難過的。

這部電影帶來最大的衝擊，或許不是孤獨死的議題（點此看另一篇文章），但還是相當值得一看，推薦給大家。

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責任編輯：潘柏翰

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