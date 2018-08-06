《大股東寫給經營者的8封信》：儘管維權股東滿口仁義道德，他們只為自己牟利

文：傑夫・葛蘭姆（Jeff Gramm）

股東維權主義不是過氣的時尚。它已是公司治理領域一個根深蒂固的核心環節，它的根源可回溯到上個世紀。股東維權主義歷經了各種週期性變化，在不同的市場情勢會以不同形式出現。不過，股東維權主義的核心非常單純。誠如卡爾．伊坎在三十五年前指出的，當股票公開上市公司的資產評價低於它的可能拍賣價，或是低於不同經營階層管理下的可能評價，它就有套利的空間。在班傑明．葛拉罕時代，市場先生給予北方油管公司的評價，遠低於它轉投資的證券的清算價值。如今，很多維權股東鎖定經營績效看似較產業同業差勁的企業，但他們將這個方法應用到BKF資本集團時，卻遭到嚴厲的反撲，不過，羅伯特．查普曼所謂「對經營權與所有權進行暫時且有益健康的隔離」還是相當可行的投資策略。

股東維權主義能善加利用股票公開上市公司在公司治理方面的弱點，創造優渥的投資報酬。若想要弱化維權主義的影響力，董事會和經理人就必須設法改善績效，消除伊坎所謂的套利空間。不過，誠如我們透過通用汽車、謝雷爾膠囊公司和星辰天然氣公司等例子見到的，有些股票公開上市公司無能到令人難以置信。本書的每個故事在在凸顯出那類監督失靈問題。

恩隆、美國國際集團（AIG）、房利美（Fannie Mae）到英國石油等股票公開上市公司的災難，是過去十五年間美國商業界的重要特色之一。一般人傾向於將這些企業的災難視為個別的怪誕現象，就算不是這麼想，也將之歸咎於「企業的貪婪」。但光是用「資本主義肆無忌憚的貪婪」，並無法透徹解釋這些問題為何發生。由於如今的股份有有限公司規模愈來愈大，結構愈來愈複雜，這個問題絕對不能等閒視之。目前各個大型企業之間的交叉關連性比以往任何時刻都密切，儘管現代技術不斷創新，但要善加管理這些企業，也絕非簡單的任務，而且一旦出狀況，附帶損害有可能非常可怕。

提諾．德．安傑利斯的過去不明不白，信用記錄也參差不齊，所以他很難為他的聯合公司開立正常的銀行帳戶。然而，他竟神通廣大地說服美國運通為他的存貨進行價值擔保。美國運通是世界上最大的金融機構之一，但它的高階經理人竟從頭到尾都不了解自己承擔了多少風險。當最後的事實證明該公司擔保的近十億磅大豆油只是一文不值的海水，好幾家經紀商和出口商接連因大沙拉油騙局而倒閉。四十年後，類似的監督不周問題再次在AIG發生，但這一次，它的金融商品單位幾乎拖垮了全球經濟體系。

唯一從提諾．德．安傑利斯的行徑賺到錢的人是提諾本人和他的親信。就算最後提諾證明是合法的，美國運通公司內部也不會有人因此賺大錢。然而，美國運通卻放任這個騙局發生。這個情況和AIG的情況類似到令人不寒而慄：一個小小的事業部竟能售出價值數兆美元的次級房貸信用違約交換（credit default swaps）。即使是在AIG金融商品公司（AIG Financial Products）這個可恥失敗單位的顛峰時期，它因信用違約交換業務而獲得的利潤，也還不到該事業部的10％盈餘。誠如麥可．路易斯（Michael Lewis）在《浮華世界》（Vanity Fair）雜誌有關AIG金融商品公司的概述中指出的，這個事業部的薪酬結構其實是以長期獎勵為中心，所以當AIG崩潰，員工自己也受傷慘重，虧掉超過五億美元。換言之，美國運通和AIG的某些重要員工因那些業務而承擔了鉅額的專業、個人和財務風險，但潛在利益卻有限，所以，問題看起來並不盡然是肆無忌憚的貪婪所致。

股票公開上市公司的災難通常是長期缺乏當責文化與監督所引發的外顯症狀，而這些症狀是漫不經心的股東、事不關己的董事，以及不夠專心的經營團隊共同造成。股東維權主義就是為了透過這個動態獲取利益而存在。基於獲利的目的，維權投資人經常以對公司及其他股東有益的方式，「掠食」沒有效率的經營團隊。不過，誠如我們所見，當維權股東瞄準一個機會，他們絕對也會為了自己的利益而佔其他漫不經心的股東的便宜。所以，儘管維權股東滿口仁義道德，宣稱要為全體股東創造價值，我們也不該忘記他們的真正動機——他們只為自己及他們的財務支持者牟利。

以制式的檢核項目來因應公司治理議題有用嗎？

從雅朵夫．伯利（Adolf Berle）在1932年撰文分析所有權與控制權分離的危險後，很多聰明人就開始深思公司治理問題。不過，一般人很容易就陷入泥淖般的理論細節，而那些理論細節無法幫助我們了解股票公開上市公司的真正運作。2012年，康乃爾大學教授琳恩．史都特（Lynn Stout）寫了一本發人深省的書──《股東神話》（The Shareholder Value Myth），她在書裡解釋：「美國公司法從未規定股票公開上市的股份有限公司一定要『將股東價值最大化』。」她也主張，股東權利受到非常大的限制，他們甚至不代表公司的真正「所有權」。即使嚴格來說，史都特這兩個說法都是正確的，但現實世界的企業董事會真的能公然提倡「輕投票權股東之利益、重其他目標」的企業宗旨嗎？

本書納入的很多維權股東信件，都直言不諱地才指出股東才是企業的正當「所有權人」。就所有含義和目的而言，這樣的主張也並沒有錯，因為股東才是真正為股票公開上市公司出資的人，而且是唯一能投票選舉董事的「選民」。關於企業所有權的本質的抽象討論，並不能解決種種導致公司治理事務如此令人頭痛的現實問題。最終來說，股東是否「擁有」企業並不重要，公司是否依法必須讓股東價值最大化也不重要。只要投資人的動機是獲取財務利得，而且只要他們有權決定股票公開上市公司董事會成員，這些企業自然會以股東利益為優先考量，畢竟有投票權的是老大。

若是由學術界的公司治理專家來發起實務面的改革，結果可能會流於剛愎自用，違反常理。舉個例子，2011年至2014年間，一群哈佛大學教授自設一個任務，意圖鎖定「任期交錯制的董事會」（任期交錯制是指董事的任期年數不同，不是在同一年改選整個董事會）。我們可以把任期交錯制董事會想成美國參議院式的治理方法──參議員的任期會重疊──而非眾議院（House of Representatives），眾議院的議員是所有席次同時改選。這個哈佛小組成功促使100家標準普爾500指數成分企業暨財富500企業解除其董事會交錯任期制。這是一個不可思議的結果，從中可見，在股東有點矛盾情結的領域，只要有幾個說話比較大聲的人挺身而出，確實足以產生顯著的影響。

我不知道這個小組是否真的認為任期交錯制董事會是個名正言順的問題，說不定他們只是把它當成一個能吸引到最多關注的軟柿子；不過，無可否認的事實是，任期交錯制董事會並不是什麼大問題。原因是，在董事改組期間保留部分董事席次之延續性，自有其道理，何況任期交錯制董事會也鮮少讓任何人有機會鞏固自己的力量。如果一個維權股東夠聰明，又能憑藉著正確的行動計畫介入，通常只要一個選舉週期內就足以說服其他董事支持他。本書討論的委託書爭奪戰中，戰況最激烈的是謝雷爾膠囊公司和BKF資本集團，這兩家公司的特色都是採用任期交錯制董事會，不過，最後，他們的維權股東都只靠一次選舉就達到目的。

或許最偏好以制式的檢核項目（不依據常識）來因應公司治理問題的範例之一是委託書顧問業。世界上最大的委託書顧問──機構股東服務公司在1980年代初期剛成立時，可謂立意良善，它針對投票事宜為很多機構投資人提供建議。由於主管機關要求投資公司必須建立健全的委託書投票政策，最後促使愈來愈多機構投資人將這項責任外包給ISS或它的競爭者──葛拉斯路易斯公司。但儘管這些公司努力嘗試，終究沒有足夠資源可適當追蹤每一家股票公開上市公司的董事會績效，所以，它們最後不得不訴諸標準化的評估方式，並因此偶爾會提出輕率到令人震驚的建議。

我在2014年加入坦迪皮革工廠公司（Tandy Leather Factory）的董事會後不久，ISS建議投資人除了投給我，不要投票給其他任何一個董事。坦迪公司是一家小公司，經營一種古怪的皮革雕刻業務，我的基金在公開市場上購買了該公司的30％股份。我認為其他投資人低估了坦迪公司業務的品質，所以，多年來，我一直樂於購買這一檔股票，因為我認為該公司的股價嚴重低於其內含價值，故竭盡所能力購買這一檔股票。當該公司董事會體認到我實質上只要再打兩通電話，就能在不支付溢價給股東的情況下，輕易取得該公司的控制權後，隨即設置了一個毒藥丸計畫，阻擋我買更多股份。

雖然我對這個毒藥丸計畫非常憤怒，還發了一頓小脾氣，但該公司董事會以這個行動方針來回應它的處境，倒也算合理。事實上，主導相關事宜的坦迪公司董事麥可．尼瑞（Michael Nery）並不是那種一心鞏固自身勢力的公司高階主管，他其實是持有該公司10％股權的價值型基金經理人。但由於坦迪是在沒有經過股東投票的情況下設置這個毒藥丸計畫，所以ISS建議股東不要投票給尼瑞和經營階層中的內部人──其實這些內部人的全部經歷加起來，等於在這家獨特又有利基的公司擁有100年的資歷。ISS的建議聽起來一點道理也沒有。

ISS不僅是針對一些不受注意的小型企業提出這種短視的建議。2004年時，他們還建議可口可樂的股東不同意投票給華倫．巴菲特，理由是他對嘉力達公司（Dairy Queen）的持股導致他有利益衝突的嫌疑。為此，可口可樂董事候選人赫伯特．亞倫（Herbert Allen）在《華爾街日報》刊登一篇憤怒的社論，他挖苦地寫道：「或許ISS有強烈的理由主張，巴菲特先生有可能因為忘記他持有一家和可口可樂之間僅維持極小額合約往來的公司（這家公司相對他的500億美元財富，簡直猶如九牛一毛），而在可口可樂公司董事會上投票時動搖。」

大型股票公開上市公司的董事會經常會見到利益衝突。不過，我們不能因法規或是ISS所謂「最佳作業」那種強大的支配力量，而認定任何一種潛在的利益衝突都會導致董事提名人失格。一個擁有深厚產業知識和經驗的企業董事，絕對很可能涉及利益衝突的問題。若股東想選出一組真正優良的董事，必須利用自己的判斷能力，研判哪些利益衝突真正事關重大，哪些又無關緊要。儘管巴菲特對嘉力達公司的所有權，相較於他持有的100億美元可口可樂股票可說是九牛一毛，但ISS那種公式化的評估方法讓巴菲特處於不利的處境。顯然ISS的檢核清單上並沒有「這個候選人是不是史上最了不起的資本分配者？」之類的問題。

本書研究了真實的維權股東案例，並探討他們的經濟影響力，我希望透過本書揭開公司治理的神秘面紗，幫助讀者像經營自己的事業那樣，更清晰地思考眼前的問題──「如果你有極高比重的淨財富取決於可口可樂的股票，你是否會對因為華倫．巴菲特持有嘉力達公司股份而不同意把票投給他？」答案是當然不會！

如果我們將這個常識型分析套用到其他頗受歡迎的公司治理創議，就會發現其中很多創議（像是討伐任期交錯制董事會的「哈佛十字軍」）不怎麼有道理。舉個例子，只要執行長也是董事的一員，那麼由不同人來擔任董事長與執行長，也不見得能對公司治理產生實質影響，因為根據多數企業的結構組成方式，董事也享有董事長的多數特權。

另一個經常被提出來討論的概念是，應該賦予持股期間較長的股東某種特殊投票權。不過，這項改革似乎不可避免地將股東歸類為有產階級和無產階級，還會賦予基礎雄厚的基金某種巨大的優勢。這將導致現有的維權股東愈來愈有勢力，讓他們獲得遠比小型新基金更大的競爭優勢。

公司治理領域最熱門的主題是代理權參與（proxy access）條款（譯注：亦稱委託書使用條例），很多股票公開上市公司激烈反對這個條款。這個條款的目的是要讓符合資格的股東有能力提名董事，並讓那些被提名人的姓名得以印在公司委託投票說明書的投票單上。常見的代理權參與條款之一是──允許持有3％以上股份且持股期間滿三年的股東，擁有提名25％董事的權利。表面上來看，代理權參與條款似乎不太重要，畢竟發動委託書爭奪戰的成本並不是那麼高，而且大型機構投資人擁有足夠的財力可提倡這些改革。不過，雖然代理權參與條款看似平淡無奇，卻可能產生一個深遠的影響：異議提名人選將不再被污名化。如果大股東能提名董事，並在無須發動惡意活動的前提下，讓這些被提名人成為有效的候選人，就能讓經營團隊變得更當責。實質上來說，代理權參與條款等於是將股東維權主義予以制度化──由此可見為何企業那麼害怕這個條款了。

相關書摘 ►《大股東寫給經營者的8封信》：幾個因股東維權主義失敗而引發的災難

書籍介紹

本文摘錄自《大股東寫給經營者的8封信：巴菲特、葛拉罕與維權投資人如何影響近代企業的思想與行動？》，大寫出版

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作者：傑夫・葛蘭姆（Jeff Gramm）

譯者：陳昌儀

當代金融史最富戲劇性的一頁！

「維權股東」崛起，改寫近代資本主義的內核心！

決裂、批判、力挺到股權戰爭，揭露企業史上最頂層緊張關係

特別收錄：巴菲特等著名投資人致公司經營階層信件全文

當代表著龐大投資者利益的「大股東」來信，是不懷好意，還是對經營者的鼎力支持？對企業經營者來說，這種股東維權主義的興盛，又究竟是場「政變」的前奏，或是對公司利潤分配的嚴峻質疑？

透過幾封最傳奇且最具爭議性的投資人及維權股東原始信件，本書述說了資本主義史上最漫長的緊張關係之一──股票公開上市公司董事、經理人及股東之間的利益衝突，塑造了一場內容輪廓鮮明且發人深省的故事。

「配發更多股利意見」、「委託書之狼」到「對經營者的指導棋」：

一場資本主義最核心的權力遊戲

股東與大型股份有限公司之間的衝突，常是商業媒體上的頭條報導題材。不過，經營階層和股票持有人之間的角力，已延續近一個世紀。

事實上，經營團隊（或者有時是所謂的「公司派」）與維權股東的對抗及糾紛，直到今日仍是公開商業市場上最顯著的衝突情境之一，我們將在此書看到許許多多在報刊證券版上常見的狀況，例如：大股東對經營團隊的併購績效嚴重質疑，經營者則反唇相譏「股東缺乏經營事業的專業」；又或者是公司派為了使維權股東無法經由股東會干擾，刻意選擇交通極為不便的地點或會議規則（例如限制發言時間）……各種手段迎擊集體或個人大股東的強烈要求。

同時，這也終歸於當代資本主義的重要型態──當所有權與經營權的利益相關關係更趨分化時，各方會如何依據自身的立場角力？就如本書作者所形容的，現代公司的的董事會本身也兼作戰場。

本書分析了幾種不同董事會股權角力戰的案例，希望釐清股東與經營階層爆發衝突的真正原因。書中的每一封信都是一個引人入勝的企業經營故事，信件筆下不同的情緒與論辯，也述說著近代企業核心裡的真實樣貌。

首度收錄華爾街代表人物極內幕信件與故事

本書融合了華爾街幾位代表性人物──包括傳奇投資家班傑明．葛拉漢與華倫．巴菲特、美國著名富豪羅斯．裴洛等人未曾公開發表的原始信件，以及作者以金融史詩級的學術雄心，回溯1920年代迄今「股東維權主義」的興起；同時提出一個豐富思考的觀點，闡述了維權股東的興起對股票公開上市公司所代表的意義，以及這些維權股東的的運作方式和控制權的爭奪等。

作者葛蘭姆分析了上個世紀不同世代且具中樞角色的董事會角力戰案例，讓我們了解投資人如何與企業董事及經理人互動、如何看待他們鎖定為投資標的的企業，以及如何擬定透過這些企業賺錢的計畫。書中故事裡的人物更是我們這個資本主義體系中，最多采多姿且最具影響力的參與者，他們以生動趣味的方式，向我們述說著資本主義的運作模式。

本書作者葛蘭姆本身也是一名避險基金經理人，並是哥倫比亞商學院的兼任教授，他觀測過許多經營不善的股票公開上市企業，以及某些蓄意剝奪股東權利的企業──同時，也曾以基金管理者的身份，向企業撰寫過股東維權信件。在本書作者研究初期，也極其珍貴地取得了巴菲特等人首肯提供原始信函，這些平時極內幕的第一手資料讓此書更為豐富。

本書也可說是對那些足智多謀的股票公開上市公司投資人致敬，但也揭露了某些最糟糕的股東維權主義失敗案例。每位投資人、經理人和關心資本主義未來的人，得以透徹了解股票公開上市與股東之間至關緊要的互動內幕。

Photo Credit: 大寫出版

責任編輯：翁世航

核稿編輯：丁肇九