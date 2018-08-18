蔡明亮《青少年哪吒》：成功拍出90年代台灣青少年的茫然感

作為蔡明亮首部長片的處女作，《青少年哪吒》幾乎是名列影史的處女作之一。蔡明亮的運鏡、敘事與場景調度相當流暢，本片也奠定了他編導合一的基礎風格。

故事分成兩條主線，一條是小康，另一條是以阿澤為主，涉及阿彬、阿桂的故事。阿澤的故事是以台灣的台北市為背景，呈現90年代台灣青少年的狀態。阿澤與阿彬混西門町，偷硬幣與電動間的錢、騎著檔車在路上奔馳、把妹抽煙喝酒，是典型都會不良少年的姿態。而小康是個孤僻重考生，他的外省父親則娶了年紀很小的本省母親。在他這條主線的敘事，僅由小康與父母構成，對話不多。小康的漫遊與城市的風景，佔畫面的大多數。

蔡明亮成功拍出90年代台灣青少年的樣貌，但不管是街頭鬥毆、虧妹上床，或是電動間少年間的腐黯氣味，都不是電影的主軸。主軸反而是作為觀看者的小康。他因為一種莫名的衝動，使他跟蹤小澤，並做出不符重考生的墮落情節。但他始終沒有機會加入那異性戀青少年充斥著荷爾蒙的情境，他只能在一旁觀看，並產生嫉妒的情緒。觀眾可能會以為他是看上阿桂，其實不是，他看上的是阿澤。所以當阿澤載著阿桂去旅館開房間，小康破壞阿澤的機車，他懲罰阿澤的原因不是因為阿桂，而是阿澤找女人上床。這個妒意連他自己都不知道。也因此劇終時他獨自一人到男女電話交友中心，想要排遣寂寞，卻發現自己根本就不想接女生的電話，他才領悟到自己喜歡男性的現實。

而這個情境後來也被用到了《愛情萬歲》中。只是《愛情萬歲》處理得更高明、更具藝術性，也奠定蔡明亮的美學基礎。但源頭還來自於這部蔡明亮為李康生量身打造的電影。

演員與場景調度都沒話說。陳昭榮的演技相當突出，可說是台灣電影界的一代巨星。如果不是因為90年代後的近20年，台灣電影沒落，他走向電視圈與中國發展，磨到今日，他可能會是近代台灣最強的男演員之一。王渝文表現也相當突出，唯一的缺點是她缺乏明星架式，但她後來在電視劇的表現就相當稱職。

蔡明亮善用的水的意象，使之充斥全片。諸如水管堵塞的淹水與大雨、暑熱濕氣的城市和充滿著南洋的馬來西亞風情。台灣地處亞熱帶，城市與水的關係有時較隔閡，也少了南洋那種窒悶至極的氣息。從電影的細節可以看出，蔡明亮的思維是非常熱帶亞洲的，跟亞熱帶的台灣文化情境相當不同。電影的背景雖然是大家熟悉的台北市與西門町，但要把環境搬到吉隆坡或日本的大阪，也不是說不通。因為場景的共通元素，除了熱帶氣候的水的象徵外，全都是非常內在的，完全指向導演內心，並由小康的角色突顯出來。只能說片中的許多元素會發生在亞洲，但在亞洲的哪個都市都有可能。非常疏離且非常沒有台灣味。如果把配音換成日語，幾乎看不出是在台灣拍攝。

為何片中都是台灣的都市背景，卻沒有台灣味（扣除語言因素）？這本身與台灣的後現代性有關。台灣自冷戰時期起，被美國的商業文化殖民，在文化商品上又深受日本影響。片中青少年從事的娛樂，甚至是電話交友，全部都是從日本引進台灣。台灣此時政治解嚴，失去原本威權的壓制，但本土認同尚未興起，社會的保守文化卻一夕崩盤，又沒有新的文化元素與認同可以取而代之。因此六年級世代的青年，就在這樣的茫然中誕生，成為經歷過殖民者的認同，又沒有自己的認同，又不斷追求認同的一代。在後現代資訊爆炸的情境中，自己摸索，卻找不到出路。

那是個權威被打倒，全球化網路資訊又還未興起的時代。青少年的茫然感，或許是台灣史上最強。早一代的五年級生可以反抗教官、反抗體制、反抗威權，晚一點的世代，有更高度發達的動漫文化與流行文化可以認同，因而誕生出無數宅男腐女。但六年級前段班的這個世代，對於社會的變化，卻只能茫然以對。片尾阿桂對阿澤說要離開台北，阿澤只能抱著她哭說，無路可去。這就是當時時代青年的寫照。現在的世代是否脫離了這樣的茫然感？可能沒有，更可能在網路資訊的爆炸下，顯得更思想荒蕪。

劇終的小康，反而是唯一成長覺醒的人。但他如此孤僻疏離，且發現自己喜歡上的是男人。在那個台灣社會還無法公開談論男同志的時代，在台鐵台北站鐵路地下化的最後場景，那無路可去的荒蕪感，可能比同世代的青年更強。

作為六年級後段班的人，對於片中出現的台灣文物，覺得非常懷念。像是HONDA的檔車、名流100、豬哥亮廣告、CALL機、不戴安全帽等等，都是小學時日常生活的縮影。