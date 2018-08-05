年輕的酒比陳年老酒來得健康：12個關於紅酒的迷人事實

一、適量的飲用紅酒，比什麼都不喝來得更健康！

或許這超乎您的想像，但至今已經有許多科學實驗證實，適量的飲用紅酒比完全不喝來得更健康。為什麼呢？因為紅酒中的抗氧化成分使罹患心血管疾病、第二型糖尿病及死亡的風險降低。當然，如果你超過了適當的飲酒量，這些優點可是會被風險所取代！所以，切勿矯枉過正，適量飲酒是非常重要的。

二、紅酒對身體的益處來自於單寧

在酒的成分中，除了酒精及水，其餘都是多酚類。多酚類包含了單寧、花色素苷、白藜蘆醇、 和五千種左右的植物化合物。在這些多酚中，對健康最有正面影響的莫過於前花青素。前花青素是一種濃縮的單寧，也稱縮合鞣質，在綠茶和巧克力中也都可以看到它的蹤影。這個化合物對抑制血栓相當有幫助，進而達到心臟健康和長壽的目的。

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三、某些紅酒比其他紅酒更健康

不是所有的紅酒都以相同的方法製成。有些紅酒含有比其他酒更高的縮合鞣質（condensed tannins），而縮合鞣質正是對我們身體有益的成分。舉例來說，卡本內蘇維濃（Cabernet Sauvignon）比黑皮諾（Pinot Noir）含有更多的單寧，但塔那（Tannat）、小希哈（Petite Sirah）或薩格蘭丁諾（Sagrantino）又比上述兩種葡萄擁有更高的單寧含量。的確，要說出哪些紅酒對身體最有好處非常困難，但卻有跡可循：

干型紅酒比甜酒來得好

酒精含量較低的紅葡萄酒比較好（低於13%）

單寧含量高（較澀）的酒比單寧含量低的酒好

四、年輕的酒比陳年老酒來得健康

人們總說酒是老的好，許多酒的確在陳年後變得更加美味，但若是以健康的角度來思考，可就不同了！因為年輕的紅葡萄酒比任何一種酒都有更高的單寧含量，而單寧對我們的健康有益。

五、紅酒的顏色來自於葡萄皮

紅酒的顏色是從一種叫做花青素的植物色素而來，紅葡萄的皮蘊含豐富的花青素。

六、紅酒陳年後，顏色會越來越淡

隨著紅酒陳年，酒的顏色也會越來越淡。陳年老酒的顏色是黯淡且清澈的。

七、幾乎所有的紅酒都來自於同一種類的葡萄

幾乎所有常見的紅酒，如：Cabernet Sauvignon、Syrah、Pinot Noir、Merlot等，都來自於同一種類的葡萄：Vitis Vinifera，也就是釀酒葡萄，也稱歐亞葡萄或是歐洲葡萄。當然世界上還有許多不同的葡萄種，但他們幾乎不會拿來作為釀酒用途。值得一提的是，Vitis Vinifera並非源自法國，而是東歐！

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八、紅酒比白酒來得更古老

用來製造白酒的黃綠色葡萄被認為是紅葡萄藤的基因突變，這個假設並非無稽之談，因為黑皮諾（Pinot Noir）與白皮諾（Pinot Blanc）正擁有著相同的基因。

九、紅葡萄酒的亞硫酸鹽含量比白酒低

一般來說，紅葡萄酒的亞硫酸的含量比白酒低，這是因為紅酒的化學穩定性比白酒好，也不如白酒容易降解。

十、紅酒比白酒的陳年潛力更長

紅酒富含單寧和色素，這也意味著它可以比白酒存放得更久。人們喜歡稱這些特質為酒的「結構」，並用它當做一個酒是否有陳年潛力的指標。

十一、紅葡萄也能釀出白葡萄酒

正因為葡萄酒的顏色是來自於葡萄皮而非葡萄汁，我們可以使用紅葡萄釀造白葡萄酒。這種酒的製程如同白葡萄酒，只是少去了與葡萄皮的接觸和浸泡。這樣的製法或許比您想像中的還常見，舉例來說，著名的黑中白香檳（Blanc de Noirs）是一款白氣泡酒，而它正是使用兩種紅葡萄（Pinot Noir 和 Pinot Meunier）所製成的。

十二、葡萄可以產生數百種紅葡萄酒的氣味！

我們常聽到的紅酒氣味，如櫻桃、莓果、果醬、乾草等，全都是從發酵後的葡萄和在木桶陳年後的酒而來的，在葡萄酒中，並沒有額外的風味添加劑。

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責任編輯：潘柏翰

核稿編輯：翁世航