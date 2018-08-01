助人前，先照顧好自己的傷：胡嘉琪博士談「創傷知情」與系統性支援

文：李奕萱

弱勢家庭的孩子、受家暴的婦女、被性侵的少女、過勞的勞工……社會的角落藏著一個個等待救援的生命，讓他們有機會走入陽光下，或者至少在陰影處繼續前行的人，便是助人工作者。助人工作者是比較廣泛的稱呼方法，一般來說，或許會先想到的，便是社工師、諮商心理師、輔導老師等。不過廣義來說，凡是有照顧到他人身心狀況的工作者，都可以算是助人工作者，例如幼教員工、學校老師、護士，就連是社會運動參與者、倡議團體工作者，都可能是他人的保護傘。

然而，經常被忽略的是，這群助人工作者自己很可能曾經、甚至一直帶著傷。於美國執業的心理治療師胡嘉琪回臺灣舉辦給助人工作者的「抗逆復原力工作坊」時，問卷調查發現，填寫問卷的87人中，有三項以上童年遭受虐待、忽略、或家庭失功能的逆境（負面童年經驗）的助人工作者有33%，有兩項以上的則有50%，來參加的助人工作者多為諮商心理師、社工師、臨床心理師和輔導老師。

不只是助人工作者可能有自身的課題要解決，整個助人工作者的工作環境也需要更多的體諒。

依附理論的創始者John Bowlby說：「如果我們真的重視兒童的話，我們會更珍惜他們的父母。（If we value our children, we must cherish their parents.）」如果把父母的定義再延伸，就等於是替代父母功能的所有的助人工作者。

胡嘉琪在臺灣舉辦工作坊，就是希望讓更多助人工作者了解「創傷知情」的重要性，也希望讓社會大眾重視助人工作者的系統性支援，進而保護這群為社會療傷的助人工作者。

戰戰兢兢的拆地雷日常

「處理創傷壓力就像拆地雷一樣，不是說快快拿出來、丟掉就沒事了，拆地雷的人員身手要穩、要溫柔，因為可能拔錯一條線就會爆炸。」胡嘉琪生動地比喻助人工作者的日常。對於已經執業二十餘年的她，已經可以一天負荷五個個案的情緒，然而她並非一開始就蘊藏如此強大的力量。

胡嘉琪前往美國念博士及工作前，曾在臺北護理學院（現臺北護理健康大學）及彰化師範大學的諮商中心工作，雖然兩個地方都有良好的督導，資源也相對充裕，然而「沒辦法幫到個案的忙」的自我懷疑，還是讓初出茅廬的她徘徊於「自己不夠好」的焦慮中。她拚命去上課，在吸收更多的滋養的同時，卻也是將更大的壓力加在自己身上。

這樣的壓力對助人工作者來說並不少見，特別是有重大社會案件發生時，更容易引起社會大眾對心理照護的關注、討論，甚至是質疑：為什麼助人工作者沒有提早發現問題？然而個案就像是一個紊亂的系統，早在助人工作者接觸到之前，系統就已因一連串的失誤與意外而失衡。好比說，校園自殺、性侵、他殺與霸凌背後，往往都有複雜的成因，即便個案前一週才與輔導老師見過面，悲劇也可能在下一週發生；要輔導老師偵測出案件發生的可能性，是非常困難的。

助人工作者在學會不要責怪自己之前，往往有一條漫長的道路需要走，胡嘉琪當年在充滿正能量的環境中摸索前進，成功找到心中的出口，然而並非所有助人工作者都從環境中得到了一樣多的能量：新手的社工師可能要面對黑道的威脅恐嚇，被要求不要插手「家務事」；剛畢業的諮商師在各個輔導諮詢中心工作，每天可能要跑三個相距一兩個小時車程的地點，接收各校束手無策的棘手案件，不只要與個案對談，還要接觸個案身邊的親戚師長。艱辛的工作已讓他們喘不過氣，遑論自我療傷。

Photo Credit: 胡嘉琪 助人工作者工作坊活動照片

呵護傷口，使之長出美麗羽翼

對助人工作者來說，需要治療的不一定只有工作當下的壓力，有時候甚至要對抗自己內心的創傷。對於一些走過困境，毅然投入照顧他者領域的助人工作者，胡嘉琪非常心疼：

裡面有一部份的人可能比別人更有悲天憫人的同理心，可以更敏銳地了解來到眼前的創傷者；有一些人甚至帶著很有創意的復原力，知道怎麼在逆境中求生。這些人可能是非常棒的助人工作者，但另一方面，他們身上也可能帶著還沒復原的創傷壓力。

帶著創傷壓力又缺乏社會資源支持的助人工作者服務其他創傷者，「近貧服務赤貧」是胡嘉琪下的貼切形容。這種時候，如果助人工作者沒有意識到自己身上的傷，又或找不到時間或資源來幫助自己，這些人可能會過度用力工作，也可能放棄工作，有些甚至會出現替代性創傷。這也是為什麼胡嘉琪會定期回到臺灣，推廣「創傷知情」。

知識就是力量，當他們能夠知道自己身上帶著創傷壓力，或這個系統當中是有創傷壓力的，那就可以退後一步，一起來看怎麼改善。

胡嘉琪曾帶著助人工作者與助人工作者的陪伴者做做瑜伽、散散步、看看日出、賞賞湖景，最後再來討論每個人遇到的沈重創傷，從幼兒保護、中置機構到原生家庭的創傷。討論完後再讓參與者們幫彼此按摩、一起唱歌。

我們需要比較溫柔的方式來支持彼此，需要一種結合身心靈體驗與知識交換的場域，而不是單純的講課。」胡嘉琪說。在舒適的氛圍中，一些問題逐漸變得清晰——有位參與的志工媽媽曾回饋說，覺得自己比較能夠去「欣賞那個當下的自己，脫稿也沒關係」。胡嘉琪解釋：

無論是工作還是志工，助人工作者都很想要做對，很怕做錯，擔心脫稿是很大的壓力。」

創傷者需要系統的支援，助人者也需要

回到開頭所說，社會上這群試圖以羽翼照護求助者、擔起亦父亦母角色的助人工作者，其實也需要亦父亦母的系統來支援，當助人工作者卡在自己的過去或是現在的創傷之中時，也需要從上到下的協助。工作坊是一種方法，胡嘉琪的一個學員借用了另一位王理書老師的說法——「守護部落」——來形容這樣的場域，讓不同原生部落的大家前來，一同分享、彼此照顧。

Photo Credit: 胡嘉琪 工作坊結束後，也有講座供來自不同領域的助人工作者聆聽

不過只有民間的推動是不夠的，胡嘉琪說：「面對越是創傷壓力嚴重的族群，越需要一個系統來幫助他們。助人者也需要一個系統來照顧他們。」最基本的，就從機構的上司、校園的校長要能看到助人工作者真正的工作量開始，例如，一個諮商師工作的時數並不只有與個案對談的時間，還有背後的紀錄與研究時間、也包含了接觸個案身邊其他人提供心理教育與協調溝通所花費的精力。再來，管理者也要注意助人工作者的身體狀況，避免過勞。「我每年回臺灣，就會聽到很多同業的職業病，胃潰瘍、高血壓、腰痠背痛、睡眠品質不好……」

一個好助人工作者的培養需要時間，因此更要好好珍惜。胡嘉琪以曾與她聊天的護士為例：

在精神科、急診病房這種很容易受創傷的環境裡，要培養出一個真正的護士、護士長，可能需要十幾二十年以上的功力。但這些人卻可能會因為系統中長期的慢性壓力，再加上偶然的一次的創傷壓力，比如說被病人攻擊，就造成功力折損。

除了工作環境本身，工會也可以成為助人工作者的防護系統，助人者的相關也需要成為亦父亦母的角色，除了要抗爭合理的工作環境，也要提供助人工作者更多的滋養。至於怎麼做？胡嘉琪說：「其實舉辦合理的工作坊、論壇就是一個方法。」此外，若能有專家組成提供倫理道德難題諮詢的小組，更能夠在助人工作者面對困難時，有個請教導師的對象。

Photo Credit: 胡嘉琪 胡嘉琪坐在瑜珈球上，示範不同的放鬆方法

愛這個世界前，先好好愛自己

每個助人工作者都有不同的困境需要長期抗戰，心理諮商師要對抗個案們不同的陰影，社工師要喚醒社會結構對弱勢族群的遺忘，幼兒園或學校的老師需要承受家長給予的壓力和小孩可能的失控，社會運動參與者或倡議團體工作者需要反覆衝撞難以改變的不公不義。甚至，因為臺灣曾經走過白色恐怖的特殊歷史，血淚斑斑的時間軸上也有著一群又一群為了追求民主奮不顧身，卻忘了照顧自己身心的年長創傷者。

重複面對他人的創傷，自身的挫折，有時候還要面對社會大眾的高標準檢驗，無論助人工作者本身有沒有帶傷，都難免會承受一定的壓力與痛苦。然而最重要的是，助人工作者要知道，在用自己的柔軟來承裝這個世界的血淚之前，要先好好愛自己，無論是舊傷還是新的壓力，都要小心呵護。

系統上的問題不是所有人都有能力改變，不過大家都可以做到的，就是給予這些助人工作者更多的體諒，理解助人工作者也只是人，需要鼓勵，需要成長的時間，也需要陪伴。當助人工作者一一被社會與系統的防護網擁抱時，這個社會將更得到更大的復原力，在傷口上緩慢而堅定地長出一對美麗的羽翼。

青平台x兒少權心會活動預告：報名網址

《吸毒、網癮、自殺～用創傷知情的角度來了解這些受傷的孩子與大人》講座

創傷壓力，並不只存在於重大災難事件當中，當我們的身體與心靈被長期累積或突然爆發的毒性壓力逼到失控狀態時，我們就面臨創傷壓力帶來的身心失調。

於是，原本有前途的青少年可能突然染上毒癮或網癮，原本慈愛的老師可能突然爆衝打罵學生，原本溫良恭儉讓的小媳婦可能變成路怒媽媽。我們如何用同理心來瞭解這些社會現象？

這場講座邀請你，一起來試著看見創傷壓力，卻不因此而感到過於沮喪無力。現場，你會學到簡單有效的調節身心小技巧，讓我們心平氣和地來重新探索與思考複雜議題。

【講座資訊】※活動免費，名額有限，將保留座位與預先報名者喔！※

日期時間：2018年9月8日（六） 19:00-21:00，18:30報到

講座地點：左轉有書☓慕哲咖啡（台北市中正區紹興北街3號B1，捷運善導寺站6號出口）

講師：胡嘉琪博士、美國華盛頓州與愛達荷州執業心理師、華人創傷知情推廣團隊核心成員、創傷知情與復原工作坊講師、《從聽故事開始療癒》作者

引言／與談人：廖原賢院長、養心心理治療所院長

報名連結網址

活動聯絡人：

青平台基金會：蕭伊真研究專員twethan@ystaiwan.org

兒少權心會：薛維萩秘書taca01tw@gmail.com，(02)2721-9097

主辦單位：青平台基金會x TACA兒少權心會（臺灣兒少權益暨身心健康促進協會）

責任編輯：彭振宣

核稿編輯：翁世航