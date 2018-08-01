什麼是「SOGO條款」？談新《公司法》第9條的爭議

文、圖：法操司想傳媒

大家知道在台灣已經經營超過30年、每逢周年慶總是讓大家殺紅了眼、去年更名為遠東SOGO的百貨公司，登記的公司名稱其實是「太平洋崇光百貨股份有限公司」嗎？

新修正的《公司法》第9條被外界稱為SOGO條款，施行後可能再次掀起SOGO百貨公司經營權風波。為什麼《公司法》第9條會叫做SOGO條款呢？遠東、太平洋、SOGO百貨之間到底有什麼錯綜複雜的關係呢？就讓法操帶大家來看SOGO案的法律眉角吧！

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從關係圖中可以看出，太流公司原本由太平洋集團掌控，並藉由太流公司持有超過70%的SOGO百貨股份，間接實質掌控SOGO百貨，但在民國（下同）91年太流公司增資40億後，太平洋集團的持有的股份數佔整體股份比率大幅下降，並在股權被嚴重稀釋的情況下，失去太流公司和SOGO百貨的控制權，由買下增資股份的遠東集團取而代之。

一人會議有沒有效力？會議記錄登載不實？

91年9月21日太流公司舉行的增資臨時股東會和董事會，應該由李恆隆、代表SOGO百貨的賴永吉、會議紀錄郭明宗等三人出席參加，但當天賴永吉是以指派書委託李恆隆代為行使職權，並沒有到場，所以兩場會議都是李恆隆「一人會議」，並由郭明宗擔任會議紀錄。

失去主導權的太平洋集團，對9月21日的兩場會議，先後提出一人會議不合法、背信、增資決議無效等等一連串的訴訟，企圖奪回SOGO百貨經營權。

其中關於郭明宗在會議記錄中記載「出席股東兩人」是否成立《刑法》第215條業務登載不實罪，增資登記是否涉及行使業務登載不實文書部分，二審法院（臺灣高等法院93年度金上重訴字第6號刑事判決）認為股東會和董事會並未合法召開，郭明宗行使及製作會議紀錄的行為有罪，且郭明宗部分因不得再上訴而定讞。矛盾的是，李恆隆、賴永吉不服提出上訴，最後法院認定兩場會議確實有召開，判決李恆隆、賴永吉無罪定讞。

法條只說偽造、變造文書，有漏洞？

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郭明宗業務登載不實以及行使業務登載不實文書部分確定後，高檢署依修正前《公司法》第9條第4項規定，函知經濟部判決結果，經濟部因而撤銷91年核准增資、修正章程變更登記函及後續相關登記，也就是將太流公司回復到增資前的1000萬資本額、遠東集團沒有持股的狀態。

遠東集團認為《公司法》第9條第4項雖然規定由檢察機關通知裁判結果，但該通知並沒有拘束力，是否要撤銷或廢止登記應由經濟部自行審酌，且太流公司的情形不符合《公司法》第9條第4項要件。遠東集團向經濟部提出訴願未果後，再向行政法院提起行政訴訟。

最後，最高行政法院認為《公司法》第9條第4項條規定，專指狹義的《刑法》第210條至第212條偽造及變造文書，而不包括廣義的《刑法》第213條至第215條之「登載不實」及第217條至第219條之「偽造印章、印文」，此外，經濟部有撤銷登記與否之裁量權，並不是一經檢察機關通知就有撤銷或廢止登記的義務，因此判定經濟部敗訴，遠東集團得以保有太流公司股份和SOGO百貨的控制權。

因為修正前《公司法》第9條規範不夠明確，讓SOGO案件因為相關的操作性法律爭議，前後進行了多年訴訟，本次修法將條文內容明確化，讓以後的相關案件能夠更聚焦在實體法律要件上，並可節省訴訟時間成本，但之後究竟在適用上是否會產生新的爭議，亦值得繼續觀察。

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責任編輯：游家權

核稿編輯：翁世航