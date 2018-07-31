挺進北韓（五）：她的虛假，也是她真實的一部分

▶︎ 挺進北韓（一）：尋找真實之旅

▶︎ 挺進北韓（二）：我問神父「要是領袖行為違反上帝旨意，怎麼辦？」

▶︎ 挺進北韓（三）：我甩開了導遊，獨自在平壤遊蕩

▶︎ 挺進北韓（四）：朝鮮女士購物瘋狂，熱情絲毫不輸香港人？

文：尹自悠（前中大學生報編輯，希望透過淺白的文字紀錄複雜的世界，夢想是毫無顧慮地周遊列國，抓住世界真實一面。）

勝利傳統的教育據點

祖國解放戰爭勝利紀念館通往露天展區的通道頗特別，故意設計成戰壕般的樣子。露天展區展示了不少人民軍於抗戰時期破壞和繳獲的美軍戰機、船隻、直升機和炸彈，也收納了當年人民軍用過的武器。

館內一樓記述了金日成對抗日治朝鮮政府的事蹟、朝鮮人民軍成立過程等等；二樓講述金日成率領人民軍對抗美軍的戰史和成果，以及美國犯下戰爭罪行的證據和戰敗的慘況；三樓則掛著多名軍功顯赫的人民軍將領的頭像，以作表揚。值得一提的是，館內的戰地環境體驗設施製作得十分出色和逼真，戰爭編年史展板也很精美，雖然內容有點偏頗就是了。導賞員不斷強調美國聯同南韓意圖瓦解北韓，但實際上北韓才是韓戰中率先越過三八線的一方。北韓政府透過這座紀念館塑造自己的正義形象，也是意料中事。

另外，三樓有一幅描繪大田解放戰役的全景壁畫尤其令我讚嘆，是朝鮮畫匠花費四個月連夜趕工畫成的。撇開真實性存疑，壁畫上人物精緻，畫功細膩，將作戰部隊的勇猛表達得淋漓盡致，完整還原人民軍從艱鉅戰鬥到擊退美軍的過程，鑑賞程度極高。參觀者坐在360度旋轉台上，藉由語音解說和音效導航，恍如置身於真實戰爭裡。可惜由於館內不准拍照，無法將其壯觀之處展現給讀者。

祖國解放戰爭勝利紀念館的華麗程度，在我們去過的諸多景點中該可位列前三，與平壤市內的簡樸可謂大相徑庭。現任北韓領導人金正恩曾說過，該館是「勝利傳統的教育據點，也是反美教育的中心基地。」由此可見北韓政府對「國民教育」和國家勝利象徵的重視，即便百姓民生仍有大量改善空間，依然不惜大灑金錢也要把這個館裝修得美輪美奐。

美麗開城

離開紀念館後，我們乘車大約三個小時前往開城工業園區。開城與平壤最大的不同，在於建築風格以及行人的表情。平壤基本上是個由混凝土砌出來的城市，而且行人大半目無表情、不發一語；開城則保留著與中國類似的傳統建築風格，沒什麼高樓大廈，而且路人沒有平壤人那種對外國遊客的戒備。路邊的小孩睜著好奇的目光，甚至有對老夫婦和我們一起高唱「阿里郎」。

兩韓交界

翌日，我們前往板門店非軍事區（Demiitarized Zone）。有別於其他觀光景點，這裡戒備森嚴，氣氛一片嚴肅，看守出入口的軍人更是荷槍實彈。軍人一副蓄勢待發的架式，加上我們對朝鮮軍人發自內心的戒懼，使他們不用發一言一語就震攝住我們。我本來想偷偷拍幾張軍人照片，終是不敢造次。

來板門店觀光和撞鬼一樣，都十分講求運氣和緣分。第一，板門店的開放時間飄忽不定，就算行程早安排好來這裡，也得來到入口前面才知道軍方讓不讓你進去。第二，即便開放也有觀光人數限額，而且如果南韓方面開放讓旅客進入非軍事區，北韓就會關閉這邊入口不讓旅客進入，反之亦然。第三，要參觀兩韓會談以及簽署《板門店宣言》的藍色小屋，更是難上加難，視乎當時朝鮮半島局勢、當天旅客多少及抵達時間等等。領隊帶過好幾次北韓團，也只是進過兩次，包括我們這一團。所以我們第一次來北韓就能進到藍色小屋，實在十分幸運。

板門店裡面有幾座小型展館，展示了當年朝鮮戰爭、美軍敗退、兩韓談判的照片以及金日成簽署《朝鮮停戰協定》的鋼筆、所坐的椅子等等。邊界的藍白色小屋可說是遊覽板門店的必到之處，因為這是今年兩韓簽署《板門店宣言》的地方。藍色小屋由北韓管理，白色小屋則歸南韓管理。僅僅一步之隔，已經是自由國度和獨裁陰霾的分界。

參觀過後，當我們一步出小屋，軍方立即就關閉藍屋，並嚴密看守入口。我們背過身來想拍幾張照，一名軍人馬上衝過來示意我們離開，差點沒把我們嚇死。因此臨走前導遊破例讓我們跟軍人拍照，可說大出我們意料，因為一般來說遊客不能拍朝鮮軍人。與一般的軍人不同，拍照時他臉露笑容，沒有板起面孔。我猜這軍人是專門和遊客拍照的「模特兒」。

去過板門店以後，我們又到了高麗成均館以及下田體驗耕作，不過行程相對較普通，沒太多特別之處，就略過不贅了。

旅途尾聲

臨別之際，我和導遊促膝長談，抓緊機會把我一肚子問題全部問完。我問她為什麼不讓我們拍北韓「不好」的照片？她說以前有些遊客拍了北韓的地盤和修築中的基建，就詆毀北韓到處破破爛爛，對國家不公平。我又問她對脫北者有什麼看法？（What is your thought on those escape from DPRK？）

她說沒有人「逃離」，因為所有朝鮮人都渴望朝鮮半島統一，到南韓的那些人只是移居到別處。（They just move from one place to another.）可以見到，這導遊能在平壤立足，還能找到這份收入豐厚的工作，並非偶然。

旅途中我不斷問自己，明知在北韓見到的都是虛假居多，為什麼還要前往北韓？在戰爭勝利紀念館裡，我問導賞員怎樣看待現在的美國，她說美國或許是個強大國家，但朝鮮比她更強大，因此朝鮮人不會害怕美國，隨時準備為國捐軀。後來我問導遊同樣的問題，她亦指朝鮮面對強大敵人，無可避免需要發展核武自衛。朝鮮人的愛國心之重、動員力之高，是政府「洗腦教育」的成功產物。相比起分崩離析的國家、利益至上的人民，這種扭曲的愛國情懷似乎並非全然無可取之處。

和平的契機

那為什麼明知道朝鮮政府收入增加可能更熱衷研究核武，還要送錢給北韓？要清楚的是，透過斷絕旅遊收入而壓止朝鮮發展核武，是純粹緣木求魚。朝鮮的外匯收入只有少數來自旅遊，其餘大部分都是來自與中國的貿易。我不敢說減少政府收入不能令朝鮮棄核，然而我認為，把我在朝鮮旅途中的所見所聞記錄下來，令外界對朝鮮有多點了解，或許會是令朝鮮開放的契機。縱然我看到的不全是真實，那又怎麼樣？國家希望把自己繁榮的一面展現出來，給遊客留下好印象，這是沒有錯的——錯的是只准遊客看好的一面。

她的虛假，也是她真實的一部分。

（完）

同系列文章：

責任編輯︰歐嘉俊

核稿編輯：王陽翎