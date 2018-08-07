《斜槓的50道難題》：本業的金援不夠支付第二專長的學習過程？

文：安納金、愛瑞克、黃常德

多利用線上學習和政府補助方案

近幾年，各大名校或線上學習網站紛紛推出線上學習課程，大多是免費或是遠少於實體課程的費用，幾乎所有可以在課堂上學的東西，均能在這些平台上獲取知識。舉例來說，以下網站是大家常用的，但最好用的工具仍是透過Google找到適合你自己需要的課程。

好用資源1：edX

免費學習來自全球頂尖大學（包括MIT、柏克萊與哈佛大學）的課程，有提供付費的認證證書。讓大學以外的機構在edX平台上開課，是edX的重要特點之一，例如，世界經濟論壇（WEF）、微軟和Linux等機構都在平台上開放線上學習該機構相關課程，因此其課程的涵蓋面更廣，另外，雖然edX線上課程少於其他學習網站，但在學習體驗的設計和學習品質上的要求，仍備受使用者肯定。

edX https://www.edx.org/

好用資源2：Coursera

免費學習來自全球二十多個國家、一百多所頂尖大學的課程（包含台灣），有提供證書的專項課程。由於幾乎都是和各國最頂尖大學合作，也有為數不少中文版本的大學課程可以學習，包括台大、北大和香港中文大學等華人名校所開的課程，可以說是廣受華人世界的熱愛。另外，對於有志於從事新科技領域的學習者，各類相關新科技的中文課程也都可以找得到，中文課程更方便無障礙學習。就以台大Coursera來說，就包括了人工智慧、機器人學、賽局理論和大數據分析等課程，由於都是國際知名學者所開的課程，相當受到一般學習者的喜愛。

Coursera https://www.coursera.org/

台大Coursera https://zh-tw.coursera.org/taiwan

好用資源3：MIT OpenCourseWare

免費提供幾乎所有MIT課程。開放式課程（Open Course）的概念，是美國麻省理工學院（MIT）在一九九九年教育科技會議上提出的，希望能夠免費提供高品質數位課程，可以說是開放式課程的先驅。一開始，只有提供中文化MIT課程的服務，但後來不少的大學也紛紛投入開放式課程的建立，在經過多年推廣後，中港台許多大學也紛紛設立了開放式課程網站，包括台大、清華和交大等等，開放式學程的概念，讓學習者有了更多的課程選擇。

MIT OpenCourseWare https://ocw.mit.edu/index.htm

好用資源4：MOOC學院

由中國「果殼網」經營的大量課程網站。是中國最大的MOOC學習者交流平台，可以看成是各類學習平台的入口網站，網站收錄Coursera、Udacity、edX等主要網站MOOC課程連結和內容簡介，並提供讓學習者互相交流的討論區和課程筆記區，除了課程外，也包含職業課程、專題和演講等內容。另外，由於每個課程片段設計的比較短，更容易進行碎片化學習，對於上班族來說，是一個很好的選擇。

MOOC學院 https://mooc.guokr.com/

善用政府資源，培養第二專長

另外，政府也提供在職人員培養第二專長方案，你可以上網尋找是否有符合需要的課程來參加，例如，在「勞動部勞動力發展署」的網站上，就有針對以下三種身分的在職勞工推出補助計畫，分別是具就業保險、勞工保險或農民健康保險被保險人身分的在職勞工。補助計畫分為：產業人才投資計畫、提升勞工自主學習計畫，共分為六大職能的課程訓練，可依自己想加強的職能，查詢課程資訊及補助資格。

「勞動部勞動力發展署」產業人才投資方案 https://tims.etraining.gov.tw/timsonline/index.aspx

如果你想學習生活上的知識，例如，烹飪、栽種植物、養寵物等，也可以透過網路找到相關學習網站、社群。此外，在YouTube平台上，有許多相關的討論和經驗分享影片都可免費觀看、善加利用。

高門檻的專業課程，與網路交流相輔相成

如果你要學習高門檻的專業技能，必須透過專門訓練中心去進修，例如，木工實作、室內設計、水電維修、老年照護等。在一、二十年前，幾乎都是要付費才能夠接觸到這些學習管道，並且親臨訓練機構或特定場地去上課，在網路上很少有相關的經驗分享，以現在的術語來說，就是只有線下（offline）課程，而缺乏線上（online）資源。

然而，隨著網路的發達以及人們生活習慣的改變，儘管，這些專業課程多半還是要付學費，但是目前很容易可以透過網路資源的免費分享基礎概念，來輔助學習；也可以透過相關社群平台請教行業內的高手。無論在學習之前，或學習過程當中更完整了解該行業現況，以及過來人對於這個行業的甘苦談，等於是線上線下（online to offline）並用，提高了學習的效率和效果。

因此，垂直的知識學習在現在這個環境中，大多可透過學習平台得到基本觀念和知識。但一定要留意，學習過程中另一個更重要的目的，是建立相關領域的人脈；人脈就是你知識和能力的延伸，多認識該領域的高手，也多認識和你一起學習的同伴，在未來斜槓生涯發展過程當中遇到瓶頸時，這些人都極可能會是你的重要貴人。

金額大的學習，也有幾種配套方式

針對金額大的第二專長學習，青年創業補助、青年創業貸款或是和親友借錢都是可行的方式之一，但與其一開始求助別人，建議你也可以思考一些可行的配套方式，來減輕你的金錢負擔，以下是幾個建議的方向。

配套1：邊做邊學

如果你要學的領域是需要長時間投入才會有成果，那麼邊做邊學，會是一個更好的方式。剛開始投入一個新領域時，可以透過擔任義工、學徒或支援性角色進入該領域，因為觀察與模仿就是最好的學習方式。例如，你想開咖啡店，需要一筆大額資金，再多的課程恐怕也是畫餅充饑，必須進入現場確實了解進貨流程、食材準備、人員管理、品質管控等等細節。於是選擇從工作中學習，是最省錢也最有效率的方式，那怕是一個禮拜抽出幾個小時的時間，對你的幫助都很大。

配套2：拉長學習時間

對於現有工作已經很忙的朋友，無法在固定時間內學習第二專長，那麼拉長學習時間是另一個方式，可以每個月存下一部分學費，分批次學習。我的一位朋友為了室內設計專長，前前後後花了三年時間才學習完所有專業課程，一樣遂其所願，跨領域成功。

配套3：學習投資理財

這個方式比較適合有基本概念的朋友採用，因為學習投資理財需要花時間，誠懇地叮嚀切勿因缺錢或急著想賺錢，而去借錢買股票或使用槓桿。我一位大學同學就因具備投資理財的能力，所以在大學四年內就把要到美國留學的學費先賺起來，不需貸款。但這並不適合初學者，建議先從定期定額投資基金或ETF開始，藉由中長期穩健投資的方法，來建立正確的理財觀念，而不是一開始就直接投入單一個股、甚至操作期貨與選擇權。正確的投資理財，可以讓你更妥善管理自己的財務，甚至創造額外的收入來源，來支持你學習其他的第二專長。

高手的提醒 學習的管道很多，但重要的是學習的方向和方法是否正確，需要現場學習的，切勿紙上談兵，例如，婚禮顧問；需要技術扎根的領域，就必要從基本功學習，例如，廚師或木工。無論從實體或線上，知識的取得比過去更容易，而維持一個好的人際關係，同時保持專注力，都可以讓你以更有效率且更省錢的方式，培養第二專長。

相關書摘 ►《斜槓的50道難題》：怕失敗不太敢冒險，要如何勇敢踏出舒適圈？

書籍介紹

本文摘錄自《斜槓的50道難題：你最想知道的成為斜槓青年關鍵提問，關鍵思考與實踐方法》，新樂園出版

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作者：安納金、愛瑞克、黃常德

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斜槓風潮並非帶來焦慮，而是讓人可以靜下心來，檢視你的核心能力或人生興趣，可以有哪些發展空間，讓你的路愈走愈寬。

Photo Credit: 新樂園出版

責任編輯：翁世航

核稿編輯：丁肇九