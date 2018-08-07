喜宴上不想談私事，如何友善拒絕他人的探問？

說到喜宴，雖然是個祝福又充滿喜氣洋洋氣氛的場合，但對許多人來說，這也代表著必須去面對許久未見的親戚舊識。畢竟彼此沒好來往已經好一陣子了，但難得見面總要說些什麼，更不用說若是分配到同桌，一頓飯吃下來聊個兩三小時在所難免。究竟該如何處理期間遇到的各種提問或是話題呢？就讓《身體語言：懂這些就夠了》的作者裘凱宇和楊嘉玲，透過三種情境告訴你吧。

▋狀況一

Taylor同事結婚，身為公司一員不能不到場致賀。只是Taylor是個重視隱私的人，出席這種喜宴，難免會聊到個人的私事。「唉呀，你跟女朋友交往那麼久，什麼時候要結婚？」「都沒看你交女朋友，要不要我介紹給你啊？」想到可能遇到的砲火隆隆，真是讓Taylor一個頭兩個大。

喜宴桌上的小物，絕佳阻隔物

喜宴的場合，餐桌上總會擺滿餐具、酒杯、冷飲杯、飲料、酒瓶、喜糖、小菜、鮮花、菜單⋯⋯等裝飾品。可別小看這些物品，它們的存在讓人們的視線有停留的理由，不用非得看著同桌客人。

要營造出良好的溝通情境，得避免阻隔物擋在雙方中間。這道理正著學，可以反著用，如果遇到某些場合，你已打定主意不想要和他人有太多、太深入的交集，這時反而可以巧妙地運用阻隔物或阻隔行為，讓別人無法長驅直入。

換句話說，在喜宴場合，如果你不希望別人一直找你聊天，你可以把視線輪流停在桌上眾多小物上，擦擦餐具、研究一下紅酒年份、酒瓶上的標籤、吃吃小菜。不小心和對桌的人視線交會時，輕輕地頷首一下，馬上將視線移到桌花上，或者乾脆把菜單拿到眼前，專心研究菜色，計畫一下待會進食的份量和速度。

不要讓自己的座位空空如也，即使不喝酒，也別撤酒杯，桌前的物品光是擺在面前就能發揮作用了，一來可以製造出屏障，讓自己覺得安全，二來別人要跟你說話，也會覺得中間隔著好多東西，訊息很難清楚地傳遞給你，這會讓話題容易中斷，難以深入。

反過來說，如果你今天想要好好跟某人對談、交流，卻發現外在環境充滿了阻隔物且無法清除，就表示這個地方不適合討論正事，與其花時間費力溝通，不如擇日再議。

▋狀況二

現代的喜宴老是不準時開席，等待的時間裡正是社交的時機，但有些喜歡閒聊八卦的人，就會抓準這個空檔，每場飛舞，到處找人敬酒寒暄。這時，隔壁部門的八卦小王，端著酒杯，笑呵呵地朝Taylor走過來了⋯⋯

善用肢體傳遞拒絕

當別人要跟你聊天的意圖十分明顯時，不能完全不搭理對方，否則會讓人覺得自己太跩。這和平日努力與人為善的信念有衝突，但自己實在又不想勉強著陪笑臉。該怎麼淡出互動，並且讓對方抓不到你的把柄呢？

以常理來說，遇到這種情況，大部分的人基於禮貌，都會順勢站起來，禮貌性啜飲一下酒（飲料），回敬一下對方。但重點在於，喝完後，別把酒杯放回桌上，請繼續端在手中，利用手肘和酒杯，自然地讓你和小王之間隔出一道圍籬。

同時，將你的雙腳和肚臍慢慢移開，視線轉向別的地方。雖然你臉上依舊掛著社交性的微笑，以應景的發語詞「嗯！喔，真的啊？」回應他，但你會發現過沒多久，小王就會聊不下去，識相地離開。這正是所謂的「碰一個軟釘子」，藉由肢體行為拒絕對方，他卻連怎麼被拒絕的都搞不清楚。這麼一來，你不會委屈自己，又做了該做的事情，他就沒理由找你碴。記得話說得愈多，愈容易出問題，透過適當的肢體動作，就能夠化干戈於無形。

有興趣的話，你還可以透過敬酒，觀察哪一桌的客人與新郎、新娘關係較密切。通常新郎或新娘的好朋友，對好友充滿祝福之情，所以看到新人來敬酒時，會很快站起來，面向新人，而就算只能坐著，他們也會努力地把肚臍朝向新人，大聲地祝賀他們永浴愛河。

相反地，如果是因為家長或人情因素參加喜宴的人，因為和新郎或新娘沒有交情，所以敬酒時，就只會端起酒杯示意一下。或許，下次在喜宴上太無聊時，你可以試試看這項田野調查。

▋狀況三

同事喜宴這樣的場合，可能會聊到私事，也可能聊辦公室話題。同事聚在一起，難免會抱怨長官。如果都不搭腔，Taylor怕同事覺得他是老闆的人馬，但加入戰局，可能惹得一身腥。進退之間，該怎麼拿捏？

語言的「擦邊球」，遠離情緒風暴

儘管我們不想玩辦公室政治，但人在江湖，身不由己，有些事情與其要劃分清楚、一刀兩斷，弄得自己裡外不是人，倒不如學習太極拳「一絲不掛」的精神，「身上不掛力，對事不掛心」。當有人在席間對你抱怨主管時，你試著練習回答擦邊球──「接話，但不回答問題」的技巧：

Allan：「你知道嗎？Boss真的很過分，昨天一早，急著要我把月報表整理好放他桌上，我放下手邊所有的事情，先處理他的事情。結果，他看都沒看，就出去開會了。搞什麼鬼啊？你說他是不是對我有意見？」 Taylor：「那真的會很不甘心，你都花這麼多時間做了。」Taylor接話，但不跳進Allen的邏輯，回答老闆對他是不是有意見。 Allan：「對啊！還有一次，他當著所有人的面，說我愛摸魚，做事丟三落四。明明就是他自己記錯分工，張冠李戴，還怪在我身上。他是不是年紀大了？這樣待在公司還有前途嗎？」 Taylor：「你被誤會了，的確會覺得很委屈。」同樣地，反應情緒，但不回答問題。

等Allan苦水差不多倒完後，你的視線就可以適時地轉移到其他事情上，例如欣賞新人用心製作的成長紀錄影集，順勢把話題帶回喜宴上，負向情緒就不容易擴散。

「接話，但不回答問題」會讓對方覺得你有在聽，你重視他的感覺，卻不評論誰是誰非。這類問題之所以得回答擦邊球，是因為這是公眾場合，自己的話不知道會怎麼被傳出去。再者，同事的這些抱怨只是片面之詞，但事實如何，無人得知。面對這種情況，記得不要隨之起舞，適當回應同事的情緒，但不回應他的問題。

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本文經書傳媒授權刊登，原文發表於此

責任編輯：游家權

核稿編輯：翁世航