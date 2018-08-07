《猶太人和你想的不一樣》：一句話惹怒猶太人——「耶穌殺手」

文：丘引

耶穌殺手？

我問了一個蠢問題，激怒了三個猶太朋友，因此，我請艾德為我上一課，什麼話不能對猶太人說？艾德開出了對猶太人說話的禁忌話題名單。排名第一的是：猶太人殺耶穌（Christ-killer）。這是猶太人文化中最沉重的一頁。

多數華人都不是基督徒，我們對於這個話題基本上無感，缺乏敏感性，這卻是和猶太人說話最嚴重、最容易踩到地雷的話題。已經2,000年了，猶太人因這個他們認為是莫須有的罪，代代吃盡苦頭，甚至幾百萬猶太人的生命被屠殺。

有一次，我和大衛在上猶太文化課程時，我唐突地問他：為什麼猶太人受那麼多苦難？為什麼猶太人被大屠殺？

他說：「基督徒說猶太人殺了耶穌。」緊接著，他就提出證明，說那是不可能的事情：「那是羅馬帝國時代，耶路撒冷當時歸羅馬帝國管轄，是羅馬人殺死耶穌，不是猶太人殺的。」

大衛的說法，讓我的回憶回到以前在耶路撒冷旅行時。舊城的那條路叫做苦路（The Via Dolorosa），當初耶穌背著十字架，從衙門徒步受難，沿途被羅馬兵丁鞭打，緩慢在這條路前進。苦路也叫做耶穌受難之路，全程只有600公尺，共14站，旅客終年絡繹不絕。

而我在耶路撒冷時，也去《最後的晚餐》那個房間參觀，耶穌和12使徒共度最後晚餐的餐桌，至今還保留著。我當時很訝異，在《聖經》中所讀的，居然是足跡可以抵達的。

苦路和《最後的晚餐》場景二地距離不遠，卻影響這個世界深遠。

我看過的不少猶太電影中，都有猶太小朋友說他們在學校被欺負，霸凌者所持的理由就是猶太人殺了耶穌。而猶太人被迫遷移、被驅趕或被屠殺的理由，也與此攸關。《安妮的日記》一書的作者安妮．法蘭克，用她少女的生命，為她和眾多喪失生命的猶太人在這個世界留下了印記。

猶太小孩一如安妮，從小就被這個揮之不去的指控，蒙上一層陰影。

特魯斯金拉比在《猶太文學》書中逐一反駁這樣的指控，他指證歷歷，說是羅馬人殺了耶穌，不是猶太人，和大衛對我說的一樣。

他說：「有人能想像現代旅客到希臘旅行時，站在雅典人面前，大喊『蘇格拉底的殺手』嗎？即便是，假如當時有猶太人協助羅馬人執行處分耶穌，難道2,000年後，還說猶太人的後裔是耶穌的殺手嗎？太不可理喻了！」特魯斯金拉比在寫這一大章前考慮許久，是不是真的要寫這一個章節，因為這是猶太人2,000年來難以承受的痛，是猶太人避之唯恐不及的話題。

根據《猶太文學》的〈猶大篇〉（Judas Iscariot），特魯斯金拉比還指出，耶穌有12個使徒，他們全是猶太人，包括耶穌也是猶太人。耶穌的12個使徒中，有一個人叫做猶大．加略（Judas Iscariot）。

結果，猶大（Judas）和猶太人（Jewish）就被視為一體。

根據《新約全書》紀錄，猶太教的大祭司要逮捕耶穌，猶大貪圖30銀幣，就以吻耶穌的方式讓大祭司知道誰是耶穌，而出賣及背叛耶穌。1492年猶太人被驅逐出西班牙，就是因為這個緣故。猶大背叛耶穌，1,500年後，西班牙人處罰猶太人。爾後的大屠殺猶太人多少都與此有關。

一個猶大背叛耶穌，需要全體猶太人承擔這個罪？

耶穌最叫我喜歡的是愛與寬恕，尤其是以前在希臘的柯林斯旅行時，看到保羅在立碑上寫著：「愛是恆久忍耐，又有恩慈。愛是不嫉妒，愛是不自誇，不張狂，不做害羞的事。不求自己的益處，不輕易發怒，不計算人的惡，不喜歡不義，只喜歡真理。凡事包容，凡事相信，凡事盼望，凡事忍耐。愛是永不止息。」

這也是〈哥林多前書第十三章〉所展現的基督精神——愛和寬恕，叫我當場感動不已。

最初跟著耶穌的很多都是罪人，耶穌饒了他們。如果猶大真的背叛了耶穌，我相信耶穌也寬恕了他。

不能對猶太人說的關鍵字

除了不能對猶太人說「猶太人殺了耶穌」，也不能說「猶太人掌控世界」之外，猜猜還有哪些話題是禁忌？

我們從小聽人家說：「你很猶太。」我們不懂所以然，也跟著說：「你很猶太。」後來知道那意思是說「你很小氣」，但不知道那其實是在罵人、是歧視、是偏見。

不能對猶太人說的話，就包括了「猶太人很小氣」這句話。

希特勒所屬的納粹黨實在太厲害了，他們的宣傳用語把猶太人描述為小氣而奸詐的商人，不僅傳遍全世界，還歷久不衰。其實，猶太人早就掃盲，教育普及，連帶地收入也高，生活品質比我們好太多了。即使在第二次世界大戰逃難到上海時，他們的穿著和生活品質還是比當時的上海人高很多。猶太人當時甚至將上海歐洲化，將歐洲文化帶入上海。

此外，猶太人因為有可食戒律，他們所花的買菜錢比我們至少貴一倍。我們上菜市場總要算來算去，幾塊錢也要斤斤計較，因為撐持家計不易。因此，如果說猶太人小氣，其實是沒道理的，因為他們的經濟能力事實上比我們發達得早，生活品質總體而言，也比我們好太多了。

接下來，「猶太人很廉價」也說不得。我有朋友專門喜歡到黃昏市場買菜，因為那兒的菜比較便宜。而且，我們不都說「貨比三家不吃虧」嗎？所以，說「猶太人很廉價」也說不通，我的猶太朋友中吃有機食物者眾。有機食物一點也不便宜。至於猶太人是不是真的廉價？我到過很多猶太朋友的家，他們都住在非常好的社區，家裡的裝飾也非常高級，一點也不廉價。

還有，以訛傳訛，有些人會說：「猶太人狡猾或詐騙。」理由是猶太人很會做生意、很會賺錢，而生意人都是狡猾或詐騙的。就像中文網路傳說：「猶太人控制鑽石市場，而鑽石的價錢其實很便宜，但猶太人賣很貴，因為他們控制了全世界的鑽石市場。」

這種說法也是空穴來風，沒有常識的人才會這樣以為。所有物品的價錢都是以需求和供給雙方市場而定，這是讀過經濟學的人都懂的道理。所謂物以稀為貴，例如高麗菜大豐收，市場上自然跌價跌得很慘，一顆大大的高麗菜可能才五元，連採收工資都不夠。但颱風來時，一顆高麗菜可能賣到200元。

至於詐騙，住在台灣的人怕詐騙集團已經怕到腳底要抽筋了。我在台灣時就被電話詐騙過幾次，幾次幾乎都要上鉤了；有時一聽就知是中國打來的詐騙電話，因為口音透露了線索。有一次我打電話到電信局去求證我家是否積欠二萬多元電話費，還被電信公司的人說：「小姐，妳是我見過最容易上當的人。那是詐騙集團打給妳的電話。」

說猶太人小氣、狡猾或詐騙，其實就是納粹毒殺猶太人的計謀，先抹黑猶太人，再起而攻之。

最後，不能對猶太人說的話，就是「德國納粹」。

納粹屠殺了600萬猶太人，那是絕無僅有的人間悲劇。失去那麼多親人，倖存者要活下來已經不容易了，可能還會有第二代大屠殺後遺症產生，甚至歷經多代後，那樣的陰影可能還很深。

因此，絕口不對猶太人提「德國納粹」的字眼，是仁慈，也是現代人的基本修養和常識。

萬一，你和猶太人聊到比較深入，但又怕犯忌，怕踩地雷，該怎麼辦？艾德教我：「先問對方是否可以談到某些可能冒犯他或猶太人的話題？然後加上一句：『我真的想進入猶太人的想法，而我很好奇，想問一些曾聽別人說的話。』」

如果在我問魏斯勒先生那句話之前，先套用艾德教的這句，也許魏斯勒先生就不會火冒三丈了。

這是我的朋友艾德為我上的「和猶太人說話的禁忌課」，我將此課公開給大家，就讓我們一起學習「做對的事」、「說對的話」吧！

相關書摘 ▶《猶太人和你想的不一樣》：唯獨麻將，讓猶太女人心悅誠服地一代傳一代

書籍介紹

本文摘錄自《猶太人和你想的不一樣》，時報文化出版

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作者：丘引

13歲成年、遵守「西達喀」行善、愛吃中國菜也打麻將

打破世人刻板印象，猶太文化第一手貼身觀察

猶太人是個古老的民族，從古典《聖經》記載到遍布世界各地的猶太人。

精神分析學之父佛洛伊德、作曲家馬勒、哲學家史賓諾沙、物理學家愛因斯坦、社會經濟哲學家馬克思、現代藝術創始人畢卡索、大導演史蒂芬‧史匹柏、演員丹尼爾‧戴路易斯、臉書創始人馬克‧祖克柏、歌手巴布‧狄倫等，都是猶太人或有部分猶太人血統。

為什麼猶太人僅占全球0.2％人口數，在各領域表現卻如此出色、成功？相關討論很多，卻沒有絕對答案，而這正是猶太人所思所想、如此生活的重大祕密。

本書作者寫出第一手觀察與交往的猶太朋友的生活面貌及他們的想法觀念，讓我們看見猶太人真實的一面。

Photo Credit: 時報文化

責任編輯：羅元祺

核稿編輯：翁世航