《敘事實踐的十五堂課》：看近、看遠——探訪生命故事的四顆鏡頭

文：黃錦敦

看近、看遠——探訪故事的四顆鏡頭

探訪生命故事的四顆鏡頭

看遠、看近，是兩種不同的視野，認識世界、理解一個人，我們既要能看見全貌，又要懂得投入當下細微的片刻。

談到看近、看遠的視野，玩過變焦相機的朋友都知道，不同焦段的鏡頭會看見完全不同的風景。從廣角到近距離的特寫，攝影創作者常會在一個景物前，前後移動鏡頭焦段，來找到觀看眼見景物的最佳距離與構圖。

接下來，我將以「鏡頭」為隱喻，來說明在敘事對話中如何透過視野的移動，在不同層次中理解一個人的生命故事。

第一顆鏡頭：特寫

特寫的觀看，是用極貼近的方式，放大某個細微的部位。像是看著一朵花，想看清花蕊上那些蓬鬆飽滿的花粉一般，也像是用手好好碰觸一棵樹的某個小小凹痕。

用特寫鏡頭，可以幫助我們感受到本來不易見的紋理、質地和氣息。

把這樣的概念置入生命故事裡，我們就能好好觀看某個特定的時刻、某個情緒或故事情節，有如觀看一個個的點，透過特寫鏡頭的凝視，把它放大、再放大，藉此把細微部分看得更清楚。

例如在當事人說出一段經驗後，他深深地嘆了一口氣，這時我們可以把這個嘆息看成一個「點」，好好聚焦於此，好奇地訪問他：「剛剛嘆的那一口氣，說著你什麼樣的心情嗎？」

如此，我們就可以好好停留在這個嘆息時刻，而不是一溜煙就匆匆而過。

用特寫鏡頭觀看一個又一個的「點」，就像是去觀看一棵樹的某片葉子、某個結痂或某片花瓣，這些都是認識一棵樹的開始。認識一個人亦是如此，我們都得從這一個又一個的細小部分開始拼湊理解。

特寫鏡頭的使用

在敘事的對話裡，我常在兩個地方使用特寫鏡頭來陪伴當事人。一個是在當事人有感覺之處，可能是嘆一口氣、可能是掉眼淚、可能是兩眼發亮、可能是身體的顫抖，這些都是情感現身的細微線索，但也很容易被忽略。特寫鏡頭能讓我們在這些情感裡停留，貼近當事人。

所以當我們回應當事人的情感：「努力這麼久，病還是惡化了，難怪你會如此挫折，想要放棄。」當我們好奇：「你現在的眼淚在說些什麼？」在這樣的時刻，就是運用特寫鏡頭陪當事人停留在某個點，讓他好好看看自己。

另一個我常用特寫鏡頭停留之處是：支線故事入口處，也就是獨特的結果。

在第四堂課我們談過，建構支線故事通常都是從尋找獨特結果開始，獨特結果像是一個個的「亮點」，是明亮支線故事房間的關鍵，但因為是「點」，很容易被忽略，常需要透過特寫鏡頭來停留，好好觀看。

例如面對一個屢次想死卻屢次把自己拉回來的當事人，我們可以訪問他：「有很多聲音告訴你不值得活了，但我好奇的是：這些年來是什麼聲音一次次把你拉回來的？」

或者當我們遇見一個心情苦悶的當事人說：「我也知道只要做他們要我做的事，只要配合一下也不是做不到，這樣我就不會被刁難了，但我實在不願意違背自己的價值。」

寧願吃苦頭也不願違背自己的價值，成為這句話中的亮點，裡頭放著當事人很重要的聲音，是支線故事的入口，這時我們可以用特寫鏡頭這樣好奇：「剛剛你說的這段話裡，代表這過程中什麼對你才是最重要的？」

這些都是透過特寫鏡頭更細緻地觀看一個「點」，以描繪出支線故事更多豐富細節的例子。

用特寫鏡頭停留在支線故事的入口，就像凝視著樹上冒出的第一片嫩芽般，我們都是從一片葉子慢慢看見將至的春天。

第二顆鏡頭：中距離

若把凝視的視野從特寫鏡頭往上拉，也就是從點開始擴展，我們看到的風景也就會跟著不同。在這裡，我把第二顆鏡頭稱為中距離鏡頭。

這樣的距離會讓我們展開視野，看見部分的整體。例如用特寫鏡頭來看一棵樹，可能是好好看著一片葉子的葉脈紋理、顏色層次；但在中距離，我們可以看見一小叢樹枝，於是會發現剛剛看見的葉子和這些樹枝之間的關係，以及這一小叢枝葉如何伸展。

這樣的觀看，即可從更多背景來理解原來的細節（點），於是就開啟了敘事治療裡所談的「脈絡性理解」。

關於中距離觀看所產生的脈絡性理解，我以電影《我只是個計程車司機》（A Taxi Driver）為例來說明。

影片一開始就以幾個情節描述了主角（計程車司機）的性格。有個情節是司機的車子壞了，他去找熟悉的修車廠維修，修車師傅報價是五千韓元，司機硬講價到四千，雖然是熟悉的老客戶，但修車師傅仍告訴司機因零件成本高無法給予這樣的優惠；等到車修好後，司機卻只丟下三千元就離開了。不僅如此，他還搶同行客戶、亂收車資，看到這些情節，我心中早已是「圈圈叉叉」，從這些情節裡我看見了一個「占人便宜又市儈」的人，實在很難喜歡他。

但隨著劇情慢慢展開，才知道幾年前這位司機的太太罹患癌症，他花了家中大部分的積蓄為太太醫病，但最後太太仍然不治，只留下一個十一歲的女兒與他相依為命。他開著自己的老爺車當作計程車，但生活依舊不容易，雖然盡力去跑車賺錢，但仍是積欠房租，也因為忙於工作常得讓孩子獨自在家，無人照顧陪伴。

當時坐在電影院、也有一個十一歲女兒的我，瞬間雙眼濕紅。

我是隨著這些情節的呈現，才慢慢看見多一點「全貌」，突然間，對於「占人便宜又市儈」的樣子有了很不同的理解：其實他也是一位很努力工作想照顧女兒長大的父親。我雖然不會因此同意他占人便宜的行為，但卻有一種「懂了」的心情，在「要盡力養活女兒」的脈絡之下，對他這些占人便宜的行為我似乎就沒那麼介意了，同時心裡也升起一種反省：對於想盡力養活女兒的他，我哪有什麼資格可以評論他呢？

Photo Credit: 車庫娛樂 我只是個計程車司機電影劇照。

這就是從脈絡中理解一個人帶來的影響力，如果我只看到某些「點」，只看到他占人便宜的行為，其實只認識他的一部分，當我從他的脈絡來觀看，看見了更大的背景，才有機會以更貼近他的方式「詮釋」他的行為。

中距離鏡頭的使用

把中距離鏡頭放到敘事治療的對話時，我常以「情節」與「時間」兩個向度來觀看。

在情節部分，中距離鏡頭可以幫助我們看見故事情節間的彼此關聯。例如有回我和一位青少年晤談時，隨著他的敘說，我如此回應：「原來那天『因為小龍取笑而打架』，和今天『你願意陪著小鳳跑完全程』，都是希望能得到『尊重』。」

「那天的打架」和「今天的陪伴人」在此交會，這就是中距離的視野，能讓我們把一些原以為不太相干、但卻說著相同內容的情節連在一起，如此就能在脈絡裡更貼近地理解一個人，更看懂他想說的是什麼。

關於中距離的觀看，還有另一個向度是「時間」，也就是以「一段時間」來觀看，我們會知道即使面對同一件事，引入不同時間長度來思考，常會讓我們有不同的看見。

在中距離鏡頭裡，我把某個生命階段、從幾個月到幾年這些時間長度都歸在這個焦段裡，例如：

「 在接下來的十年 ，如果用這樣的方式過生活，對你來說重要的是什麼？」

「 在生命這個階段 發生這件事，對你來說可能有什麼意義？」

這樣的訪問裡，都放著中距離的時間長度。

第三顆鏡頭：廣角

廣角鏡頭距離就更遠了，能涵蓋的畫面也更大。在這樣的畫面下可以看到更多全景的構圖，就有如我們可以看見從葉脈、葉子、支幹到整棵樹的全貌。

對我來說，這個距離就有如一個人的整個生命，是可以從過去、現在串到未來的過程。

在這樣的鏡頭下，我會這樣好奇當事人：

「 從過去、現在甚至是走向你說的未來，這輩子 可以當這樣的自己，對你而言重要的是什麼？」

「 這輩子 你想怎麼活才會覺得值得？」

所以，廣角鏡頭是一種縱觀整個生命歷程的視野。

當我們把當事人故事裡的一些事件（點）或故事線，置入如此大的脈絡來觀看，往往又能產生新的詮釋與意義。

第四顆鏡頭：超廣角

這就有如「環景」的構圖，在這個距離不只可以看見整棵樹，還能看見更多樹和整個土地的關係、樹和天空的關係，甚至樹和風和水和陽光的關係。從這樣的距離來看見一片葉子存在的位置與意義，一定又是一番新的風景。

這個層次我把它類比到文化、靈性、神、不同世的觀點，這樣的脈絡又深又廣。就如同我曾晤談過的一位長輩，有回她悲從中來對我敘說這一輩子的苦：她生長在貧困的年代，父親遊手好閒，不到十歲就一肩扛起家庭重擔，母親情緒一不好還會虐打她。成年後，她原以為結婚就能脫離這種苦日子，沒想到卻一路被婆婆欺負，一輩子勞苦工作，到退休時還得照顧生病臥床的先生。我一直記得那天她說的最後一段話是：「也好，我想是我上輩子欠他們的（父母親、婆婆、先生），就這輩子把它還完了吧！以後投胎轉世就不用再受這種苦了。」長輩短短的這一段話，其實穿透了前世、今生、來世三個空間，想想這麼多的苦、這麼難平的心情，若沒有這麼大的視野脈絡來給出詮釋，她如何能對這一輩子的苦釋懷。對我來說，這位長輩用的就是超廣角鏡頭。

我在多年的諮商實務經驗裡發現，許多有很深創傷的人，常在這個視野（超廣角鏡頭）得以有新的詮釋。

在這個層次上我可能會訪問當事人：

「這個事件對於你 靈性 的功課來說，可能有什麼意義？」

「如果有 來世 ，你現在面對的方式對你來世的可能影響是什麼？」

再回到看近和看遠

貼近與看見新出口

看近，常能從「點」來好好探訪故事中重要但隱微的風景。在我的經驗裡，當我們使用特寫鏡頭時，常可以讓當事人感受到被貼近的理解，這對於建立同盟關係是很重要的。

但如果一直只是看近，沒有轉換鏡頭看更大的視野，那麼原本困境的新可能或不同的看法常無法長出。因為特寫鏡頭雖然可以貼近，但卻只能看見某個「點」，若沒有把鏡頭拉遠一點，去理解更大的面貌，就會變成瞎子摸象，只見局部，這對於要透過脈絡性理解來支持重寫故事是不太足夠的。

所以，近的鏡頭可以「貼近」，遠的鏡頭才看得見「新的出口」。

但這也不代表遠的鏡頭就比較好。如果我們只有遠的鏡頭，不懂得隨時貼近當事人，總是想拉到很高很遠的距離來看故事，也不一定恰當。例如當事人才開始敘說故事，仍處在受苦抱怨的故事裡，這時我們若不先貼近，就直接拉到最遠的鏡頭，問出一句：「這樣的經驗，說著你靈性上要學習的功課是什麼？」除非當事人在靈性上有很深邃的修為，不然你可能會遭到當事人白眼，覺得莫名其妙，也覺得不被理解。

所以把鏡頭「拉遠」，這樣的距離可以看見更大的全貌，但也可能讓我們和當事人「疏遠」了，這是在對話中需要注意的。

先近再遠，遠近交替

所以在我的對話經驗裡，一開始常會使用特寫鏡頭先與當事人同在，去貼近看一個個的「點」。貼近了，再慢慢拉遠，去看見故事更大的部分，這就是先近再遠；先貼近，再找新出口。

就像是我們用特寫好好看了第一片葉子後，就要懂得拉遠鏡頭，看看這棵樹的其他地方是否還有其他葉子也正閃閃發亮，如果發現了，就可以再次用特寫鏡頭貼近去好好看這片閃亮亮的葉子，讓當事人生命中其他新的「點」也能開始被認識。當幾個不同的點都認識了，我們就可再拉遠鏡頭，看看它們彼此是否有關係，將它們串接起來，如此我們對這棵樹就會有很不同的認識，這就是遠近鏡頭交替使用。

如同我在前文所談的，不是看遠或看近哪個比較好，而是要能在這四顆不同焦段的鏡頭裡彈性移動，隨時看近看遠、看遠又看近，我們是如此交織出動人的生命故事。

相關書摘 ▶《敘事實踐的十五堂課》：用魔幻之眼，尋找問題故事之外的版本

書籍介紹

本文摘錄自《最想說的話，被自己聽見：敘事實踐的十五堂課》，張老師文化出版

＊透過以上連結購書，《關鍵評論網》由此所得將全數捐贈兒福聯盟。

作者：黃錦敦

當一個人敘說自己的故事，不論是困境或順境，

如果隱含其中的生命旋律能被聽見，被好好理解與回應，

人們常能在這樣的過程中也看見自己。

發展多元樣貌、創造多元美麗，是敘事治療能為生命注入活水的關鍵。

而當敘事這顆西方的種子落在東方的土地上，會長出什麼樣的枝枒？

作者跳脫專業書籍的制式樣貌，以豐富的旅行所見與案例故事，搭配自身對敘事治療精神的理解，再加上這些年在敘事實踐中的反思整理，從聆聽開始，循序漸進地介紹如何解構單一標準、發展並豐厚支線故事的方式、重組會員對話、以不同的鏡頭探訪每個人的故事，進而找尋出偏好的自我認同，用貼近這塊土地的語言，與讀者分享他所熱愛的敘事治療。

Photo Credit: 張老師文化

責任編輯：潘柏翰

核稿編輯：翁世航