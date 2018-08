《猶太人和你想的不一樣》：唯獨麻將，讓猶太女人心悅誠服地一代傳一代

文:丘引

麻將維繫母女情感

媽媽和女兒之間的關係向來是複雜的,不論東西方,母女有心結的不少。二代女人之間的愛要能沒有芥蒂,靠的不只是天生的母女情,更需要有友誼做基礎,一如夫妻之間不只需要愛情,還需要友情,婚姻的品質和貼心才會黏得更深。

不只猶太人社會,世界上應該有不少女人怕「和自己的媽媽一樣」,「和媽媽一樣」意思就是自己很老。因此,女人要和自己的媽媽不同,表示自己是年輕的。畢竟,每一代人都應該往前跨越才是。

唯獨麻將,讓猶太女人心悅誠服地一代傳一代,母女會一起上牌桌玩麻將。而且,透過一起遊戲,增進母女之間的關係和情誼。

我的猶太朋友愛綸已經70歲,她的媽媽布尼95歲,住在夯特克力夫中心(Huntcliff Summit Independent Center),那是一個高等老人中心,住在那兒的老人多數是猶太人。

愛綸從九歲就開始打麻將,她的麻將啟蒙老師就是媽媽。如今布尼住在獨立的老人中心,愛綸每星期二晚上到老人中心陪媽媽吃完晚餐,就和媽媽及該老人中心的二個猶太女人一起打麻將。

「除非有人有事取消計畫,否則,和媽媽一起打麻將是我多年來固定的行程。」愛綸說。

「媽媽這幾年的記憶有所變化。久遠的事情她記得很清楚,但當下才發生的事情,她有時候就忘記了。明明和我或是我的手足約好要一起去哪兒,媽媽還會打電話說哪有那回事!」

雖然媽媽住在老人中心多年,但同樣住在亞特蘭大的愛綸、妹妹蘇西、弟弟亞倫等三人會輪流到老人中心陪媽媽吃飯或外出,愛綸還兼和媽媽打麻將。可惜蘇西認為麻將是老女人的遊戲(old lady’s game),她不肯學也不願接觸麻將。

前幾天晚上,我特地約了愛綸,讓我來從頭到尾觀賞一場母女麻將,她欣然同意。本來她們都在老人中心的活動大廳打,那兒每天晚上還會有老人彈鋼琴。但布尼覺得大廳冷,就改變主意,上四樓到她家去打。美國高級的老人中心是每個人有自己的「公寓」。而公寓不只有房間可供睡覺,還有客廳和廚房,甚至有書房或辦公室,喝咖啡、喝茶、看風景、聽小鳥唱歌的大陽台也有,有如住在自己家的舒適自在,卻有五星級旅館般的享受。

布尼家我已經來過多次,她把獨居的家布置得非常溫馨舒服。布尼會在圓形餐桌上墊一塊特殊布塊,搓牌時不會發出太大聲音,這樣就成了麻將桌。

牌桌上還有同樣是住在這個老人中心的92歲達夫尼和91歲雷比,她們也都是猶太人。愛綸先介紹我給大家認識,說是為了寫書來觀賞猶太女人打麻將和台灣人有何差異。達夫尼說她以前就在老人中心見過我。原因是我從2016年搬到亞特蘭大,就常到這個多數是猶太老人居住的老人中心擔任義工。

布尼心直口快,個性果斷,卻很溫柔、貼心,是個討人喜歡的人。她開口就說:「誰不會打麻將?猶太女人都會打麻將的嘛!我媽媽教我怎麼打,她自己打,我的祖母也打。」

愛綸說:「我媽媽也教我打麻將,而我的女兒和媳婦們也都打。」哇!目前為止,愛綸的家族已經至少有五代女人打麻將了。愛綸掐指一算:「就我的家族來說,打麻將的歷史已經超過100年了。」

達夫尼和雷比也不約而同地說:「我的媽媽和祖母也都打麻將。」

打麻將時,各個玩家都得帶自己的麻將卡來。麻將卡是每個打麻將的猶太人每年向美國國家麻將聯盟購買來的。每個在場打麻將的猶太女人要看著當年的麻將卡來打,那是統一的遊戲規則。2018年時,要看2018年麻將卡打麻將,以此類推。猶太女人將麻將卡鋪陳在自己面前,而台灣人打麻將用的是直尺,猶太女人用的是麻將架,把麻將排在麻將架上,而成排的麻將也由此推出。

愛綸說,有一個天主教美國女人第一次和她見面時就問:「妳是猶太人嗎?」

愛綸回答是。那個叫辛蒂的人用期待又興奮的語調問她:「妳會打麻將嗎?」從此,不同宗教的愛綸和辛蒂成為終生好友。辛蒂是玩麻將的大咖,幾乎天天打麻將,她認為麻將是全天下最好玩、最吸引人的遊戲。

「只有美國猶太女人打麻將嗎?在歐洲的猶太人也打嗎?在以色列的呢?」我問。結果,全桌的人都說只有美國猶太女人打麻將。歐洲猶太女人玩其他的牌,如撲克牌或賓果等,而以色列的猶太女人也沒有打麻將。

「我給以色列的猶太女人開麻將課了。我希望以後以色列的猶太女人也跟得上美國猶太女人的腳步,可以一起打麻將。」愛綸的丈夫大衛是以色列人,她們和以色列的關係比其他猶太人更密切。

「現在還有麻將遊輪,是四天行程的。那些參加麻將遊輪的大多數是猶太女人。」愛綸和丈夫大衛常到處旅行,他們認識的人很多。不過,即使是麻將遊輪之旅,猶太女人也不會打三天三夜的麻將,頂多是一天打個二小時,其他時間則和遊輪之旅一樣,船上有豐富的表演節目,也有游泳池或其他遊戲設備,還有美食、美酒等。

「妳只要看到猶太人家門口停了很多輛車,就可以大膽地猜測,那個人家中正在打麻將。」愛綸說這是判斷猶太人很好的方式。

當布尼丟出一張牌時,坐在她右側的雷比立刻撿了去,順手打出好牌。布尼說:「太糟了!」(Too bad!)誰知雷比立刻說:「那對我是好事!」(It’s good for me!)布尼立即接嘴說:「但那對我是不好的!」(But not good for me!)

一言一語,麻將桌上的友誼是這樣產生的。

在麻將桌上,媽媽、女兒及媽媽的朋友之間有許多共同話題好聊。二個小時麻將打下來,該說的都說了,溝通上沒有障礙,感情也隨著打麻將的次數而增加。

像愛綸這樣和媽媽一起打麻將的猶太女兒很多,她們不是等到媽媽老了,才陪媽媽打麻將,而是從小媽媽就教她們打麻將。有一個猶太女人對於亡母念念不忘,在一篇麻將文章中說從小跟著媽媽打麻將,母女情深,無話不說。「好想念媽媽,好懷念和媽媽一起打麻將的日子。雖然我的女兒還小,但我也要教她打麻將,這樣我們母女的感情和愛會連綿不絕。」

玩了一段時間麻將,布尼贏了五毛錢(約為15元台幣),輸的人正是她的女兒愛綸。而終局時,愛綸贏了媽媽五毛錢,贏了達夫尼和雷比各25分錢(約為7.5元台幣)。中間有二次都是沒有贏家,就叫做牌牆(wall game)。

住在夯特克力夫老人中心,一個人一個月約需支付十萬台幣,數年住下來,那是龐大的費用。若家庭經濟不在高水準的人,很難支撐下來。而猶太老人住在這麼昂貴的老人中心,她們玩麻將時輸贏卻是25分錢或五毛錢,可見她們對錢的態度和我們有多麼大的差異。

猶太人當然付得起台灣人打麻將的籌碼,但她們不願意,而非付不起。

二小時麻將結束時,愛綸的桌上有一塊多美金,她是今晚最大的麻將贏家。「我們每次打麻將,最多就輸三美元(約為90元台幣),絕對不會超過這個金額。」愛綸說。

愛綸要把今晚贏的錢給媽媽:「媽媽,這些錢給妳玩賓果用。」布尼則堅決地說:「留著,妳下次當本錢。」

看!猶太人打麻將,母女雖然是母女,「妳的錢還是妳的錢,我不拿妳一分錢」。

很有趣的是,今夜還有醫生到老人中心來演講阿茲海默症,根據去聽講的瑞內說,醫生鼓勵大家多打麻將和玩其他遊戲,說麻將刺激腦部,對預防老年痴呆有很大的幫助,而且打麻將還促進社交能力,對老人的記憶、壽命及健康有很多好處,比看醫生還便宜、有效。

我私下猜測,今夜來演講的醫生可能也是猶太人,猶太人才知道猶太女人打麻將。否則,美國醫生怎麼會鼓勵老人打麻將預防老年痴呆症呢?

本文摘錄自《猶太人和你想的不一樣》,時報文化出版

