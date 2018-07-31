封存核電廠四年後，馬英九挺「以核養綠」公投：「核能也是綠能」

（中央社）前總統馬英九與前行政院長江宜樺今天連署「以核養綠」公投。馬英九說，反核不再是世界趨勢，盼政府懸崖勒馬，勿把2025年非核家園目標訂死，轉換能源，應該騎馬找馬，而不是「殺馬找馬」。

馬英九擔任總統時，於2014年宣布核四封存，民進黨政府上台後推動2025年「非核家園」政策，上月4日台電將第一批核四燃料棒裝箱，送回美國原廠異地保存，讓核四走入歷史。

馬英九、江宜樺挺「以核養綠」：核能也是綠能

馬英九與江宜樺下午共同出席連署「以核養綠」公投記者會，兩人簽下這項公投案。公投案主文為：

是否同意：廢除電業法第95條第1項，即廢除「核能發電設備應於中華民國114年以前，全部停止運轉」之條文？

馬英九說，七年前，日本福島核災，造成全球反核聲勢大振，但七年後情勢完全逆轉，「反核不再是世界趨勢，減碳才是」。

他表示，「不要把2025年發展非核家園訂死掉」，一旦有了這樣僵化的目標，就會不顧一切的代價去做，但這是非常昂貴的策略；轉換能源不是不可以，但應該是「騎馬找馬」，先有一個合適的能源，然後再發展另外的，而不是「棄馬找馬」，放棄一個再去找另外一個，更不是「殺馬找馬」，否則會兩頭落空。

江宜樺表示，他之所以站出來，是認為這個公投務實、穩健、邁向非核家園的作法。而民進黨先前強行通過的《電業法》第95條（核能發電設備應於中華民國114年以前，全部停止運轉），則是躁進式的作法。

核四廠1999年開始興建，一度停工後復工，2011年日本發生福島核災，核能安全引發疑慮，馬政府2014年宣布核四封存。江宜樺說，核四封存是要把當時已經幾乎可以說是完工的核四1號機封存，暫時不要使用的狀態。

他說，「我們希望完成安檢之後，停在那個狀態，等到將來有一天，台灣真的開始有缺電或限電的可能時候，我們透過公投方式讓老百姓決定是不是要啟動核四，所以它是一個活的選項」。

《新頭殼》報導，江宜樺說，按照蔡政府規定，把非核家園時間限定在2025年，到那時有八成是火力發電，兩成是再生能源，這會造成空汙問題越來越嚴重。接收天然氣的接收站建設上、桃園觀音藻礁珍貴的環境也面臨破壞，且目前在再生能源的技術上，有一定的困難。

《聯合報》報導，促成記者會的「核能流言終結者」發起人黃士修上午和馬江兩人開會討論此事，他轉述，馬英九在會中回憶封存核四的經過，馬、江兩人都用「痛苦」來形容下決定的瞬間，打從馬英九執政就有反核運動，走到後來還有民進黨前主席林義雄的禁食抗議，國民黨內更是不滿馬英九被反核民眾綁架，在非常痛苦的壓力下做出封存決定。

江宜樺在會中氣憤表示，「我當年在行政院沒有公投發動權，只能先封存，保留未來給人民選擇的權利，民進黨不是說要尊重民意嗎？當年封存核四不是讓你蔡英文來亂搞。」

馬英九說，當年封存核四是回應民間的反彈聲浪，擱置爭議，不是廢棄核四；如今蔡政府強硬把核四燃料棒賣出，剝奪人民選擇的權利。

行政院：核廢料的問題，沒有解答

（中央社）對此，行政院發言人Kolas Yotaka（谷辣斯．尤達卡）表示，公投本來就是公民意志的展現，對公投本身沒有任何意見。至於「以核養綠」的主張，非常意外馬英九與江宜樺擁核。「以核養綠」不會是現在政府的選擇，一直到今天為止，備轉容量率是6.38%，台灣沒有現在就缺電的問題。

Kolas表示，她不曉得馬英九與江宜樺是基於什麼樣的基礎倡議「以核養綠」，其他國家也沒有過這樣的例子；到底「以核養綠」是不是人民想要的、能不能解決核廢料的問題，沒有看到馬英九和江宜樺提出解答。

她說，希望民眾理解2025非核家園是現在政府非常堅持的立場，是顧及環境跟經濟發展的重要政策，政府不會改變這樣的想法，「因為我們是走在正確的方向與道路上。」

擔憂「非核即火」，三月開始發起「以核養綠」公投

「以核養綠」公投由國立清華大學原子科學院院長李敏、「核能流言終結者」創辦人黃士修和中華民國放射線醫學會公共事務委員廖彥朋三人。根據「以核養綠」官網，以核養綠有三重涵義：

核能就是綠能，是對環境衝擊最小的安全清潔能源

用成熟的綠能為不成熟的綠能，打下未來發展基礎

避免大規模開發再生能源，留給生態休養生息空間

這份公投在今年3月2日共同發起，3月29日搜集到3000份連署書，達成1879人的公投連署門檻，目前正進行第二階段連署，需要在8月31日前蒐集到30萬份連署書。

《蘋果日報》報導，當時，李敏表示，是否使用核能發電是「風險的選擇」，不用核電會面臨缺電、斷電等風險，既然是「選擇風險」，每個人意見應等值，應透過公投決定這項政策。面對核能的風險，李敏則表示，電廠事故發生機率極低，且目前技術足以應對。

《自由時報》報導，前環保署長魏國彥也表示，非核家園政策無法避免「非核即火」的現實，將增加火力發電量，排放大量溫室氣體。他憂心，台灣向國際承諾的減碳將破產，恐招致貿易壁壘懲罰。

黃士修則說，歷經815大停電和多次對產業的實質限電，政府、民眾、業界已經充分認知台灣缺電的現況。他認為，在缺電的壓力下，各種對法令規章的扭曲都會發生，且帶來無法挽回的環保危機與經濟危機，所以他發起公投，廢除電業法的非核家園條款。

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