現代人時常把「健康」二字掛在嘴邊，並且把健康當作生活目標，認為只要持續運動、注重飲食、不生病就能輕鬆達成。

但我們是否真的理解「健康」代表的是什麼涵義呢？沒生病就等於健康嗎？其實不然，依照世界衛生組織（WHO）對健康的定義如下：「健康是一種身體、心理與社會和諧共處的完美狀態，而不只是沒有疾病或是年邁病弱。」該如何讓身體、心理與社會維持和諧共處的健康狀態，才是日常健康管理真正需要下功夫的地方。

相較於歐美國家，台灣對於日常健康管理的概念不是很全面，總是要等到健康檢查報告出爐或是身體出狀況亮紅燈，才會痛定思痛，回過頭檢視造成身體不堪負荷的原因，例如工作壓力大、辦公室久坐不動、睡眠障礙、運動量嚴重缺乏等等，種種因素長期累積下來，將可能成為隱藏性的疾病未爆彈。健康不該被當成眾人遙遙追求的生活目標，反而應該是生活隨時都要掌握的重要狀況，就跟呼吸喝水一樣。

不過，到底該如何隨時掌控管理健康資源呢？這是不能只靠感覺的，畢竟人類的感覺有時會有盲點，適時借助現代科技的力量，使身體24小時都有位聰明貼心的小秘書隨身守護。

穿戴領導品牌Garmin特別針對銀髮樂齡、輕運動及久坐上班族群所量身打造的vívo系列健康穿戴，擁有從入門至進階的多款智慧手環及手錶產品，讓消費者依照自身需求選擇最適合的穿戴產品。

Garmin vívo穿戴產品具備多項實用的健康指標，無論入門或進階款示皆兼具時尚美型，可以全天候掌控使用者的行走步數、消耗熱量、心率、睡眠品質，且隨時傳輸到Garmin Connect™雲端平台，用手機就可呈現淺顯易懂的圖表，方便解讀並追蹤個人健康概況。並且同時搭載智慧手機藍牙連線，即時顯示來電、Email與行事曆通知。

其中年度熱銷冠軍vívoactive® 3智慧腕錶，除基礎活動追蹤外，更支援Garmin Pay行動支付，無論使用一卡通搭乘大眾運輸工具、便利超商消費，或信用卡消費都毫不費力輕鬆一嗶。

身處變動快速的都市氛圍，現代人的壓力指數始終居高不下，但卻往往忽略了壓力對生活作息造成的巨大影響。這份無法排解的壓力不僅會影響工作的心情、效率，不知不覺地被繁雜公事牽著鼻子走，忘記適時起身活動，同時也會影響夜晚的睡眠品質。

當身體在應該的休息時間內，卻頻頻受到失眠、淺眠、多夢等情況干擾，可能導致記憶力和抵抗力下降、負面情緒增高，精神狀況不佳等狀況，壓力也會相對持續累積；久而久之，就成了生活作息不正常的惡性循環，等意識到問題時，往往已不知該從何著手開始改變。

Garmin 智慧腕錶vívoactive® 3採用光學式心率感測技術，能測量手腕下的心率數值，透過記錄的心率變異率(HRV)，便可監控健康及壓力，顯示出壓力等級指數。若壓力指數升高，這位聰明貼心的小秘書將會適時提醒深呼吸運動，協助作好壓力管理。

當我們進入睡眠時，Garmin智慧穿戴也會主動偵測翻身次數、睡眠週期與總睡眠時數，並繪製簡單明瞭的直條圖表幫助了解睡眠狀態，提醒我們設法改善睡眠品質。另外，智慧穿戴裝置也有靜止計量表，當久坐達一小時，就會出現久坐提醒，每隔15分鐘提醒一次，讓我們意識到需要適時抽離埋首工作的心思。

除了日常活動細節的監測，Garmin智慧穿戴也可以是貼心的運動夥伴，誠實紀錄每一個熱血沸騰的時刻，尤其是大眾最想知道的：「究竟這次運動燃燒多少卡路里？有沒有達到鍛鍊身體的效果？」

不論是行走、跑步、有氧、騎單車或是游泳、重訓，Garmin 智慧腕錶vívoactive® 3 內建15種運動類型，並且計算每一種運動項目的移動距離、消耗熱量以及運動強度，也會運用數據演算法，整合多項數據，推估使用者每分鐘最大攝氧量以及目前體適能年齡，讓我們能隨時評估自身身體狀態，對於下一次運動的強度也可以跟著調整，逐步感受身體體態與能量的改變。

註：本圖表僅供參考

為身體把關一天24小時，並不是只有專業運動者才需要，每位希望擁有良好的生活作息，和身體進行深度對話的朋友都適合搭配智慧穿戴；「Garmin 健康推廣大使」陳欣湄醫師也建議日常就配戴可偵測心率的穿戴式裝置，能有效掌握當下的心率狀況，避免未來不必要的健康風險。

若想更近一步了解Garmin科技與時尚兼具的智慧穿戴產品，全台各大藥局皆有販售，歡迎前往優質商店選購（優質商店查詢）。