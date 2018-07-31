蔡英文總統105年8月1日代表政府向原住民族道歉時，承諾政府每年會向國人報告原住民族歷史正義及轉型正義的工作成果，原住民族委員會特別於今（31）日發布聲明表示：「原住民族歷史正義與轉型正義的工作成果具體而豐碩」。

原民會指出，蔡英文總統代表政府向原住民族道歉時，對原住民族的各項承諾均已開始兌現，諸如召集原住民族歷史正義與轉型正義委員會、定期召開行政院原住民族基本法推動會、制定《原住民族語言發展法》、完成蘭嶼核廢料貯存場真相調查、設置「原住民族法律服務中心」、修法承認平埔原住民身分等工作成果與進度，除已定期公開在官方網站，各項工作成果重點也已經摘要於附件，敬請各界指教。

Photo Credit: 原住民族委員會 蔡英文總統期許原轉會可開啟更多積極的對話，創造更多相互理解的可能性。

原民會表示，雖然總統府原轉會早已開始進行歷史正義及轉型正義的各項調查工作，但為進一步強化法制，政府已於今（107）年5月10日送請立法院審議「原住民族歷史正義及權利回復條例草案」，行政院將比照不當黨產處理委員會，設置具備調查權的獨立機關「原住民族歷史正義及土地調查委員會」。

Photo Credit: 原住民族委員會 蔡英文總統親自擔任原轉會召集人

原民會強調，該會依據立法院104年6月24日修正的原住民族基本法第21條規定，訂定「原住民族土地或部落範圍土地劃設辦法」後，不僅獲得多數原住民民意代表、鄉鎮市區長公開支持，去年度申請傳領土地的範圍即已超過268個部落，今年更有諸多部落提出申請，並希望原民會延長受理時間，足見原住民族社會多數族人肯定當前傳領土地劃設方式。

原民會指出，今年6月11日正式公告新北市烏來區、南投縣魚池鄉的公有土地為烏來區泰雅族及邵族的傳領土地，雖然引發部分地方政府及非原住民強烈反彈，認為即便只劃設公有土地，也不應將全鄉納入，但是，原民會仍將持續積極溝通，以期將回復傳領土地之政策化為實際行動，並保障原住民族土地權益。