高雄．香港獨立電影節：以影像記錄，拼貼香港社會運動風景

文：馬曼容 Pony（影評人）

2018年6月11日，前本土民主前線成員梁天琦因參與2016年旺角事件，被控暴動罪罪成，判處六年有期徒刑。判決結果讓香港外界憤恨不平，同時更直指司法的歪斜，成為政治報復工具。在林子穎的紀錄片《地厚天高》（2017），便以梁天琦為主角，撇除外界塗抹的政治色彩，聚焦梁天琦內心世界的私密傾訴。

曾經的梁天琦，是一個希望改變社會現狀的熱血青年，但一再被政治體制所消磨，更讓他決心從領袖光環退居幕後，迷茫與憂愁也顯現在梁天琦身上。「我無能為力扭轉這局面，唯一可做的，只好令自己變得更好」梁天琦感慨地說道。

1997年7月1日，香港正式脫離殖民地英國回歸中國，也進入這基本法底下的「五十年不變」。所謂「五十年不變」，是為了舒緩回歸區對主權移交後產生的憂慮，約定港人可以進行高度自治的生活。但隨著時間過去，「自治」一詞早已名存實亡，而條文上的「承諾」，在中國步步掌控下，「謊言」也逐漸原形畢露。這種對社會的不滿與失望，也化為創作者的靈感，逐一反映在電影之中。

本展選映的崔允信的《憂憂愁愁的走了》（2001）和《三條窄路》（2008），針對香港形色職業，探述九七亞洲金融風暴與回歸十年後，那民主未明的迷惘現狀。盧鎮業執導的紀錄片《那年春夏之後》（2011），則從六四、七一遊行出發，記錄參與社運青年們的對話，反思香港是否淪為「形式化抗爭」，電影也將時間線拉往2011年的反財政預算遊行，及反對資本主義的「佔領中環」運動。

同樣以「佔領中環」為發想點，是來自許雅舒的《風景》（2017），不再是公民抗命的熱血，反以因運動被捕入獄的學生視角，眼見香港運動的風景變化。一樣的「佔領中環」，時間卻從2011年來到2014年（雨傘運動），影片更藉由劇情／紀錄的穿插，拼貼出激情運動後的人情悵然。

2014年，為爭取真普選而發起的「雨傘運動」，可說是香港社會的重要轉捩點。在陳梓桓的紀錄片《亂世備忘》（2016）中，以便條形式記錄傘運中的人事物，當雨傘撐起，運動者們高唱〈海闊天空〉，更點燃港人渴望民主自治的決心。另一方面，記者出身的伍立德，於執導的電影《對倒》（2017）裡，用記者視角旁觀學生／警察的身分置換，也罕見放入警察的「正面形象／角度」，更讓主題回歸於「家」的團聚。

是怎樣的社會氛圍與對未來的焦慮？讓我們得以從一部部香港電影中，清晰感受到這身處「牢籠」的壓迫。這牢籠，不再只是實體徒刑，而正是歷經無數次吶喊抗命、激情也燃燒殆盡後，那無力扭轉現實的香港絕望之境。

《地厚天高》片末，正是梁天琦選擇踏出政治圈，離開香港遠赴美國讀書的畫面。但誰又會想到僅一年後，最終讓梁天琦回港的理由，不是為了再次讓香港變得更好，而是這一次，他最深愛的香港竟把他送入了監牢之中。

影展資訊

名稱：「高雄・香港獨立電影節」

時間：2018/08/01－08/31

地點：高雄市電影館（高雄市前鎮區新光路61號7樓）

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Photo Credit：高雄市電影館提供

責任編輯：游千慧

核稿編輯：翁世航