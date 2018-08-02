讓兩人產生磨擦的，就是以為感情中的我們「不需要改變」

文：李宗諭

七夕情人節又要到了，大家都聽過一種甜蜜的說法：「遇到好情人，天天都是情人節。」然而對於交往已經有一段時間的人來說，這句話或許有點天真。為什麼他不像當初風度翩翩什麼都讓著我呢？為什麼以前覺得她吵著當公主的時候很可愛，現在卻因為她不做家事而有種不耐煩的感覺呢？為什麼我要忍受他從公司帶回來的鳥氣呢？為什麼她這麼自私只想到自己呢……

隨著交往時間愈來愈久，很多事情都會改變，離原本想像的關係模樣愈來愈遠，雙方也就難免有磨擦。不過事情並非只有悲劇，許多伴侶可以克服這個問題，於是關係更加的成熟與幸福；但也有不少伴侶還在難關中，面對相處時日益增加的磨擦，對彼此也更常感到生氣、不滿及失望。

讓磨擦增加的，是以為感情中的我們不需要改變

史丹佛大學心理學教授卡蘿．杜維克（Carol S. Dweck）在其著作《心態致勝》中指出：人類有二種心態（mindset），一種是「定型心態（fixed mindset）」，認為自己某個才能、性格或特質有一定的程度，如果看起來還需要做什麼努力去進步，就是代表自己其實沒這麼好，因此唯一要做的努力，就是急著去證明自己。

另一種稱為「成長心態（growth mindset）」，就是相信自己會一直成長，沒有什麼特質是恆久固定的，只要努力就能變得更好。因此定型心態者比較不願意去檢視自己、接受指導，也常避免犯錯的機會；成長心態者則比較願意去嘗試、自我省思，並且做些改變。

那麼二種不同的心態對於關係是否有影響呢？為了瞭解心態在親密關係中的影響，杜維克教授與同事邀請了上百位受訪者談論感情挫敗的經驗。當受訪者偏向定型心態時，對方背叛的經驗讓他們覺得自己糟透了、是個不被人喜歡的魯蛇，然後對對方懷有恨意，充滿著也要讓對方痛苦的報仇想法。若受訪者偏向成長心態，則是覺得這一切都會讓自己變成更好的人，以更棒的自己繼續追求幸福，對對方也較能理解及原諒。

杜維克教授的結論是，關係也受到心態的影響。定型心態者會認為，若在感情中有不順心，就代表這「不是」我想要的關係，似乎雙方在一起就應該是天作之合，交往不用特別做什麼就從此過著幸福快樂的日子。若看到關係中還有努力的空間就像看到了「否定」，不論是害怕自己不夠好，或是認定對方不夠好，因此對於兩人的不合較無法忍受。成長心態者則是知道，如果在相處上有不如意，只是代表「還沒」到達我想要的關係，滿意且持久的親密關係，是雙方可以努力經營的。

心態，影響我們看待三個面向：關係中的自己、關係中的對方、及關係本身。

當我們發現目前的關係好像出了一點狀況，很久沒有像以前那樣的開心，或者發現對伴侶愈來愈沒有耐心了，不妨思考自己是否抱著定型心態：

1、關係中的自己：以為自己就只能如此

定型心態會帶來一種想法：「如果我必須為了感情做些什麼努力，就代表著我們是不適合的。」特別是當相處上有磨擦時，定型心態會讓自己更不願意付出去修補關係，擔心證實自己是真魯蛇。因為多退一步，就好像證明了自己投入一段糟糕的關係；多做點什麼，就承認了自己真的是個比較差勁的伴侶。

定型心態也帶來另一個想法：「我就是這樣的人啊為什麼要改，他喜歡我就應該接受，不然就分手。」表面上看似真性情的話語，其實也顯現認為自己無法改變的定型心態，藉此證明自己是優越的、是特別的，避免看起來像個需要努力的人。這種想法也可能是在替自己打預防針，以保護微小的自尊，如果最後感情失敗了，不是我這個人的本質不好，我只是沒有努力而已。

2、關係中的對方：以為對方就是如此

定型心態會讓我們認為，如果他是一個天造地設的好伴侶，就應該要知道你的感覺及想法，就算你只用簡單的言語或什麼都沒說，對方也應該要有讀心術，沒有好好依照你想要的回應就是他的錯。於是悲慘的事情發生了，你發現他沒有安慰你上班的委曲、沒有買對食物回家、或者沒有放下手邊的事情對你噓寒問暖，你不爽了，開始表達你的情緒，把氣出到他身上，最後你也沒有得到想要的擁抱，他也覺得一肚子火。

更糟的狀況是，定型心態者覺得衝突來自於對方不會改變的本質，而不是因為一時情緒反應、雙方誤會或溝通欠佳。當認為對方就是死性不改時，也就失去了思考如何增進溝通的機會。例如在吵架時咒罵「你看你每次都這樣」、「反正你也講不聽」之類的話，如此的指責只會危脅到對方的自主性，讓對方自防衛心警鈴大作，自然就更不願意改變了。冷靜想一下，法官都認為重刑犯有教化可能性了，我們怎麼還會認為枕邊人已經沒救了呢？

3、關係本身：以為關係頂多就這樣了

對於定型心態者而言，關係本身是個模具，二人進到裡面就定型了，因此對於該怎麼樣互動、感情中的相對位置、應對日常事務的方式等，雙方應該都要有一致的看法才對。於是問題常發生在對權利義務的落差感上，例如認為如果自己加班晚回家，對方就有義務把垃圾拿去倒，且自己有權力這麼要求，但最後發現對方沒有拿去倒，還回說休息也是他的權力啊，戰火便會升起。

零和競賽的關係也是定型心態下的產物。定型心態認為關係應該就要好好的，如果雙方有磨擦時，一定是有哪裡出了錯，此時定型心態者往往難以思考自己是否有錯，且為了自我捍衛便與對方力爭到底，爭贏了就能證明關係的傷害是由對方所造成，自己果然還是個好人；甚至也沒有雙贏的可能性，因為雙贏通常要先各退一步，連這一步都很難。當關係變成不是你死就是我活，就失去變得更加包容的可能性。

定型心態也展現在競爭情結的關係。當伴侶某方面表現優秀時，就像被指著嘲笑自己不如對方，特別是原本認定屬於自己的領域。例如我們自認擅長廚藝，平常也都負責下廚，但某次聚會時對方做出被誇獎的菜色，此時我們不僅無法分享喜悅，還會覺得不爽且有點焦慮。定型心態讓我們期待雙方的相對位置最好不要改變，這樣才有熟悉的安全感，因此生氣對方怎麼沒有好好維持關係的平衡，而忽略了其實在關係中可以互相支持成長。

總歸一句，定型心態認為：「關係是不需要努力就應該要很好的。」這樣的想法讓小磨擦變成大衝突，最終雙方漸行漸遠。想要改變關係的品質，那就從改變心態開始吧，所謂起「心」動念，改變心態，想法跟行為跟著不同，結果就會不一樣。

用成長心態取代定型心態：「關係是我們可以努力去變好的。」

長久、穩定且甜蜜的親密關係令人嚮往，但相愛容易相處難，如果因為相處的磨擦，把原本的愛都給磨掉，那實在太遺憾了。不想失去所愛，就請用成長心態經營彼此的關係，相信自己會愈來愈好，相信對方會愈來愈好，把關係當作成長中的孩子，用包容與鼓勵讓它成長。與其抱著這段感情沒救了的態度，何不試試另一種：「我、你跟我們的關係都是會成長的，就讓我們愈變愈好吧！」

參考資料：

卡蘿．杜維克﹙Carol S. Dweck﹚﹙2017﹚。《心態致勝：全新成功心理學》﹙Mindset：The New Psychology of Success﹚﹙李芳齡譯﹚。台北市：遠見天下文化。﹙原著出版年2006﹚

維持一段幸福關係背後的科學與祕訣（The News Lens關鍵評論）

責任編輯：朱家儀

核稿編輯：翁世航