可口可樂、BMW擬漲價，川普計畫再對2000億中國商品加徵25%關稅恐衝擊Apple

（中央社）彭博報導，3位熟悉內部討論的人士透露，川普政府擬把對價值2000億美元中國輸美商品加徵的關稅，從原本計畫的10%提高到25%，用這個舉措加重施壓北京當局返回談判桌。



美國7月初對價值340億美元的中國商品加徵25%關稅，對第2波160億美元進口商品的審查期8月1日結束。總統川普已揚言要對額外2000億美元商品加徵10%關稅，其中一名知情人士說，未來幾天發布的聯邦公報（Federal Register）中，可能會將10%稅率調高到25%。



這幾名知情人士表示，這項調整還未拍板定案，經過公共審議後可能不會實行。



根據美國貿易代表署，8月20日至8月23日舉行公聽會後，針對2000億美元商品加徵關稅的公眾評論期將於8月30日結束。提高關稅必須在聽證會前宣布，而這一步也將傳達出一個訊息，即川普政府正升高施壓逼中國作出重大讓步。



知情人士表示，是川普指示美國貿易代表萊特海澤（Robert Lighthizer）將關稅稅率提高到25%。

第二輪關稅公佈後，恐衝擊蘋果及台廠供應鏈

《鉅亨網》報導，雖然美國在這次貿易戰中，似乎刻意避開了智慧手機及筆記型電腦，但最近一輪美國對中國2000億商品祭出的關稅中，卻將打擊到健康追蹤類產品，包括蘋果的Apple Watch。如果它在今年秋天生效，蘋果可能會在某些設備上面臨10％關稅。

《自由時報》報導，其中包括Apple Watch、AirPods耳機和HomePod音箱都傳出恐被列入關稅清單中。若蘋果產品受貿易戰衝擊，台廠供應鏈包括廣達、仁寶及英業達也都將受影響，實際結果須等8月20日美國公聽會確認。

《聯合新聞網》報導，摩根士丹利的報告指出，美、中貿易緊張持續升高，是蘋果股價在九月推出新iPhone前的「最大風險」。除了蘋果，還包括亞馬遜的Echo智慧型音響，Google的Home and Sonos家庭智慧音響系統，以及Fitbit穿戴裝置等，都在關稅清單上。

美國消費電子協會（CTA）國際貿易副總裁Sage Chandler表示，白宮最新提出的關稅，涵蓋了「接收、對話、傳輸或重製聲音、影像等數據的機械」這個類別，從閘道器、數據機到藍牙裝置全都難逃法網。換言之，所有能讓用戶存取網路，並互動的產品，都會受到關稅威脅。

《路透》曾報導，Apple Watch、Fitbit手環、Sonos Inc.推出的無線喇叭等小型3C產品，都被美國海關及邊境保衛局納入資料傳輸機械這個子目錄，而該項目錄也在川普最新釋出的關稅清單中。

科技業者還來得及進行遊說，要求政府將這些產品排除在關稅名單之外，或者將產品改列在其他未入榜的項目，例如將智慧錶改列入一般手錶。

《鉅亨網》報導，蘋果週二公布第3季財報，其中大中華地區營收達95.5億美元，年增19%。不過投資人擔憂，美中貿易若再升級，新一輪關稅可能影響蘋果未來在中國的售價及市占。

蘋果執行長庫克 (Tim Cook) 也坦承，關稅可能會對消費者及經濟帶來「意想不到的後果」。

庫克不願直接批評美國總統川普，並表示他對局勢仍然樂觀，相信紛爭很快能解決。但他也警告，徵收關稅有時候會失控。庫克表示，美國和其他國家之間的貿易協定非常複雜，有些需要配合時代修正，但他不認為關稅是解決這些問題的正確途徑。

庫克指出，美國與各國鋼鋁關稅問題目前並未直接影響蘋果，但公司仍在評估後續新一波關稅可能的影響。

可口可樂宣布漲價，其他受影響產業也「蓄勢待發」

除了蘋果的智慧產品還需時間等待評估外，《經濟日報》報導，美國對進口鋼鋁產品及中國零組件開徵關稅，已經帶動休閒汽車、飲料、啤酒及其他多種消費品價格上漲，讓消費者感受到衝擊。6月整體消費者物價（CPI）比去年同期上升2.9%，是六年來高點；除鋼鋁漲價外，能源及貨運成本都上升。

關稅使製造業者成本上升，可能打擊客戶需求，並壓低企業獲利，迫使業者必須在自行吸收或轉嫁給消費者之間做出抉擇。可口可樂、北極星工業、沃倫貝格露營用車等多家製造業者近日已表示，正計劃漲價。另外BMW也在本週宣布，因為中國加徵進口汽車關稅，將調高從美國輸往中國的休旅車售價。

《ETtoday》報導，可口可樂的執行長昆西（James Quincey）在公司公布財報後表示，「我們不得不在今年年中與瓶罐廠商一同提高我們的汽水價格，」這是不常發生的事，但因為鋼和鋁的價格提升，他們的成本也相對上升。他更表示：「飲料業不會是唯一面臨進口改變和需要重新定價的產業。這只是大環境的一部分。」

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核稿編輯：楊士範