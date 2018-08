非洲王權與拉美獨裁，組成蔡英文所謂的「民主價值同盟」

文:向駿(致理科技大學國貿系教授兼拉丁美洲經貿研究中心主任,中華戰略學會理事)

今(2018)年1月27日,台灣邦交國宏都拉斯總統葉南德茲(Juan Orlando Hernandez)連任就職典禮因選舉過程爭議太大低調舉行,僅邀各國大使出席,蔡英文失去在國際上「刷存在感」的機會。好消息是她已收到南美洲唯一友邦巴拉圭8月15日總統就職典禮的邀請函。英國《經濟學人》以「台灣與巴拉圭長遠關係持續收到成果」(Taiwan’s long relationship with Paraguay continues to pay off)為題報導台灣當前的外交處境,算是獲得了補償。

5月15日美國參議院外交委員會亞太小組,邀請國防部亞太助理部長薛瑞福(Randall Schriver)和國務院東亞暨太平洋事務局副助卿黃之瀚(Alex Wong),針對美國在亞太領導力舉行聽證會,共和黨參議員盧比歐(Marco Rubio)對巴拉圭與台灣的邦交表達擔憂。次日台灣外交部次長劉德立表示,5月初赴巴拉圭就是為祝賀剛當選下任總統的舊識阿布鐸(Mario Abdo Benitez),阿布鐸除親自保證兩國邦交不用擔心,並保證邀請蔡英文出席其就職典禮。

蔡英文就任總統兩年多來最無法「自圓其說」的就是因兩岸關係惡化引發的外交危機。2016年6月26日,蔡英文出席巴拿馬運河拓寬完工典禮,目睹第一艘通過新船閘的是長達300公尺的「中遠巴拿馬號」貨櫃輪時,心中感受冷暖自知。

2017年6月12日晚間,巴拿馬總統巴雷拉(Carlos Varela)宣布即日起與中華人民共和國建立全面外交關係,並指派副總統兼外長到北京與中國外長簽署建交公報。巴雷拉在講話中指出:「中國在巴拿馬經濟發展中一直扮演著重要角色。目前,中國已成為巴拿馬運河的第二大用戶和巴拿馬科隆自貿區的第一大貨物供應國。同時,巴拿馬也已成為眾多中國大型企業進入美洲市場的重要門戶。」巴拿馬以客為尊實乃常情。

台巴斷交後蔡英文指責北京操弄「一中」打壓台灣國際生存空間,並揚言將重新評估兩岸情勢。蔡英文或許瞭解「被」斷交的台灣因素,但未必清楚美國因素。去(2017)年12月遞出辭呈的美國駐巴拿馬前大使費利(John Feeley)強調,自己無法再忠誠地為美國總統川普(Donald Trump)效力,3月9日正式卸職後他在《華盛頓郵報》題為〈為什麼我不再為這總統服務〉(Why I could no longer serve this president)一文中指出,川普「扭曲和背叛」(warped and betrayed)了「美國的傳統核心價值觀」(the traditional core values of the United States),他深感「今天美國在世界上無疑已不受歡迎」,因此決定掛冠而去。

今年5月多明尼加共和國與布吉納法索先後與台灣斷交後,蔡英文的戰略抉擇是配合美國日益升高的反中浪潮及制衡中國崛起的戰略規劃。其具體作為是全面配合川普對中國的貿易戰及軍事上的強硬姿態,迫不及待地充當美國的馬前卒。近來她更呼籲各國共組「民主價值同盟」抵制中國。

然以蔡英文今年4月親訪的非洲最後一個邦交國史瓦帝尼王國為例,國王恩史瓦帝三世6月回訪台灣時蔡英文曾隆重感謝「史瓦帝尼為我們發聲從不缺席」,其實台灣這個堅實盟邦是個國王擁有絕對君權完全不符「民主價值」的國家。

更重要的是川普救得了小英可能面臨的雪崩外交嗎?美國前駐華大使芮效儉(Stapleton Roy)7月16日在北京出席第七屆世界和平論壇期間曾表示,像台灣這樣的戰略問題才是會影響中美關係的根本原因,而不是貿易問題。

至於有人認為美國對華政策是失敗的,因為沒能把中國變成一個西方式的民主國家,芮效儉稱美國的外交政策從來就不是把中國改造成西方的民主國家,其政策是為了促進美國的國家利益。稍後,知名台海專家任雪麗則對台灣提出警告,美國現在已經不是可靠的盟友,川普已使台灣陷入險境:同時面臨被美國套住當成籌碼和拋棄的「雙重風險」。他倆似乎都預見蔡英文企圖透過「民主價值同盟」抵制中國的戰略難以得逞。

Photo Credit: AP/達志影像

海地最後通牒

先看今年1月11日被川普戲稱為「糞坑國家」(shithole countries)之一的海地。海地於1956年與中華民國建立公使級關係,1965年升格為大使級關係,至今已維持62年邦誼。另外,海地駐美大使館的前身是中華民國駐美大使館,1978年美國與中華民國斷交後,為避免資產被強迫轉讓給中華人民共和國,故轉交海地使用至今。

海地是拉美地區最窮的國家,眼看鄰國多明尼加共和國與台灣斷交,不僅有樣學樣,更企圖在斷交前狠敲蔡政府一筆。5月30日海地總統莫伊茲(Jovenel Moïse)訪台表示「海地外長上一次來訪,向我表達貴國有意願要協助海地發展。本人這一次來訪就是要跟你討論未來兩國發展合作的具體計畫。」蔡政府與海地總統公佈的「聯合聲明」中稱,60天內台灣與海地共同為海地經濟發展、基礎設施建設以及吸引投資等領域規劃架構和新合作條件,說白了就是勒索台灣,而且限期完成。

尼加拉瓜民選獨裁

另一個不符「民主價值」的是中美洲邦交國家尼加拉瓜。年2016奧蒂嘉(Daniel Ortega)總統因提名妻子為副總統候選人被《紐約時報》社論形容為「尼加拉瓜版的王朝」(Dynasty, the Nicaragua Version)。今年4月18日,奧蒂嘉因推動年改爆發大規模抗爭與警民衝突,儘管年改法案已撤銷但民眾持續抗爭,大批年輕人和學生誓言推翻「暴君」總統,三個月以來已超過300人死亡,《經濟學人》更認為尼加拉瓜已成為委內瑞拉第二。台灣外交部於4月22日及6月5日兩度發布提醒旅居僑民提高警覺,避開示威遊行地區。新一波的血腥鎮壓發生於7月13日,政府派民兵進入反奧蒂嘉大學生最後堡壘之一馬那瓜自治大學,校園內約200名大學生被迫逃入鄰近的教堂避難。

至於蔡英文即將出訪的巴拉圭,因為大豆是美國出口到中國最多的農產品,中國為反制對美進口大豆加徵25%關稅,目前高達300萬噸大豆受波及。巴拉圭工業部表示雖然兩國「尚未建交」,但巴拉圭目前已透過阿根廷或烏拉圭對中國出口大豆。阿布鐸有意透過南方共同市場(Mercosur)與中國簽訂貿易協議,因此巴拉圭可能和台灣斷交應非空穴來風。

結語

7月中蔡英文在民進黨全國黨代表大會演說中連續曾以八個「是誰」質問國民黨留下的爛攤子,以兩岸關係為例,她問「是誰執政的時候,讓買辦集團主導了兩岸關係,忘了台灣人的尊嚴?」但在接二連三被斷交後,蔡英文至少需明確回答以下三個問題才勉強算是維護台灣人的尊嚴:

第一,5月30日蔡英文與海地總統的「聯合聲明」60天期限截止前,至少該告訴國人具體內容為何?能確保多久之內不被斷交?

第二:美國眾議院西半球委員會於7月12日舉行聽證會,無異議通過譴責奧蒂嘉政權破壞民主及違反人權。尼加拉瓜能算是台灣的「民主價值同盟」嗎?不該表達人道的關懷嗎?

第三:美國總統川普7月中訪歐最後一場重頭戲「普普會」,把朋友變敵人、敵人當朋友,充分顯示一廂情願地依賴川普有多危險。蔡英文雖迫不及待地充當美國的「棋子」,但能保證不會成為「棄子」嗎?

