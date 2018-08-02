未來的一百片拼途（1）：兩名高學歷青年，為何前進偏鄉當小學教師？

文：林思皓（Teach For Taiwan 行銷企劃組志工）

連日的午後雷陣雨在這周日打住，久違的夕陽在薄雲的過濾下不再刺眼，化成醉人的橙色，灑在淡水河上，燦爛岸上人們的笑靨。這裡是大稻埕碼頭，市集裡停著一台與眾不同的貨車，大大的棚子下賣的不是吃的喝的，而是一群青年與一則又一則真實的教學現場故事。

這是Teach For Taiwan年度企劃「未來的一百片拼途」街頭故事棧的第一站，同時也邀請「兩片拼途」——第一屆TFT校友徐凡甘、第四屆TFT教師鍾定瑜——分享「政策的拼途：尋找改變教育的契機」。

貨車旁，「PIER 5」地標前的小草皮，幾張綠板凳散布，人潮在日月交替間漲退。有人早已拭目以待、有人僅是路過的佇足，半徑不到三米的空間內，人、故事與熱情一同繪出這幅美麗的景象。

擔任主持人的TFT招募甄選組夥伴豆皮說，此次街頭短講的概念啟發自古希臘哲人於公共場合討論的想像。別於以往的夏天，不需拘泥於「正式」的束縛，離開冷氣房，卸下年齡、地位與身分的枷鎖，在一個更沒有距離感的地方，謙遜地邀請更多人認識TFT與教育不平等。

那個最靠近土壤的地方

兩名世人眼中高學歷的青年，短講開始沒多久，即被問及為何選擇當小學教師。

在美國就讀研究所時，定瑜接觸了發展中國家教育政策的領域。「如果缺乏現場的看見，制定出來的政策是有距離的，而且會產生許多問題。」因此畢業之際，他正猶豫要回台灣還是去發展中國家時，TFT招募的訊息讓他終於下定決心，回到他所成長的這塊土地。

「拿掉了金錢，你的這些選擇還剩下多少理想；拿掉了頭銜，你的這些選擇還剩下多少尊嚴。」凡甘聽到「孩子的書屋」創辦人陳俊朗（陳爸）的這番話，深深受其感動與啟發。「我認為投入TFT兩年是一個很酷的過程。」將生命的尺度拉得更廣後，他說，如果一個年輕人還能活六十年，兩年只不過佔了1/30，「如果我想讓生命的29/30更充實，那我大學畢業後的第一份工作，應該要去台灣最靠近土壤的地方。」

他不再只是你研究的對象

進入教學現場後，原先在書本論文上的問題，每天活生生血淋淋地上演在眼前。定瑜持著政策分析的心態，急著要找出利害關係人，卻發現問題比他的想像複雜得多。

他分享一個故事。一個反應較慢的一年級孩子，有次書包來學校了，人卻消失得不見蹤影。於是定瑜試著了解這個孩子的背景，得知他家中有九個兄弟姊妹，父母都在都市工作，年邁的阿嬤在部落裡照顧這些孩子長大，「我們或許可以將這些問題方便地歸因於家庭，但是什麼原因讓他們的家庭長成這個樣子？因為宗教的因素，使他的父母無法節育，生了十個孩子；因為經濟的因素，使他的父母在部落裡無法養活一大家子，必須去都市工作。」

從一個孩子看見背後不同社會力量的拉扯，勾勒出結構性因素的圖像，「他不再只是你研究的對象，他是有名字的小孩。」仍有一年教師旅程的定瑜，目前已確定將不續任老師，而欲從更大的政策面著手，繼續進修教育政策相關學位。未來，他期待能在台灣相關智庫從事研究工作，解決這些他在現場看見的問題。

與他們的生活連結

自然課時台下學生興趣缺缺，下課後卻開心地到田裡灌蟋蟀，作為一名老師，除了無奈，還看見什麼呢？孩子用壞掉的雨傘架做成弩弓，將教室後方的公佈欄射出一個洞，作為一名老師，除了生氣，還看見什麼呢？

凡甘看見他們對日常生活自然科學的興趣。因此，在極少參與科展的農村小校，他著手組了兩支隊伍：一組觀察雞母蟲比較愛吃什麼、一組嘗試哪種紙飛機飛得比較遠。凡甘說：「學習不該只有在教室。」於是他走下講台，暫時放下手上的課本，與孩子動手實作，將孩子生活的日常融入教學，創造一堂別出心裁的自然課。

在原住民學校任教的定瑜提及，只要說到當地傳統的部落文化，孩子便會露出主動積極的神情。然而相對地，英文對他們而言便是一種極為陌生的語言。因此，定瑜請自己在研究所認識的外國朋友，錄製影片向孩子說聲哈囉，「當他發現世界上有人特別為他一個在花蓮的小朋友說哈囉，他對英文的興趣也就提高了。」

當課本上用螢光筆畫起來的知識，變成生活中可見的例子時，那種連結感不僅激起孩子的學習動機，也提升他們的學習效率，獲得更多帶得走的素養與能力。

在擁有競爭能力之前，已有了競爭心態

「考試」是台灣每個孩子求學路上必經的一環，有人因它飛黃騰達、成就無限，但對更多人而言，是一輩子揮之不去的夢魘。現任職於國立政治大學「台灣實驗教育推動中心」的凡甘，在兩年的教學生涯中有很深的感觸。

某次改考卷，凡甘發現一個孩子從30幾分進步到50幾分，心中為他十分高興，開心地將考卷發還給他。沒想到，這個孩子僅僅低聲咒罵了自己一聲：「爛！」凡甘詫異之餘感到心疼，「每一次考試似乎都在告訴孩子自己有多爛。」因此，他開始改變改考卷的方式，只打勾不打叉，以加分代替扣分等，便是希望告訴孩子看見自己進步的部分。

Photo Credit: Depositephotos

每次到了段考前，凡甘與孩子的關係總會驟變，「平常看到我都會熱烈地跟我打招呼，到了考試前，孩子關心考卷大於關心我這個人，只會問我『老師你考卷出得怎樣啊？』。」段考結束後，凡甘原先以為關係會恢復平常，沒想到孩子卻巴著他問說：「老師我自然幾分？他自然幾分？因為其他四科成績都出來了，我跟他只差一分。」

「在擁有競爭能力之前，孩子已先培養了競爭心態。」這是凡甘在兩年體制內教學的體悟，也是促使他走向實驗教育很大的原因。「比起『競爭』，我希望看到『多樣性』與『共好』。」凡甘不否認競爭的好處，但他更希望帶領孩子先認識自己與看見多元，「不是只知道打贏別人很爽。」

學校作為部落文化的節點

面臨「少子化」危機的台灣教育，已有超過40%的國小是百人以下的小校，「小校併廢」也成了棘手的問題。

定瑜認為，學校作為部落文化的節點，是很重要的存在，「以我自己所在的學校來說，這間學校在部落已經一百多年了，所有爸爸媽媽、阿公阿嬤都從這間學校畢業，對它有很深的情感。」於是，每當學校有活動時，就像是社區活動一樣，整個部落總動員，各自以人力物力幫忙，「孩子便在這些不同的力量中支持著成長。」

凡甘認同定瑜的說法，同時也正視小校所產生的問題，如財源浪費、孩子同儕互動不足等。他提及了「混齡教育」與「共同科目跨校教學」的想法：一方面讓孩子在「有同學」的環境下學習，省下多餘的預算；另一方面則可以保留各部落獨特的文化，發揮學校凝聚部落的功能。

這個社會不乏有使命感的青年，看見懸而未決的問題時，積極伸長了手，以各種方式欲碰觸那片模糊的景象，卻總撲了個空。然而，凡甘與定瑜的例子或許成了另一種典範，跳起之前先緩緩蹲下，在生命影響生命的教學過程中，親身感受問題的模樣，儲存能量後再奮力一躍，離解決問題的目標終能近了些。

從白天到黑夜，大稻埕碼頭人聲漸歇，路燈接替夕陽的崗位，繼續照著橘黃的溫暖。很快地，短講結束了，但今晚播出去的種子，才正等待著發芽。

【活動資訊】Teach For Taiwan 一日嘉年華｜音樂 x 野餐 x 電影

時間｜8月5日（日）14:00-21:00

地點｜華山文創園區（華山劇場，戶外草地）

活動詳請可點此瀏覽

作者介紹：一群致力於改善台灣「教育不平等」的行動者，透過TFT計畫招募青年到偏鄉國小展開教學工作，佐以專業的培訓和支持，企圖培育視野及能力兼具的領導者。兩年結束後，TFT期待這些人才可以從偏鄉教育現場投入多元的領域，用不同專業串聯彼此的影響力，為改善教育不平等的使命持續奮鬥，讓孩子的出身不再限制他的可能性。

關於「未來的一百片拼途」：2018年，TFT正式集結了超過100位跨領域的人才深入偏鄉。在看見議題、看見需要後，這些力量逐漸在不同領域發酵，串聯成一股改變的潮流。

拼，是拼湊，也是拼命。一群人勇敢地拼，為的就是給下一代打造更好的未來。

途，是路途，也是前途。唯有親身走過偏鄉教育的路，才看得見最真實的需要以及最美麗的風景。

責任編輯：潘柏翰

核稿編輯：翁世航