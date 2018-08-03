未來的一百片拼途（2）：有時偏鄉不是缺那些物資和錢，而是缺一個人

文：莊蕙慈（Teach For Taiwan 行銷企劃組志工）

屏東的夏天總是豔陽高照，正當空氣悶熱潮濕到了極點，一場突如其來的陣雨帶來清涼，也把在戶外玩耍、散步的人們帶進青創聚落的開放空間躲雨。陣雨結束後，孩子們繼續嬉戲、家長們聊天休息，廣場上「街頭故事棧」的小展覽吸引了越來越多的目光，一場關於教育的交流也在這裡展開。

Teach For Taiwan為台灣而教今年的年度企劃「未來的一百片拼途」，在七月載著TFT教師的故事巡迴全台各地，第二場的街頭故事棧來到屏東市青創聚落，並邀請了第三屆TFT校友何佩璇、廖淑茹分享短講「企業的拼途：想像教育的另一種可能」。

佩璇與淑茹都是今年六月才剛卸下教師的身份，短講一開始，同樣是第三屆校友的主持人斯婷便邀請兩人回首，兩年多前是什麼樣的動機，讓他們選擇送出履歷，成為TFT教師，投入到偏鄉的小學？

勇敢是改變的第一步 放下才是收穫的開始

佩璇大學就讀社會福利科系，時常研究、接觸社會上各種不平等議題，因此當他看到TFT希望以兩年計畫為基礎改善台灣的「教育不平等」現象，立刻就引起他的興趣。雖然要遠離都市和自己熟悉的生活圈，但是一句「有時偏鄉不是缺那些物資、不是缺錢，而是缺一個人」，讓他下定決心成為那個陪伴的力量，以TFT教師作為他畢業後的第一份工作。

當然，在偏鄉兩年的承諾非同小可，每位教師在選擇加入計畫前必定都經歷不小的猶豫掙扎，只是同樣的問題對淑茹來說，面臨的是更激烈的天人交戰。

「我都說我是來拉高TFT教師平均年齡的」，淑茹笑著說。兩年前的淑茹，其實已經是工作多年的上班族，在貿易公司就職，有著穩定的薪水、不錯的職位，身邊的朋友聽到自己要離開已經待了六年多的公司到偏鄉教書，「他們都說我瘋了嗎？」

不過淑茹回想，當時的自己對於工作和生活並沒有熱情動力，因此當看到TFT創辦人的劉安婷的演講，一直關心教育議題的他彷彿找到了真正想做的事，決定給自己一個改變的機會。

「你不會得到更多的東西，在你還沒有放棄現在手上所擁有的。」牧師的一句話讓淑茹停止猶豫徬徨，按了下報名鍵，也開啟了後來兩年，以及接下來更長遠的新旅程。

用心陪伴 從改變中看見影響力

淑茹回憶起兩年前的第一堂課，就是一個大震撼。當他踏進教室，映入眼簾的是一片混亂，當時有個孩子和其他同學起了爭執，情緒失控地大哭、罵髒話、摔椅子，讓他很驚訝又困惑，「難道現在的學生情緒都這麼暴躁嗎？」後來從班導師那裡了解，原來這個學生來自隔代教養的家庭，由於在眾多手足之間容易被忽略，讓他在學校更想引起別人注意，只是不知道用什麼方式來表達。

這兩年間，淑茹反覆地站在學生的身旁，從親身示範做起，帶著他們學習與自己的情緒相處。到了最後一個學期，有次班上學生又發生衝突，讓他驚訝的是，當年那個情緒暴躁的孩子竟然主動出面安撫同學，「來來來，你來旁邊等，你深呼吸，我帶你去外面看風景，你不要這麼生氣，有話好好講。」這一幕讓淑茹十分感動，原來自己的行動孩子們都是看得見的，甚至會轉為行動對待身旁的人，「那時讓我發現到，我真的是一個老師。」

而佩璇也在兩年中，改變自己對於教師角色的認知。對他來說，他最初只把老師看作是一份責任、工作，並沒有覺得自己能為小孩帶來多大的影響，「TFT一直告訴我們要發揮影響力，一開始我是懷疑的。」

為了給孩子好的環境，他努力營造與學生的信任關係，並在課堂打造能培養自信心與安全感的舞台。兩年下來，他看見過去害羞畏縮的孩子，現在會在上課提問時積極舉手搶答；他聽見過去對他資歷能力極不信任的家長，因為看見了孩子在家中的改變，主動問他是否會留下來任教。

「到那個時刻我才真的覺得說，原來我沒有辦法一時改變一個人，但我可以透過兩年不斷的陪伴，給他我們的愛跟安全感，讓他相信自己是有可能的，到最後他甚至會去影響別人。」在離開的這一刻，佩璇才更真實的感受到，自己作為老師所擁有的那樣一份「改變一個生命的影響力」。

不過，在偏鄉教育現場的這兩年，除了見證孩子的改變、自己的改變，他們卻也看見了不少令人無奈的現象，以及背後需要被解決的複雜問題。

Photo Credit: Teach For Taiwan 為台灣而教提供

企業作為解方 讓愛心資源發揮更大價值

「台灣的善心人士與資源真的很多，但可能沒有被妥善的運用。」淑茹注意到，有時挹注偏鄉的經濟補助，不一定真的能運用在孩子身上。有次他發現一個孩子的鞋子已破舊不堪，問他怎麼沒有請家人用補助款幫他替換，卻得知那筆錢已被花在別的地方。而有時學校收到大量補助物資像是文具、玩具，如果沒有妥善的分配資源、引導學生，反而讓他們不懂得珍惜與感恩。

他也深刻感受到，偏鄉的老師和學生都需要多元的刺激以及支持系統，不過時空、資源分配的限制，不只讓學生接觸的刺激較少，動輒數小時的車程，更讓參加研習活動等進修、充電的管道，對偏鄉教師們來說有著太高的參與門檻。

因此在兩年結束後，原先帶著教師夢加入計畫的淑茹，並沒有選擇留在教育現場，而決定回到都市地區的企業工作，期望帶著自己的偏鄉經驗，協助企業用更適當的方式引入資源。他希望運用大企業在各地的技術與人脈網絡，讓不同領域專長的在地人才能進到學校與學生互動，帶給他們更多元的課程和想像。同時，他也想讓偏鄉教師能夠有支持與輔導的系統，讓老師們能抒發情緒、並有更正向積極的思維，願意嘗試帶給孩子更創新、多元的教學。

「我發現，可能我教這兩年，影響最多就是校內200位學生，但是我如果可以去影響一位老師，他之後還要教十年、二十年，他能影響的學生，會比我多十倍百倍千倍。」兩年的經歷讓教育志業的種子扎根在淑茹心中，雖然回到上班族的身份，卻已不同於當初的迷茫，而是帶著熱情，持續為教育不平等找尋更好的解方。

裝備自己逐「教練」夢 成為支持教師的力量

「我們都希望老師支持小孩，但誰來支持老師呢？」對於偏鄉教師的無力，佩璇也有所感觸。他說過去自己也曾對部分偏鄉老師有「坐等退休、不認真備課教學」等的刻板印象，然而到了現場，他發現同事們其實很關心孩子、也很有一套自己的方法，但往往工作負擔造就深沉的無力感，又沒有人可以聽他們講遇到的挫折，或是互相打氣。

佩璇提到自己的一個同事，過去和學生關係並不好，也較少花心思在備課與教學，在與他聊天的過程中，他發現其實那位老師並不是沒有想教書的意願，只是有時情緒起伏較大，每次發脾氣又讓師生關係越來越惡化。而在多聊了幾次天後，他發現老師的情緒越來越穩定，開始願意多花時間去聽孩子說話、陪伴孩子，甚至到後來開始參加研習、發展出自己創意的教學方式，課堂也越來越受孩子歡迎。

「我覺得我可以當一個傾聽的角色，傾聽就是一個力量。」經過這兩年，佩璇找到了自己想當「教練」的願景。這個教練，不是體育項目的指導者，而是透過傾聽、提問的方式，陪伴對象釐清遇到的問題、找到解決的方式與力量。這套制度在企業的人力資源部門行之有年，但卻比較少應用在教師支持上。

「有時你在達到目標的中間遇到一塊石頭，這塊石頭你自己一個人搬不開，不過其實你身上是有那些工具的，只是被藏起來了。」佩璇用比喻來解釋教練的角色，是作為支持者與引導者，透過提問、聊天的方式，「引導你用自己身上有的工具去把這個石頭搬開。」兩年現場的經驗讓佩璇深深感受到這是偏鄉教師很需要的支持系統，即使無法直接介入、解決問題，但透過聆聽，也能為教師們提供更多的能量，「當老師長出能量，這樣的能量會回到孩子身上。」

有了這樣的念頭和願景，佩璇決定接下來先進入企業裡的人力資源部門，了解企業內部教育訓練的制度如何建立，並累積籌備課程、講師接洽等經驗，「先裝備我自己，讓我自己有這個能力，慢慢的再去成為教練，一步一步去達到我最後想要做的那件事情。」

走在企業的拼途 成為解決教育不平等的一片拼圖

在兩年計畫中，淑茹和佩璇各自看見了偏鄉的教育面貌。他們看見孩子的改變而心生喜悅，也因看見現場的需要，決定重新整理行囊，踏上更長遠的路途。

在計畫結束後，離開現場的他們並不是對孩子或教育議題的背棄，而是期望自己有更多元的工具、裝備更強的戰力，成為解決教育不平等這個複雜拼圖中的一份子，在不同的領域，共同為心中那個「讓偏鄉孩子也有優質教育機會」的志向而努力。

【活動資訊】Teach For Taiwan 一日嘉年華｜音樂 x 野餐 x 電影

時間｜8月5日（日）14:00-21:00

地點｜華山文創園區（華山劇場，戶外草地）

活動詳請可點此瀏覽

作者介紹：一群致力於改善台灣「教育不平等」的行動者，透過TFT計畫招募青年到偏鄉國小展開教學工作，佐以專業的培訓和支持，企圖培育視野及能力兼具的領導者。兩年結束後，TFT期待這些人才可以從偏鄉教育現場投入多元的領域，用不同專業串聯彼此的影響力，為改善教育不平等的使命持續奮鬥，讓孩子的出身不再限制他的可能性。

關於「未來的一百片拼途」：2018年，TFT正式集結了超過100位跨領域的人才深入偏鄉。在看見議題、看見需要後，這些力量逐漸在不同領域發酵，串聯成一股改變的潮流。

拼，是拼湊，也是拼命。一群人勇敢地拼，為的就是給下一代打造更好的未來。

途，是路途，也是前途。唯有親身走過偏鄉教育的路，才看得見最真實的需要以及最美麗的風景。

責任編輯：潘柏翰

核稿編輯：翁世航