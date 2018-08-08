《世界遺產的歷史真相》：妓女一句話，亞歷山大燒光「波斯之都」

文：博學堅持俱樂部

伊朗，波斯波利斯，文化遺產，1979年登錄

「波斯波利斯」（Persepolis）原文的意思是「波斯之都」，是西元前六至四世紀阿契美尼德王朝（又稱波斯第一帝國，由居魯士二世創建）的首都。當時波斯帝國的勢力非常龐大，東到現在的巴基斯坦、西至埃及和一部分希臘，都在它的統治版圖之下（編按：古波斯是第一個橫跨歐、亞、非三洲的君主制國家）。

當時波斯帝國除了波斯波利斯外，還有四個首都。政治中心的蘇薩（Susa）、舉行國王即位儀式的帕薩爾加德（Pasargadae）、夏宮埃克巴坦那（Ecbatana），冬宮巴比倫（編按：西元前539年，居魯士二世征服迦勒底帝國的首都巴比倫）。

那麼，波斯波利斯又是作何用途的首都？由於現存資料太少，還沒有確定的答案，但其中一個較為有力的說法，認為此地是舉行「諾魯茲節」儀式，也就是慶祝祆教（Zoroastrianism，基督教誕生之前，中東和西亞最具影響力的宗教，古代波斯帝國的國教）新年的地方。

這裡曾經是有宮門、寶庫、王座之殿、謁見之殿（國王在此接受進貢之物）、各王的宮殿，以及後宮等華麗建築的首都，但現在這裡只剩下地基、柱子，還有擺在柱頭上的獅子和牛的雕像。為何盛極一時的波斯波利斯，會被破壞到這種程度？

西元前330年，亞歷山大大帝率領馬其頓軍隊，進軍波斯帝國。亞歷山大利用他大膽巧妙的戰略策略，以寡擊眾、打敗波斯軍隊。接著，他又進攻巴比倫、蘇薩等這幾個波斯大都市，沿途他也禁止士兵掠奪這些城市。

洗劫城池是贏家才有的權利

但到了波斯波利斯時，他忽然改變心意，同意士兵劫掠。這些士兵自從在巴比倫、蘇薩打勝仗以來，一直被禁止實行這項他們認為應得的權利，因而累積了不少悶氣，據說亞歷山大會默許他們的行為，就是為了解放軍隊這一路上的壓力。

士兵的蠻橫行為像發瘋似的持續了一整晚，他們到處翻箱倒櫃，把皇宮的寶物全都挖出來，相互爭搶甚至不惜敲碎、分奪碎片。有些士兵為了搶奪戰利品，還不惜自相殘殺。他們的掠奪行為甚至波及無辜的市民，屠殺居民、放火燒毀民宅。

就在掠奪行為持續數個月後的某個晚上，亞歷山大因為即將離開此地、進行下一次戰爭，特地舉辦了一場豪華盛宴。

席間有一名喝醉酒的妓女泰絲，她起身大叫：「亞歷山大大帝，假使您能放火燒了這座波斯人的皇宮、讓它化為烏有，就能一報過去薛西斯一世火燒雅典之仇。您的大帝之名將永傳後世。」

據說這番話讓許多將領大為騷動、鼓掌叫好，亞歷山大受到大家的鼓動，便舉起火炬，帶領一行人開始在宮殿內沿路扔火把，將整座皇宮燒得一乾二淨（編按：波斯帝國國王薛西斯一世，曾在西元前499至449年的希波戰爭中，率軍入侵希臘並洗劫雅典）。

曾經繁華一時的波斯帝國首都——波斯波利斯，因為酒醉妓女的一番話而陷入火海，只留下一片廢墟供後人想像。

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書籍介紹

本文摘錄自《世界遺產的歷史真相：教科書裡沒說的歷史，用一張張照片還原內幕》，大是文化出版

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作者：博學堅持俱樂部

譯者：鄭舜瓏

本書作者為博學堅持俱樂部，他們是一群熱愛互相較量、研究各種知識的博學集團。

團員們都喜愛關注一般人不太注意的各類世界現象，並為解釋這些真相不惜東奔西走。

像是 : 北京人其實腦袋有洞、商朝的大鼎竟然是拿來煮人的、猶太人為何亡國流浪……很重要的故事，教科書都沒寫。還有……

►教科書裡沒說──鬥爭的結局，贏家才能執筆：

倫敦塔景觀壯麗，為什麼拿來關犯人？連英國女王和王后都關過。

把頭砍下來當球踢？真有這回事。墨西哥奇琴伊察古城的競技，就是踢人頭球！

現代的恐怖分子哪來的？一切要從「聖地三合一」說起。

光緒皇帝搞百日維新失敗，為什麼死的是珍妃？

宙斯神廟，怎麼會蓋在太陽神的管區上頭？

►教科書也不知道──當時發生什麼事，這些文明瞬間消失？

180名士兵對上三萬大軍，為什麼算欺負弱小？祕魯庫斯科城怎麼被滅的？

伊朗古都波斯波利斯，曾是第一個橫跨歐亞非三洲的波斯帝國，卻因妓女一句話燒成灰燼。現在這裡只剩下地基、柱子，還有柱頭上的獅牛雕像。

Photo Credit:大是文化

責任編輯：羅元祺

核稿編輯：翁世航