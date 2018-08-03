林立青《如此人生》：這些女孩既然是賣酒的，就自然有人認為是陪酒的

文：林立青

酒促小姐

那女孩的胸部墊出了乳溝，不自然地在旁推銷啤酒，酒客來來往往，女孩低身說著：「試試青島啤酒好嗎？」那桌全是男人，只喊著：「妹妹要不要陪喝？」女孩尷尬地推了兩句，在開瓶之後，微微舉起酒杯，啜飲一口後低了頭，幾個男人繼續起鬨，最後她滿杯一飲而盡。

一陣笑聲後，那桌男人終於將她的啤酒端上桌，在滿滿的台灣啤酒罐中，終於有了她身上那件緊身衣服品牌的一席之地。我知道這不會是第一杯，更不會是她今天在海產攤的最後一杯。

她是酒促小姐。

據我的了解，多年來，這些出沒在海產店的女孩待遇只有愈來愈差，二○○○年時尚有勞保，在二○○九年以後已不復存在。做過這行的女孩自嘲：領的時薪也和她們的姿色一樣愈來愈低。

二○○○年前後的酒促小姐是全新行業，沒人想過有這樣的桌邊服務，從夜店、BAR到海產店都有，她們以年輕的聲音推銷各式酒類。我所在的環境所能接觸的只有海產攤內的啤酒小姐，她感嘆在二○○○年時，每小時有三百五十元，現在的酒促時薪只剩兩百元，過去有兼職人員的勞保，現在則是一無所有，連正職人力也算不上。

那些衣服和鞋子統統不適合女性活動。緊身上衣只能靠胸墊撐起，材質低劣，總在脫下時呈現大量的箍痕；有些衣服的設計沒有肩帶，甚至根本無法穿胸罩，乳頭周圍可能因摩擦而腫脹。夏季時，胸墊遇流汗易引起皮膚過敏，胸乳下緣則可能長濕疹。海產攤到了冬天賣起鍋物，這些女孩有時分到公司制服能有背心穿，但更多的是依舊如同賽車女郎般的衣物，加上墊高的鞋跟、秀出半截大腿的短裙，全部都是在限制這些女孩拿酒、開酒時的活動範圍。這樣的設計讓女孩「端莊」而「有氣質」，畢竟沒有人在意她們回家時微微外彎的腳趾，也沒人聽見她們在被窩中因腳底板抽筋的啜泣，那像是血痕一樣，脫下衣物的痕跡。

這些女孩的身分是尷尬的。帶有老婆、孩子的男人少喝，雖說這樣的客人容易服務，但可能整晚僅有一罐而已。都是男人的桌上會喝也愛喝，卻容易因為都是男人，見到一個女孩舉酒推銷，便直接吆喝起來，將餐廳當作酒店般催促開酒、陪酒。

所有的酒促小姐都被公司明定：不可喝酒，不可坐下陪吃。這原先是用來保護女孩，但喝酒的男人喜愛誇耀，更喜愛突破禁忌，當眾要求小姐陪喝是免不了的，有時藉此要脅店家──我不只一次看見滿桌的男人要店家絕不可當「抓耙仔」，接著要求小姐敬酒助興。若這時候店家有足以圓場的人也就算了，更多時候，只能看在客人生意的分上唯唯諾諾。

於是一杯、一杯，再一杯。

不景氣的時候，這些女孩是不會有額外福利的。有時喝了酒只能搭乘計程車，這些開支可能就吃下一小時以上的薪水。但既然公司不准喝酒，又怎麼可能報銷呢？

公司排出的班表不只一家店。所有和姿色有關的工作都有一個道理，那就是：男人喜新厭舊，就連倒酒的也不例外。酒商會換班，但不會讓你在同一區域換班，通常以九點作為換檔時間，有些酒商要人從中和騎到景美，或是自新店趕到萬華。這在天氣尚好的季節尚可，若遇天雨或寒流，則只能自求多福，酒商寧可請來明星代言、送上人形看板，也不可能補貼這些女孩的計程車資。我也看過酒商送上那些明星代言立牌，卻是由女孩負責組合、整理和收納。

店家對這些女孩的對待也各有不同。好的店家把女孩兒當作自己人般保護、照顧，但總有些老闆連自己的員工都不善加照顧了，遑論這些臨時人力。

醉倒的女孩曾經對我哭訴店家整天惡意欺負：若她敬了酒營造氣氛，店老闆就責怪她違反公司規定；若她不敬酒，掃了酒客的興，老闆又會向酒商投訴她態度惡劣。有些店家將酒促小姐當作免費人力使用，又要她整理冰櫃，又讓她協助點菜，當酒客上單時卻盡是推薦雜牌高粱，到頭來，小姐空站一日，還可能達不到當日業績。

這些女孩若是全班，整日下來約有千元，剩的就看業績獎金，這也是真正痛苦的來源。這些女孩既然是賣酒的，就自然有人認為是陪酒的，只是在公眾場合，畢竟還是多了些保障，但也只是些微的保障──一旦無法勸進酒品，很可能整個晚上對店家、酒客以及公司都無法交代，又有誰能在這樣的多角關係中久待呢？我所遇過的酒促小姐，有些乾脆轉為酒店小姐，有些則是早早離開這個環境，不再以酒促為業。

這些女孩告訴我，當業績催得緊的時候，有時看著酒客當面拿起其他廠牌的啤酒，只因為自己不肯陪喝，那無奈和無力感油然而生。又有時，必須拚業績，但明知開瓶的客人將會酒駕，這種種場景令人無奈，卻只能繼續陪笑推銷：一瓶，一瓶，再一瓶。

賣酒的人在夜間服務起其他人，不乏我這類型做工的，這些酒促小姐也說，若是到大型一點、好一點的地方，店家就不再毛手毛腳，或者在制度完整些的公司，酒促小姐一樣可以安全無虞，就只是推銷而已。

等多年以後，我帶著曾經從事酒促的女孩前往釣蝦場，原先感覺釣蝦無聊的她居然因為看到另一個酒促小姐而激動起來，一口氣跟她上了一手燕京啤酒，和另一名更為年輕的酒促討論起推銷心法。我不會釣蝦，技術一向很差，便聽著兩個女孩討論，這才驚覺連釣蝦場都開始有了酒促小姐，她們在一圈池子的周圍推銷，推銷那鮮少人所知的啤酒。

兩個女孩研究起各種方法，我吃蝦，喝酒。

只有她們知道這酒有多難銷，也只有她們能相互在小圈圈裡討論，我只是一個記錄而已。

相關書摘 ►林立青《如此人生》：在酒店若是氣氛尷尬，不妨問小姐「你遇過什麼樣的奧客？」

書籍介紹

《如此人生》，寶瓶文化出版

．透過以上連結購書，《關鍵評論網》由此所得將全數捐贈兒福聯盟。

作者：林立青著、賴小路攝影

八大女孩、酒促小姐、夜間工人、失業廠員……社會暗角的笑、淚與傷，以及被視而不見的一切，說出來哀傷，卻真實存在。

女孩穿著墊出乳溝、短裙搭超高跟鞋的酒促制服，迎向一整桌男客，人身安全只能靠老天保佑，因為醉翁當然意不在酒，更沒人在乎深夜裡，她因腳底板抽筋的啜泣。

「好手好腳就能做工！」中年失業者帶著誤解轉行，卻因專業掛零、體力太弱，在工地窘態百出，受盡奚落，但工廠一夕關門，成為「很棒的工人」是他們最後的出路……

清潔婦每年都得乖乖簽下自願離職單，才能繼續被雇用，那一年，她拒絕簽名，公司竟讓另一個同事「合法」代簽而解雇了她。基層勞動者，真的就只能認命嗎？

社會把他們擠壓至最邊緣，連轉身的餘地都沒有，然後指責他們不夠努力。

「八大女孩」認真工作卻不受尊重，大眾一方面喜愛消費女性的青春肉體，撇過頭又輕視以此為生的人。夜間鋪路工以毒癮換取溫飽的可能，然而當工作沒了，徒留傷悲難戒。工地師傅流行傳長輩圖刷存在感，只為告訴大家「我還在」，不讓生活把自己遺棄。

階級乃人造。沒有任何人應該為自己所處的境遇背負原罪。林立青真誠、平實地道出他們的故事，但這些當然不只是故事。

是人。

Photo Credit：寶瓶文化

責任編輯：朱家儀

核稿編輯：翁世航