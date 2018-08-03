林立青《如此人生》：在酒店若是氣氛尷尬，不妨問小姐「你遇過什麼樣的奧客？」

文：林立青

八大女孩

我在酒店裡和女孩聊天，身旁的小蔡已爛醉，倒在沙發上昏沉著說要休息一下。他其實是個好人，相較於其他驗收單位的公務員，他不菸、不酒、不賭、不嫖也不收紅包回扣，已經難得，這次前往酒店純粹是為了開開眼界，這也是我們每天在他面前瞎扯酒店經驗的結果。

我第一次上酒店是在當兵前，那時的工地朋友們勸說著真知灼見的名言：「當兵要麼有關係、後台硬，否則會抽菸、會喝酒、會賭、會嫖、會上酒店，絕對是好事。」

當時不懂，等我當兵後，一切都懂了，一群年輕的成年男子過著高壓的單調生活，最好吹噓的就是對待女人的態度或經驗。在基層勞動環境中，沒結婚的男人自然能理所當然地上酒店並且召妓，不只工地如此，軍旅生活更是如此，吹噓自己玩過多少女人確實是一件值得洋洋得意的事。人與人相處時最怕沒有話題，但興趣要找到同好實在困難，訴諸人性的原始本能就成為最安全的方式。

身旁的小姐問起我們還要待多久，我說把最後這一個小時過完，她們要唱、要跳、要休息都無所謂，我再喝下去可能也不行了。倒下去的小蔡悠悠清醒了一下，上完廁所後，又回過頭來抱著婷婷，問今晚能不能陪他。婷婷笑著把小蔡的頭埋在她胸前，說：「我這不就在陪你嗎？」兩人笑了起來。小蔡繼續撒嬌，婷婷繼續裝傻，從小蔡失戀以後，我沒有見他這麼開心過。

一群男人在高壓環境下，什麼都可能引發爭執：討論起學校出身可能變成嗆聲，說起名車、名錶如同炫富，到PUB開包廂，無疑等著被說是富二代。只有吹噓自己對女人的手段或是上酒店、應召站的性能力和魅力，使人無從查證。這種話題適合群聚的男人互相交流，畢竟吹不破的牛皮人人愛聽。

這不只在軍中有用，當我到了工地現場，發現這一點依舊實用無比。工地現場的人們對於上酒店的看法和一般社會不同。在女性占多數的工作環境下，討論起酒店的話題，幾乎只能描述景氣不好的無奈，但以男性為主的環境，則將酒店內的從業人員當作商品或是獵物。然而，不管哪一種方式，都無助於真正了解這些女孩們的生活和心聲，而多是道聽塗說。

所以我帶小蔡來，他不是我第一個想上酒店的朋友，甚至他同事早就說要帶他開開眼界。但許多人上過一次酒店就會因為高昂的消費而止步，並非我們不愛聊天、喝酒的模式，而是真的消費不起。十年來，酒店收費未曾增加，景氣卻愈來愈差，上一趟酒店的開銷是整整一星期的生活費，我們兩人這次待三個小時的消費約略是一萬二，對於上班族來說不可能天天報到。這也成為我後來評斷吹噓經驗的方法：一個三十歲上下的工程師，很難負擔得起每個月都上酒店的開銷。

小蝶又為我倒滿了酒。

今天來的酒店算得上是正派經營，小蔡沒有要脫女生的衣服，他想的是哪裡有漂亮而可以談話的女生，這讓我想到第一次上酒店時，領頭的公司協理──他誇耀著酒店的各種型態，對著剛畢業的我吹噓自己的能力，胡言亂語地說：「要什麼樣的女生，等一下你自己挑！」

我感嘆地想起那時候聽他說各種行話時，我好像發現了新大陸一樣地專注。「小林，等等副總廖姊會傳簡訊給你，這要一起看，『秀舞』就是脫衣服在你身上跳舞，『不回穿』就是女生脫到剩下內褲，陪你到結束。你要什麼服務，都可以先告訴廖姊。」當時我對於「副總」等頭銜感到炫目，想著似乎是很大很大的職位，後來才知道這些副總經理都只是小姐口中的「幹部」。幹部的工作是帶人進入酒店，埋單或簽帳也必須靠他們處理，換句話說，就像是酒店裡負責招攬生意的業務員，靠著穩定的優質客源，提升自己的地位。

真正和酒店小姐有關的還是店家和經紀。店家的環境與營業風格決定了這家店的定調。有些店家致力於鼓吹小姐「敢玩敢脫」或是「出場賺外快，大家都好」；另一些則是對於小姐尊重，風格保守許多。這些店家各有手腕，酒客也各有所好。

小姐們對於每一家店的風評傳得飛快，畢竟在等待上場的時間總要找點事做。除了聊八卦或交換情報，過去有些酒店會在休息室內放上漫畫和電視，現在則是各式充電器，大家在沒有坐檯的時候，依舊「輪班」排隊充電，玩起手遊或是追劇。

我們工程師聊到酒店話題時，少數人以終身不去當作個人原則，理由像是：「我很愛我老婆。」而多數人都去過，極少的人才是一有空就去。

真正去酒店談生意的不會是我們這些工地的人，像我到酒店時，喜歡跟小姐和經紀人閒聊，他們告訴我，談生意的還是以商人居多。他們遇過最好的客人大多是酒商，一來穩定，二來是應酬，三來不會鬧事。

小姐、經紀人和少爺們最喜歡的話題是討論奧客，在酒店時若是氣氛尷尬，不妨直接問起小姐：「你遇過什麼樣的奧客？」每個小姐都能細數奧客的各種噁心行為，有鹹豬手的、發酒瘋起酒空的、吹噓個沒完的……再細問下去，各種男性的奇特樣貌愈來愈立體起來：有的男人一坐下來就要嘴對嘴地親親和摸胸部，有的酒才喝兩、三杯便只想要女生陪出場，更有人醉後誇口自己有錢到一○一大樓是他蓋的。相較於男人在酒店外的吹噓，酒店裡的這些女孩觀看男性的方式更為直接、具體。

任何人都是靠著自己的天賦能力，或外貌、身材，或者體力、耐力，又或是聰明才智、口才、觀察力等，在社會上謀生，只是由於大眾接觸的深淺，以及社會對於不同職業的保障與關注而有不同差異。這些女孩在身上裝扮打點，在工作時陪伴同樂，服務倒酒，又和其他職業有何不同？清白的遺產沒有不拿的道理，自身的長處又為什麼不能作為謀生以及改善生活的方式？如果陪伴不重要，那養生村在熱鬧什麼？而為了工作去忍耐顧客的情緒，不正是所有服務業都面臨的問題？何況我們的社會鼓勵妝點外貌，政治人物及企業家的儀容還有專人打點。我找不到貶低這些女孩職業服務的任何理由。

這些女孩通常自稱為「八大」，和任何職業一樣，她們自有一套聯絡的網路系統及資訊交換天地，在專屬的網路留言板上討論哪家店有什麼獨特的新制度，或者會佛心地保護小姐，或惡意地低價競爭等，除了服務的內容以外，和我的工作職場沒有兩樣，都屬於不受社會制度所保障的一群，自然也不愛政府。

因此，每當我到這裡都備感親切，或許是因為與她們一起罵官、罵警、罵政府時的經驗相符。統治階級總是拿弱者開刀，酒店小姐們是不受憐憫的，所謂掃黃臨檢成為另一種對她們的壓迫，警察臨檢的各種業績也都往無法抵抗的人去湊數。在社會制度不保障的狀況下，這些女孩對於星象、命理特別有感，畢竟現實的歧視赤裸而明顯，無論她們行善積德或是捐款助人。整個社會喜愛消費女性的青春肉體，卻又指責以此為生的人。

台灣人笑貧又笑娼，笑貧就可以不去面對社會不公，笑娼就可以無視於結構壓迫。

這些「八大」女孩來這裡工作，當然是為了錢。但又有誰的工作不需要考慮收支呢？

小蝶之前在火鍋店工作，每個月休五天，只賺三萬元，私立科大畢業的她到台北生活，結果是慢慢刷爆了信用卡。她說：「我來這裡就是想還錢，四個月的時間，我還了銀行十五萬。一年後，我想把助學貸款還完。」

婷婷則是來去幾次，她說：「酒店的收入其實也沒有我想像中的高，只是在外面工作更難……」她頭一次進來也是因為卡債，原本以為換工作可以改善生活，結果遇上慣性欠薪的惡老闆，欠了兩、三個月的工資，又回過頭來說她們能力不足。她曾經存了二十萬元，便轉而去擺個賣手工包包的小攤位，四個月後就因生意不佳而無法繼續下去，那是她第二次回來。這次她是因為想搬家，前後思量著該怎麼辦，選擇了回來。

「如果尺度大一點，每個月確實可以賺超過十五萬。」兩個女孩都這麼告訴我。但她們的收入約略在七萬元至九萬元之間，能夠在台北生活、還債，並且都養了貓或狗作伴。

我不只一次聽到這樣的故事，愈聽愈發現社會是殘酷的，無論對於年長或年幼者，這社會給予弱勢者的機會愈來愈少。掌握資源的人所做的永遠是把資源掌握得更牢。如果這些女孩的收入好，那或許她們能有更多選擇，但她們並非名校畢業，媒體的鎂光燈也都只專注於這個群體的謠傳與八卦上，如同男人們在軍營內的吹噓一般，只是讓她們更不被理解。

我們不該強求受歧視的族群直接面對社會壓力。總有人以各種誇大或極端的案例，來強化關於酒店的各種「刻板印象」：有人上酒店玩到傾家蕩產，有人在這裡吸毒、打架，有黑道控制這些店家……至於「快錢賺久了，人會完蛋」的說法，則是刻板印象的另一個面向。社會先是邊緣化這些群體，強加上道德的框架後，再來責備選擇加入的人。然而，無論是出於無奈或自願的，又有誰應該被如此的道德強壓？

匿名的網路一樣好不到哪裡去。有大量的酒店公關經紀在網路上寫了各種招徠罐頭語：「給想賺錢的你」、「夢想與未來，就靠這兩年」……彷彿酒店可以改善你一切的問題。加上匿名網路盡可以對於女性羞辱或是攻訐，舉出幾種誇張的樣態來抹黑。我們的網路看不到真正有意義的去汙名化，或者為她們組織工會的支持。歷史與文化在塑造女性的美德樣貌時，無疑地，對於無力選擇的人也是一種壓迫。

那天晚上結束後，我再也沒有去過那家酒店，也沒了婷婷和小蝶的消息，可能我連名字也記錯了。我只記得那晚離別時，空氣特別冷，冷到讓人想著如果能一直待在裡面有多好。

歡場如果可以讓人忘卻現實便已經足夠，又何必強要八大女孩承擔其他責任？

相關書摘 ►林立青《如此人生》：這些女孩既然是賣酒的，就自然有人認為是陪酒的

書籍介紹

《如此人生》，寶瓶文化出版

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作者：林立青著、賴小路攝影

八大女孩、酒促小姐、夜間工人、失業廠員……社會暗角的笑、淚與傷，以及被視而不見的一切，說出來哀傷，卻真實存在。

女孩穿著墊出乳溝、短裙搭超高跟鞋的酒促制服，迎向一整桌男客，人身安全只能靠老天保佑，因為醉翁當然意不在酒，更沒人在乎深夜裡，她因腳底板抽筋的啜泣。

「好手好腳就能做工！」中年失業者帶著誤解轉行，卻因專業掛零、體力太弱，在工地窘態百出，受盡奚落，但工廠一夕關門，成為「很棒的工人」是他們最後的出路……

清潔婦每年都得乖乖簽下自願離職單，才能繼續被雇用，那一年，她拒絕簽名，公司竟讓另一個同事「合法」代簽而解雇了她。基層勞動者，真的就只能認命嗎？

社會把他們擠壓至最邊緣，連轉身的餘地都沒有，然後指責他們不夠努力。

「八大女孩」認真工作卻不受尊重，大眾一方面喜愛消費女性的青春肉體，撇過頭又輕視以此為生的人。夜間鋪路工以毒癮換取溫飽的可能，然而當工作沒了，徒留傷悲難戒。工地師傅流行傳長輩圖刷存在感，只為告訴大家「我還在」，不讓生活把自己遺棄。

階級乃人造。沒有任何人應該為自己所處的境遇背負原罪。林立青真誠、平實地道出他們的故事，但這些當然不只是故事。

是人。

Photo Credit：寶瓶文化

責任編輯：朱家儀

核稿編輯：翁世航