台灣邦交國ODA首例，「海地輸電網」有望年底簽約

台灣面臨邦交國陸續與我斷交的外交危機，日前曾傳出「岌岌可危」的加勒比海友邦海地，今（1）日傳出與台灣的「合作共識商談期」屆滿60天，談判已進入最後階段，接下來高階工作小組將啟動，主要內容包括海地首都太子港的「電網建設計畫」，若能順利完成談判，最快會在年底簽約，這將是台灣與友邦透過「政府開發協助（Official Development Assistance，ODA）」模式合作的首例。

《自由時報》報導，海地總統摩依士（Jovenel Moise）5月底訪台，與蔡總統舉辦雙邊會談、並簽署聯合公報。根據公報內容，兩國將在各領域加強合作，兩國元首也達成共識，成立高階工作小組在60天內共同規劃海地經濟發展、基礎建設及吸引投資等領域之架構及新合作條件。

摩依士總統去年就任，在海地推動「改變列車」政策，優先計畫包括加強私人投資、農業現代化與促進基礎建設等，其中改善海地供電是主要執政目標之一。摩依士總統來台訪問時，曾參觀台電，關心台電電力機組的裝置容量等資訊；他當時並表示，海地目前仍有少於3分之1的人民能夠享有電力，需要800MW的的供電量。

對於海地的需求，蔡總統當時回應表示，海地重視的輸電網計畫會是雙方合作重點。外交部則說，我方在過去兩個月內，已派遣專家團前往考察，對方也提出整體評估給我方參考。

（中央社）為協助友邦海地改善缺電問題，知情人士表示，將採政府開發協助（ODA）計畫的方式推動，目前與海地諮商相關細節，盼年底前可以正式簽約，計畫執行期預估至少需要2年。

知情人士透露，中華民國與海地共同推動落實海地太子港的輸電網計畫。這項計畫包括新建或改善變電所、電力輸配線、電塔的建立等，以及培訓當地人員自主維修能力。

這名人士說，台灣與海地雙方都希望盡快簽約啟動這項改善電力供應的計畫，目前正在進行協商，希望年底前可以簽約。改善海地電力供應是海地總統摩依士施政要點之一，摩依士希望在他任內履行他競選時的承諾。

知情人士指出，這項輸電網計畫將採ODA的方式推動，由國內銀行提供海地商業貸款，再將工程發包給台灣廠商承建。根據先前實地考察的結果，這項計畫預估需要至少2年的執行期。

知情人士表示，雙邊高階工作小組的對話已啟動，討論包括輸電網計畫在內的雙邊合作計畫。

關於台灣與海地邦交的狀況，這名人士說，中國對海地有戰略思考，但他認為，目前台灣與海地的邦交「是OK的」，雙邊合作持續推動中，希望輸電網的工程合約能盡快簽定，也藉此讓友邦知道「我們是真的說話算話，說到做到」。同時，這項輸電網計畫也將增加當地就業機會。

ODA是什麼？用人民納稅錢換外交嗎？

根據《維基百科》定義，政府開發援助（Official Development Assistance，縮寫為ODA），又稱政府發展援助、官方發展援助，是已開發國家對開發中國家的一種經濟援助。根據經濟合作組織（OECD）開發援助委員會（DAC）的定義：ODA是已開發國家為開發中國家提供的，用於經濟發展和提高人民生活的的贈款或貸款。

ODA的官方色彩讓其不僅是金錢往來，通常援助國的無形影響力也將藉由援助逐漸進入對象國，從而也是一種政治工具。

行政院的新聞稿指出，ODA不是外交援助，而是我國商業銀行融資給外國政府的採購機關或單位，由外國政府保證、我國廠商進行施作；台灣在國際及區域發展當中扮演關鍵性的角色，透過政府與民間共同合作，擴大參與海外工程建設，除可增進與友好及邦交國家的整體關係外，並可帶動我國工程產業及相關產品的國際發展空間。

政府參考日、韓的運作機制，並考量我國能力及民間優勢，有效爭取海外公共工程商機，行政院核定「以ODA模式推動海外公共工程執行計畫」，初期將以爭取35億美元之海外公共工程商機為目標；計畫所運用的資金將不會來自於政府預算。

《風傳媒》報導，台灣銀行的說明則是，ODA運作方式是銀行以優惠利率貸款給借款國，同時由借款國採購台灣工程業者承攬其公共工程；貸款銀行按工程進度付款給臺灣承包廠商，借款國政府依貸款合約還款給貸款銀行，政府分擔風險且編列預算補貼承辦銀行優惠利率貸款給外國政府之差額息。

《蘋果日報》報導，台灣與海地這項合作案因採ODA方式，由我方銀行提供商業貸款，並交由台灣廠商執行，若後續簽約，海地將成為我邦交國第一個使用ODA模式進行雙邊合作計畫，此案也能帶動海基當地就業機會。因屬貸款機制，若有問題可循法律程序打官司。

總統出訪巴拉圭，鞏固每一個邦交國

《中央社》報導，此外，蔡總統12日將第五度出訪，參加友邦巴拉圭新任總統阿布鐸（Mario Abdo Benitez）15日舉行的就職典禮。訪問巴國期間，蔡總統也將出席台巴工業技術大學預定地揭牌儀式。

知情人士表示，這所台巴合作成立的大學將有助巴國人才培育，台灣希望協助巴國提高教育水準，以促進當地精密工業的發展。另外，知情人士說，巴拉圭內定衛福部長馬索雷尼（Julio Mazzoleni）7月底訪台時也表達希望台灣協助巴國的遠距醫療計畫可以擴大到巴國全國每一省，改善巴國人民的健康。

對於中國在巴拉圭設立商務辦事處的議題，知情人士表示，這類聲音在巴國存在已久，巴國國會不時就有相關提案；台灣能做的就是讓友邦知道台灣可以提供友邦人民實質的幫助，台灣長年在巴國推動平民住宅計畫，改善當地人民居住品質就是其中一個例子。多年來，台灣持續在巴國進行這類紮根、讓當地人民有感的計畫。

台灣5月接連與多明尼加、布吉納法索斷交，與其他友邦的邦誼狀況持續受到關注。

這名人士表示，多明尼加的外交轉向與中國承諾投資火力發電廠等大型建設計畫有關，但台灣希望邦交國了解，有不少例子證明中國在事後並未履行承諾，例如中國與哥斯大黎加建交後，並未實現當初承諾的煉油廠、公路等計畫。他說，政府一再向友邦表示台灣是可信賴的夥伴，「利誘、脅迫都不是台灣會做的」。

這名人士表示，政府「全力以赴」，鞏固每一個邦交國的邦誼。過去政府鼓勵民間企業赴邦交國投資，現在，為進一步加強與邦交國投資方面的關係，政府正著手規劃以公、私部門結合的方式到邦交國投資，以工業、農牧、基礎建設方面的投資為主。

知情人士說，目前政府在邦交國推動的多為有助「民生福祉」的合作計畫，未來將增加在邦交國的投資。

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核稿編輯：楊士範