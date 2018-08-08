《世界遺產的歷史真相》：誰說古人很保守？印度寺院充滿性愛雕刻

文：博學堅持俱樂部

印度，卡朱拉荷廟群，文化遺產，1986年登錄

在印度的中部，有一座人口約5,000人的村落「卡朱拉荷」。卡朱拉荷從西元10到12世紀，一直是位於印度中部、勢力龐大的昌德拉王朝（Chandella）首都，相當繁榮興盛。光在這段時間內，就建造85座石造寺院，是歷史非常悠久的古都。以「卡朱拉荷廟群」（Khajuraho Group of Monuments）名稱登錄為世界遺產。

後來穆斯林占領此地、破壞大多數的寺院，現存下來的只剩25座寺廟，幾乎都是印度教的寺院。

附近一帶盡是田園風光，照理說這些古老的石造寺廟，應該是靜靜佇立在莊園之中，但這裡的寺院卻是以充滿大膽裸露，以及出現各種性愛姿勢的情色雕像，因而聲名大噪。

例如在高31公尺、以砂岩建造高塔的肯達利亞．瑪哈戴瓦寺廟（Kandariya Mahadeva Temple）中，除了主塔之外還有八十多座小塔，寺院的外牆布滿肉慾的雕像和雕刻，他們稱為「密荼那」（Mithuna）。

誰說古人很保守……

這些性愛雕像中，有的是相互擁吻的男女、交歡動作，或是裸露男女性器官的石雕，就連性愛的體位也是五花八門，例如現代A片中會出現的「火車便當式」（編按：做愛時採站立姿勢。因其貌有如火車上，販賣便當的小販一般，故得其名）、3P、4P，甚至是人獸交媾，都在這裡大膽的一一表現出來。

至於信奉耆那教（Jainism，古印度的古老宗教）的巴溼伐那陀（Parshvanath），也有大量的女性裸像，雕像的工法強調女性的乳房和腰部的線條，表現出女體性感的力量。

為什麼要在寺廟的牆壁，刻上這麼多的性愛雕刻品？有人說這只是單純歌頌性愛，也有人說這是保護寺廟，不受天災和惡靈侵害的護符；也有研究學者指出，這是一種透過女性豐滿的肉體，祈禱作物豐收的表現。

其中最有說服力的說法——性愛被視為是一種宗教上的修行。印度教教導人必須藉由利（Artha，財富成就）、欲（Kama，泛指所有涉及感官的享受）、法（Dharma，宗教道德）的合一，達到解脫（Moksha）的境界。在卡朱拉荷的極盛時代，這種想法受到那些認為藉由性行為能悟道的教團大力支持。

寺院外牆所刻畫的女性，都是獻給寺廟的娼妓。也有人認為她們應該是獻給僧侶、王公貴族，以及有錢人修行的對象。

卡朱拉荷廟群遭到穆斯林破壞後，逐漸被人遺忘、湮沒在叢林中。400年後的1838年，印度被英國統治時期，卡朱拉荷廟群才由一位英國的工程師發現。等到印度政府修復，將此地開放為遺跡、供民眾參觀時，已是西元1960年代的事了。

相關書摘 ▶《世界遺產的歷史真相》：妓女一句話，亞歷山大燒光「波斯之都」

書籍介紹

本文摘錄自《世界遺產的歷史真相：教科書裡沒說的歷史，用一張張照片還原內幕》，大是文化出版

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作者：博學堅持俱樂部

譯者：鄭舜瓏

本書作者為博學堅持俱樂部，他們是一群熱愛互相較量、研究各種知識的博學集團。

團員們都喜愛關注一般人不太注意的各類世界現象，並為解釋這些真相不惜東奔西走。

像是 : 北京人其實腦袋有洞、商朝的大鼎竟然是拿來煮人的、猶太人為何亡國流浪……很重要的故事，教科書都沒寫。還有……

►教科書裡沒說──鬥爭的結局，贏家才能執筆：

倫敦塔景觀壯麗，為什麼拿來關犯人？連英國女王和王后都關過。

把頭砍下來當球踢？真有這回事。墨西哥奇琴伊察古城的競技，就是踢人頭球！

現代的恐怖分子哪來的？一切要從「聖地三合一」說起。

光緒皇帝搞百日維新失敗，為什麼死的是珍妃？

宙斯神廟，怎麼會蓋在太陽神的管區上頭？

►教科書也不知道──當時發生什麼事，這些文明瞬間消失？

180名士兵對上三萬大軍，為什麼算欺負弱小？祕魯庫斯科城怎麼被滅的？

伊朗古都波斯波利斯，曾是第一個橫跨歐亞非三洲的波斯帝國，卻因妓女一句話燒成灰燼。現在這裡只剩下地基、柱子，還有柱頭上的獅牛雕像。

Photo Credit:大是文化

責任編輯：羅元祺

核稿編輯：翁世航