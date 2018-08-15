長照法律：子女拋棄財產房地繼承權利，還要撫養父母嗎？

文：吳挺絹律師

坐在我面前的三位姊妹花，縱然從年紀看得出來，是橫跨不同世代的美女，但那相似的臉蛋輪廓，還是清楚說明了，三人之間有著血緣關係。

這三姊妹是為了「避免媽媽名下的房地，被銀行拿去拍賣，造成媽媽無家可歸」而來。

事情的起因，是小妹在經商時，因資金週轉出現問題，需要向銀行貸款，但因為自己名下已經沒什麼有價值的財產了，因此就哭著、求著，請媽媽把名下的房地給自己作擔保品，讓銀行設定「最高限額抵押權」，這才順利拿到銀行的貸款，累積起來，也借了1,000多萬元。

拋棄財產房地的繼承權利，還要養媽媽嗎？

本來這是媽媽疼惜小女兒，隱瞞著兩個大女兒做的，而小妹也按著約定，每月在繳銀行的本息，本來也就相安無事。不料在三個月前，小妹因為個人問題，開始未依契約繳款，因此，銀行就寄了「催告通知」給小妹和媽媽，上面寫著「借款人OOO於本行之貸款，已於民國107年O月O日到期，敬請於三個營業日內繳清借款，或向本行提出協議清償計畫或釋明已改善之相關文件，否則本行將依法進行訴追。」

「本行將依法進行訴追」這幾個字，讓媽媽擔心自己房子會被拍賣、無家可歸，轉而求助另兩位女兒，東窗事發，兩位姊姊才知道有這件事！

後來二姊不忍媽媽真落個無殼蝸牛的下場，因此願意出面並出資，協助小妹和銀行協商處理這筆貸款！但二姊也需要給自己一個保障，因此三方之間就約定來簽協議書，約定在媽媽百年後，老大和小妹願意拋棄對這個房地的繼承權利，好讓二姊可以安心的出資協助小妹處理債務。這也是今天她們三人會來到事務所的原因。

二姊來事務所諮詢時，曾告訴我：「我們三姊妹已經對於如何處理有共識了！因此請吳律師幫我們擬協議書並協助見證就好！只是我希望讓大姊和小妹明白，即便我承擔了這個債務，並根據協議未來繼承這個房產，但媽媽還是我們共同的媽媽！因此請吳律師幫我把這樣的話，寫在協議書內。」

我原本預期，既然已經談好，簽協議書會是個順暢的過程。

但出乎我的意料之外，老大和小妹對於其中的一個在我看來是很普通的條款：「三方亦瞭解母親為三方共同之母親，應共同對其盡為人子女之孝道。」而有了小小的「討論」。

在我解釋協議書內容給三人聽的過程，對於前面所有條款，三人都同意，惟獨講到上面這一條時，大姊忽然出聲說：「這條我不是很明白，我自己沒有錢養媽媽，如果媽媽未來要我出錢養她，我沒有辦法！」

我心想著：「或許是大姊自己個人的經濟狀況，也沒有那麼理想，她才對於這個條款有恐懼，但也趁機讓她們瞭解，法律上的扶養義務是怎麼一回事。」

如果父母無法過活，子女要盡扶養的義務

「其實，我們子女對於父母的扶養義務，並不是因為有簽這個條款才產生的，而是民法本來就有規定『父母子女』彼此之間的扶養義務！有沒有簽這一條，並不影響，如果有擔心，那這一條可以拿掉！」

「此外，如果媽媽真的要用法律程序，向孩子請求給付扶養費，需要符合『不能維持生活』的法律要件。白話一點講，就是媽媽要沒有辦法靠自己的財產來過活，子女就必須扶養她；反過來，如果媽媽還有財產，可以支付自己日常生活的需要，那法律上就無法向孩子請求付扶養費！」

「那麼可以支付日常生活需要，有什麼標準嗎？」大姊問。

「法院的判斷依據，通常是參考『行政院主計處家庭收支調查報告，按不同區域，不同年度的平均每人每月消費支出』」

「例如在105年度，台北市是28,476元，新北市是20,730元，桃園市是20,739元。」

「那我媽媽住台北市，她還有存款可以付毎個月的28476，所以她就不能告我要求我養她囉？」

「法律上來看，是的！」

「吳律師，可是我有在新聞看到，有小孩因負擔媽媽的扶養費，後來告其他兄弟姊妹，要求一起幫忙出錢分擔代墊費用。但這種情況，一樣要符合您剛才提到的，媽媽自己名下財產不夠支付自己每月生活費時，才能告的成嗎？」

「是的，如果在父母自己還有財力，可以支付個人生活開銷的情況，孩子另外給父母孝親費，這時候法院會認為這些錢是『孩子個人對父母表達敬意，並非出於扶養義務，因此也不能主張是為其他人代墊扶養費！』」

「喔！原來如此啊！我媽媽名下還有一些存款，目前也是她可以自己支付自己的開銷，那這樣我這條可以簽了！」大姊終於滿意的，簽下自己的名字。

自己的老後，還是自己準備好，比較實在

人活著的每一天，都需要用到金錢，或許有時子女因為個人經濟、家庭、身體等情況考量，未能每個人都盡同樣的「孝道」。

但我想，「孝道」並不等同於「拿錢出來養」才叫做「孝」，在可能的情況下，安排時間「陪伴」、「人在心也在」地陪伴著爸媽聊天說話，那也是「孝」！

至於如果家長、長輩的心中，還期盼著自己老後，自己的未來要靠子女扶養，子女需要盡孝道，我會建議：「人還是務實一點，人性也不是拿來挑戰的！在自己身體健康、還有能力累積財富時，好好為自己規劃一個健康富足，可以自立自理的未來，才是根本之道啊！」

本文經愛長照授權轉載，原文發表於此

責任編輯：潘柏翰

核稿編輯：翁世航