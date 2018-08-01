行政院喊派遣兩年歸零 勞團：乍聽是德政，但其實是「殺了一個派遣工」

行政院長賴清德7月提出「派遣人員歸零」政策，全台公部門7千名派遣勞工預計2年內歸零，改以公開遴選程序聘用，但電話總機、清潔、檔案管理等「非核心業務」則轉變為勞務承攬。不過身在第一線的勞工團體擔心，「勞務承攬」比原來的派遣更難控管，今天（8月1日）在立法院召開公聽會，表達憂心。

「不分行業，直接聘僱！」記者會開頭，代表全台灣勞動派遣員工權益的工會代表呼喊口號，要求企業應負起雇主責任，不再使用派遣、承攬等「非典型」方式聘僱勞工。

台中派遣工會理事長吳月霞以自身為例，表示自己當初進入榮總做勞務員（編按：負責在醫院辦公室、庫房、病房與診間傳遞文件、醫療廢棄物、藥品、帶領臥床病患等工作），以為是正職勞工，想說自己好好地做，老闆一定不會虧待。沒想到自己只是個外包的派遣工，台中榮總每隔3、4年就重新招標，但不管是哪間承包商得標，新的承包商都是直接接收舊承包商的員工，每重新招標一次、勞工就要換一次約，服務年資全部都歸零。

「每次只要一換包（換企業），大家情緒就很浮動，沒有一個解決辦法，就像免洗筷一樣，同樣的工作一直做，但一直換老闆。」吳月霞說，自己面對的是病患，雖然是外包，但還是把他們當作家人，經過工會的努力，目前取得小小的勝利，派遣工能回溯合併年資。但政府現在開出「派遣歸零」的目標，她擔心是挖了一個「承攬坑」，讓他們變成一個免保固的臨時工，用自己的話講，「就是殺了一個派遣工」。

行政院長賴清德提出「派遣人員歸零」說，目標2年內公部門派遣人員歸零，合約到期將不再與派遣公司簽約，改以公開遴選方式聘僱。不過包括電話總機、清潔、檔案管理、駕駛、電腦維修、公文傳遞、資料登錄、遊憩館所民眾服務等8項「非核心業務」，則轉以「勞務承攬」的方式處理。

不過，派遣勞工仍受法律保障，派遣公司必須負擔雇主義務，給予員工《勞基法》規定的特休、例假、加班費、資遣費等權益；但承攬員工除非發生職業災害，否則法律並沒有明定任何雇主和承包商的責任。

台灣勞動派遣工會專員吳昭儒質疑，「什麼叫做核心、非核心？大學裡面的清潔工，能一天不倒垃圾嗎？醫院裡面，能有一天沒有這些傳送員嗎？」吳昭儒說，以台中榮總來看，傳送員對工作的熟悉也是一種專業的表現，對於病人的安全也很重要。但目前公部門採購法，使得每個合約的廠商，都用最低底價競標，這樣的競標結果，能不能給予底下勞工合理的保障？

勞動視野協會的理事長張鑫隆則表示，行政院的「派遣歸零」其實已經在進行了。台中榮總從2016年底，就已經開始改用勞務承攬的契約方式處理業務，目前台中榮總醫院有300名員工是以自然人承攬的方式聘僱、台北榮總醫院有200名，其他包括台中附立醫院等單位，光是他們掌握的承攬工，大約有700多人。

張鑫隆質疑，反覆使用同一批人，為什麼不直接僱用呢？反而用派遣、承攬這類方式，把工作「非典型化」，他也質疑「派遣歸零」是虛偽的說法，權益只會比以前更糟。

「勞務承攬」德國也難控制，學者憂台灣步上後塵

台灣的勞動狀況，也讓法律人看不下去。交通大學法律研究所助理教授邱羽凡批評，「政策重點不是有沒有派遣，而是有沒有直接僱用。如果沒有直接僱用，你用派遣、承攬都一樣」，她更指出，派遣歸零後如果全部改用承攬，等同於把整個責任推給承包商，如果政府又沒有規範承包商，承包的勞動待遇又更慘。

邱羽凡舉例，德國勞動承攬的人數近年也是大幅上升，特別是製造業，而承攬人員與正職人員的薪水，能差到2倍以上。她以賓士公司為例，正職勞工的月薪為3400歐元（約新台幣11.9萬元），派遣勞工2600歐元（約新台幣9.1萬元），而勞務承攬的員工卻是領1200歐元（約新台幣4.2萬元）的薪水，依照當地標準已經可以領失業救濟金。她表示連德國都無法規範這樣的薪資落差，呼籲台灣政府應該謹慎面對這個狀況。

公部門勞務承攬，比派遣多近六倍

北產總理事長鄭雅慧表示，聽到派遣歸零第一時間以為是德政，但「原來又是一個令人失望的政策」。

鄭雅慧拿出數據，表示取消派遣之後，恐怕有更多的數字來到承攬，全台灣公部門有7000多個派遣工，但截至今年3月底，卻有4萬1754名勞務承攬派駐人員，差了將近6倍。她說如果今天政府機關都帶頭大量使用勞務承攬，民間怎麼可能不效法？

派遣使用最多單位 勞務承攬使用最多單位 1 農委會（2638人） 交通部（9954人） 2 衛福部（845人） 經濟部（8394人） 3 勞動部（754人） 退輔會（6420人） 4 法務部（712人） 教育部（5463人） 5 教育部（710人） 衛福部（2890人）

鄭雅慧說，派遣承攬有兩大族群，一邊是中高齡婦女，另一邊是青年朋友就業，假設以月薪35,000元計算，如改用勞務承攬，一年要自己多支付12萬元的三節、年終、勞健保、特休等，對於年薪只有40 - 50萬元的勞工來說，收入怎麼可能不影響？批評政府是「頭痛醫頭、腳痛醫腳」。

張鑫隆最後表示，派遣換成自然人承攬的話，是簽約來「完成事情」，如果在公部門，清潔人員的過失造成傷害，公部門難道不用負責嗎？ 如果真的要把責任推向外面，應該要規定企業負完全責任。

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核稿編輯：楊士範