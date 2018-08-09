當鄉愁只能回憶，我們有義務記錄這些巷子口的生活美學

「斜陽草樹，尋常巷陌，人道寄奴曾住。」「 江南酒，何處味偏濃。醉臥春風深巷裡，曉尋香旆小橋東。」「巷陌風光縱賞時，籠紗未出馬先嘶。」「小雨空簾，無人深巷，已早杏花先賣」……

中國的古詩詞裡有很多關於「巷」的意象，它們抒發了詩人的壯志未酬，或是苦悶寂寥之情。巷子是我們生活的一部分，我們每天出入其中。在中國北方，巷子可以是衚衕，在江浙一帶，巷子也可以是弄堂。

如今隨著公寓和獨立別墅的興起，巷弄正在漸漸消失，有幸保存下來，作為歷史古蹟被活化，卻悄悄變成了商業街，失了味。我們印象中的尋常巷陌是充滿了人情味的角落，是一個可以勾起鄉愁的地方。

我的家鄉是江南的一個水鄉古鎮，小鎮被河流環抱，船是我們的主要出行工具。鎮中心有一條長約三公里的步行街，地上鋪著早已被歲月磨平的泛黃麻石。我家座落在步行街一旁的巷子口，這條巷子不長，住著十來戶人家，巷子盡頭是河流和碼頭。

巷子裡基本上是中國傳統的五架梁建築，粉牆黛瓦，木門雕花，一些年久失修的房子，外牆面的白石灰早已脫落，露出了一排排古樸的青磚。

也許是周圍房屋過於密集的緣故，小巷一年四季很少被太陽光顧，大概冬至的時候，巷子口能照進一點陽光。所以，很多時候，走在小巷裡，經常聞到一股潮濕發黴的氣味，地面上總是濕漉漉的，牆腳結了一層厚厚的苔蘚，走過的時候，生怕一不小心滑倒。

清晨，當我還在睡夢中的時候，依稀聽到從視窗傳來扁擔有節奏的「吱吱聲」和人急促的喘氣聲，我知道農民伯伯們已經從鄉下到鎮上來賣菜了，再睡一個小時，我也要起床了。

推開門，大多數時候不會迎接到清晨第一縷陽光，而是彷彿進入人間仙境的煙霧。我們這裡的居民家家戶戶都有用煤炭爐子的習慣，就像北方離不開的炕一樣，我們煮飯、炒菜、燒水都靠這個小小的爐子。每天一早，家家戶戶要在巷子裡生碳爐子，開啟一天柴米油鹽醬醋茶的生活。

小型的煤炭爐在現代綠色環保的觀念下，是一種需要淘汰的落後產能。但是小鎮的居民，上百年來已經習慣了這樣的生活方式，不太能接受煤氣灶和微波爐。每天幾戶人家一起生火的話，如果風順著我家的方向，眼睛都睜不開。但是這麼多年來，鄰里之間彷彿形成了默契，從來沒有因此抱怨過，畢竟風向不由人，每戶人家都要生火，居民們養成了同理心。

北方人習慣到茶館來一壺茶，然後和周圍的人談天說地，消磨時光，而南方人喜歡圍坐在弄堂裡閒話家常。

傍晚，是小巷一天中最熱鬧的時候。孩子放學回家後，習慣搬一對座椅，在巷子口伏案做功課，寫完後，和夥伴一起玩耍。大人們陸續下班，有時圍成一圈打牌，有時聚在一起聊天。專心致志做功課的我們，經常被各種飄香的美食打擾。夜幕降臨後，大家陸續回家吃晚飯，喧鬧的小巷再次恢復了平靜。若是有人牌癮上來了，賴在牌桌上不走，總能聽到一個大嗓門呼喚著他回家吃飯。

巷子裡的人家都相互熟識，遇到婚喪嫁娶的事，基本上都會去。如果在巷子裡遇到，總要打聲招呼，有時一些年輕人不習慣和長輩打招呼，回到家，被父母知道的話，少不了一番訓斥。

在巷子口臨街的一個房子裡，住著我們鎮上的一個怪人，我們習慣上稱呼他為「大仙」。之所以這樣稱呼他，不是因為他不食人間煙火，而是他和我們常人的生活習慣不一樣。他是一個寡居多年的人，據周圍鄰居說：「大仙在年輕的時候，因為感情受到刺激，大腦有點不正常。」他有一個癖好是收藏垃圾，本來一個好好的臨街旺鋪，被他塞滿了垃圾，以前還發生過火災，街道的人幫他清理過好多次，沒多久又滿了，拿他沒有辦法。

他還有一個令人噁心的嗜好是喜歡吃泔水桶裡的食物，有時甚至老鼠也吃，就是這樣什麽都吃的人，身體還很好，基本上不生病，真令人稱奇。很多人從大仙旁邊經過，都躲得遠遠的，生怕他發瘋攻擊人，其實他從來沒有這樣做，他是一個心地很善良的人。他曾經多次將撿垃圾換來的錢，捐給沒有錢上學的孩子，有時撿到了玩具和零食，還送給鄰居家的孩子。

每年到了臘月的時候，外出打工的人陸續回鄉，周圍村子的人到鎮上置辦年貨，這時候小鎮的步行街可以說是人頭攢動，摩肩接踵。巷子口還有賣臭豆腐和爆米花的小攤，這一臭一響的兩個東西，讓小孩們異常興奮。

後來，我外出求學和工作，每次回家，在很遠的地方就能看見母親在巷子口翹首以盼的身影。從此以後，巷子口與母親有了連接，每次看到巷子口，都讓我想起母親。

巷子口的生活雖然平淡、樸素，卻充滿了人情味。台灣曾經有許多眷村，它們就像中國大江南北衚衕和里弄的縮影，今天中國的城市化和台灣的都市更新計劃，讓這樣的鄉愁越來越成為回憶，我們真的有義務去記錄這些巷子口的生活美學。

責任編輯：羅元祺

核稿編輯：翁世航