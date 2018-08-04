體重，扼殺NBA球星的隱形殺手

文：阿准

NBA，一個匯集全世界籃球天賦的最高殿堂，裡面的球星往往領著平凡人一輩子都無法賺到的薪水，但是在鎂光燈後，想捧起著個飯碗，絕對沒有你我想的那麼容易⋯⋯

2017年8月，退役的NBA球星Kobe在IG上po了一張自己赤裸上半身的照片，照片上清楚可見過去運動員時期的腹肌已然消失，取而代之的是大肚腩與腰間的游泳圈。也讓人不禁驚呼，從2016年4月到2017年的8月，短短16個月，就讓一名職業運動員花好幾年雕塑的身材毀於一旦。

Photo Credit: Kobe的IG

俗話說「業精於勤，荒於嬉」，無論花多久的時間健身，短時間的墮落就很有可能讓身材功虧一簣。

但這一切也不是只有發生在退役球員的身上，現在正值NBA的暑假，許多NBA球員歷經一整個賽季的緊繃，總會想在休賽季放縱一下，或著更有球員仗著自己的天賦才能，即使是賽季中依然毫無節制，最後導致籃球生涯被迫打折，而這也點出了本文想要談的重點，職業球員的體重控制。

體重控制對比賽真的那麼重要嗎？

對於運動員來說，良好的體態將能讓運動表現更上層樓，而NBA身為籃球的最高殿堂，運動員大多都有自己的一套體重控制準則，像一代控球Steve Nash就曾公開他的菜單，為了保持身材，Nash在他的菜單當中幾乎去除掉所有的不當的脂肪，以適量的堅果和雞胸肉代替蛋白質的攝取，並且表示從進入聯盟後在賽季期間就這麼吃，正是這樣日復一日的自律與敬業，才能造就出兩屆MVP的偉大。

NBA當中因為體重管理不當而逐漸消失的例子不勝枚舉，其中最有名的也最常被人拿出來講的就是Shawn Kemp。1996年，Kemp野獸派的球風搭配「手套」Gary Payton坐鎮後場，創造出極具觀賞性與戰力的球風，讓超音速拿下64勝，也為西雅圖的球迷迎來一道曙光，畢竟在那個Michael Jordan統治的年代，能創下這樣的佳績實屬不易。

然而，好景不長，1998年封館期間，沉溺於酒精Kemp身材大幅走樣，雖然之後在騎士仍舊有一季場均20分的好表現，但他的宰制力已經不若以往，到了隔年，Kemp體態大幅「走鐘」，野獸的稱呼逐漸從形容他的體能變成形容他的身材，之後來到拓荒者，失去賴以為生武器的Kemp，平均不到七分的表現猶如一般替補，讓人難以聯想這位正值當打之年的球員曾是聯盟炙手可熱的全明星，而最後Kemp也在2003年後黯淡地消失在NBA的賽場上。

Photo Credit: Reuters/達志影像 2003年的Kemp（左）。

2001年，NBA高中跳級生風氣正盛，由於當時的聯盟正是由一個高中跳級生與一個禁區怪物所統治，因此不少球隊都對高中生球員產生許多美好的憧憬，而芝加哥公牛隊更是其中最癡迷的，當年一口氣用從快艇交易過來的第二順位與自己持有的第四順位選進Tyson Chandler與Eddy Curry兩位高中跳級生，期待用他們的天賦幫助球隊走出「後喬丹時期」。

當年Chandler的模板被設定為是Kevin Garnett等級的全能長人，而Curry的模板則是被譽為是當時統治禁區的「大鯊魚」Shaquille O'Neal，可想而知當初選到這兩人的芝加哥球迷有多興奮。

然而，此二人的天賦始終無法兌現成為球隊的戰績，但Curry在公牛的最後一年打出16.1分的生涯次高的成績，也讓尼克願意開給這位潛力無窮的年輕球員6年5600萬的大合約。

可是簽了肥約後，Eddy Curry並沒有成為紐約的新希望，還因為毫無節制的飲食習慣與懶散的態度，導致體重開始急速擴張，而成績與上場時間也開始急遽減少，甚至在尼克最後兩年一共只打了10場比賽，之後在自由市場更是乏人問津。

2011年，試圖復出的Curry想要以不保障底薪加盟有奪冠機會的熱火，還必須先將自己已經高達350磅（約158公斤）的體重減輕才有機會，雖然最後成功跟著熱火拿到一枚冠軍，但想想過去不少球迷對他的期待，還是令人不勝唏噓。

Photo Credit: Reuters/達志影像 2005年的Eddy Curry。

既然提到曾被譽為是「大鯊魚接班人之一」的Eddy Curry，那就來談談其模板Shaquille O'Neal，從進入聯盟前就已經是個龐然大物，但是不符合身形的靈活度與速度，讓他儼然成為對手禁區的惡夢，而在魔術歷經總冠軍賽同為經典的大夢Hakeem Olajuwon洗禮後，急欲證明自己的O'Neal加盟有著優良中鋒培養體系的湖人，在幾年的訓練與培養下，O'Neal的身材變得更厚實、更壯碩，且還擁有靈活度相較於同身材的球員更是有過之而無不及，也使得那些年湖人的比賽特別「無聊」，因為當球傳到籃下，其他隊的中鋒只有犯規一途，如此可怕的條件搭配Kobe切入與外圍射手群的發揮，三連霸自然水到渠成。

但是，嘗過冠軍果實的O'Neal在心態上變得懶散，再加上本身就不算是以勤奮著稱的球員，甚至以「天生神力何須練習」為由，在好萊塢過著拍廣告、出唱片、上節目等五光十色的休賽季。

也是在此時，O'Neal的體重也開始直線上升，原本練出的倒三角逐漸往腹部集中，隨著年齡增長，調整回來的時間也越來越長，雖然之後來到熱火時仍舊有餘力在禁區肆虐，但是到了太陽之後，碩大的身材拖慢了速度，也拖垮的當時太陽的進攻節奏以及Mike D'Antoni的烏紗帽，而之後的塞爾蒂克與騎士，體重問題也逐漸讓O'Neal力不從心，最後導致這兩隊皆問鼎失敗。

平心而論，拿過四枚冠軍戒的O'Neal球員生涯確實比起Shawn Kemp和Eddy Curry來得順遂，但是這也不禁讓人有個疑問，如果當初對自己的體態更加要求，這位15屆全明星、三度FMVP、八次入選聯盟第一隊的超級中鋒，是不是能夠將自己的成就推向更高的境界呢？或許我們永遠無法知道這個問題的答案，但正是因為有著這樣的可能性，才不免為這位傳奇中鋒的生涯留下一絲惋惜。

還有個球員，雖然球風全面，也幫助所屬球隊拿下冠軍，但是球團在與他談續約時，卻在合約裡附帶一個「Weight clause」，也就是體重條款，表示只要他能在整季把體重控制在115公斤以下，就能獲得50萬美金的激勵獎金，可見這位球員在體重控制上出了不少的問題⋯⋯

這位球員，就是Boris Diaw。留著法國人血液的他也有著法國人浪漫的靈魂，對他而言，籃球是他討生活的工具，但是工作之餘，更應該好好享受生活。因此休賽季的他，喜歡到處上山下海、拍電影、品嘗美食、美酒，甚至從他更衣室中的咖啡機就可以看出他對於生活品質的講究，但這樣的生活卻也是造成他「發福」的主要原因。

Borisdiaw（@diawboris）分享的貼文 於 PST 2016 年 1月 月 8 日 下午 9:02 張貼

不說不知道，2006年加盟太陽的Diaw，是球隊全場折返跑最快的球員，當時6呎8吋、身手全面又極富機動力的他能從二號位打到四號位，是太陽隊跑轟戰術的一枚活棋，之後被交易到山貓（今黃蜂），雖然略顯福態，但可三可四的全能鋒身手讓他深受教練Larry Brown器重，是當年山貓能打進季後賽的重要推手，可是隨著Diaw逐漸失控的體重，他的速度越來越慢，位置也逐漸往禁區移動。2011-2012球季，Diaw到山貓訓練營報到時，整整比起2006年腫了一圈，而他的成績也跟著下滑到自06年來最差的6.4分、4.9籃板，也讓決定重建的山貓將他裁掉。

就在面臨生涯困境的時候，同鄉的Tony Parker拉了他一把，將Diaw引薦至馬刺，他的籃球智慧與全能球風與馬刺不謀而合，唯一需要擔憂的是他失控的體重，因此從2012加入馬刺，總教練Gregg Popovich就曾在垃圾時間仍留他在場上，目的就是為了讓他多多運動，甚至如同前述，自合約中加上限制體重的激勵獎金來誘使Diaw減肥，而體重回歸水準的Diaw也在2014年的季後賽再次展現全能身手，縱使身高扛禁區仍嫌不足，但他的籃球智慧與可裡可外的進攻成為馬刺最好的串聯點，他的外線能使對手的禁區球員不得不往外對，而當面對矮小的球員又能運用身材打進去，這樣的優勢，讓Diaw成為季後賽禁區的活棋，也為當年擊敗雷霆、熱火立下汗馬功勞。

Photo Credit: Reuters/達志影像 2017年的Boris Diaw（中）。

但並不是所有球員都能這麼幸運，有個球團願意耐心地等他保持體態。

2012年，對塞爾蒂克來說是個難熬的一年，走了當年為球隊搶下一冠的射手Ray Allen，年齡也終於讓KG和Paul Pierce在漫長的賽季中略顯疲態，但是值得慶幸的是，當年綠衫軍的後段選秀就有股新生代的勢力展露頭角，他便是由首輪21順位選進來的Jared Sullinger。

這位來自俄亥俄州立大學的強力前鋒，有著厚實的身材與靈活的身手，原本在前一年選秀就被預估有衝擊前三順位的實力，結果因為封館選擇在大學多打一年，繳出17.5分、9.2籃板、1.2助攻、1.2抄截、1.1阻攻、40%三分命中率的全能成績，但因嚴重的背傷以及6呎9吋的尷尬身高才讓他的選秀順位一路下探，直到首輪末段才被綠衫軍挑到。雖然因為受傷只打了45場比賽，但他在新秀年一直是在輪值名單的球員，並在有限的上場時間內繳出6.5分、5.9籃板的數據，讓人不禁期盼他的未來。

而第二年隨著球隊的大換血，Sullinger也成為球隊的中流砥柱，表現也跟著來到13.3分、8.1籃板、1.6助攻的大躍進，比大前鋒靈活但又比小前鋒厚實的Sullinger成為當年綠衫軍攻城掠地中一枚頗為重要的輕裝坦克，儘管當年塞爾蒂克並未闖進季後賽，但卻讓豆城球迷對這位潛力股無比期待。

但當初Sullinger的順位之所以會從樂透區掉到首輪後段，除了影響球員生涯的背傷以外，還有一個原因就是失控的體重。

「人們不懂，一場比賽之後你會餓。而我通常會熬夜到很晚，一睡不著就想吃東西了。然而，最難燃燒的就是深夜的熱量。」

就Sullinger自己的說法，每當比賽結束後更衣室內傳出食物的香味時，他就會被吸引，這也使他一直就存在的體重問題越來越嚴重，曾經最胖時超過300磅（約莫136公斤），讓球團不得不增加條款來約束他的體重。

但是增長的體重或多或少擠壓了他的成長，在大部分新人理應爆發第三年，Sullinger只繳出了和前一年差不多的數據，再加上態度與場外風波，讓他第四年雖然是掛名的先發，但是上場時間卻來到新人年以來的新低，甚至在第四年結束後最後被綠衫軍撤回報價，與多倫多暴龍簽了一年短約。可在暴龍隊的卻只打了11場比賽，季後即乏人問津，輾轉流落到中國CBA打球，甚至只能當深圳馬可波羅隊的洋將Maciej Lampe受傷時期的備胎，令人不勝唏噓⋯⋯

Photo Credit: Reuters/達志影像 2015年的Jared Sullinger。

每個職業球員的飲食都是這麼「無趣」嗎？

「我的醫生和營養師告訴我，如果我想讓我的職業生涯更長久，我就必須遠離紅肉，所以我已經很久沒吃紅肉了，取而代之的是白肉，以魚類為主。」

「如果聯盟其他球員都像我一樣努力，那我早就失業了」

前面提到的Nash就是一例，做為一個體能條件沒有非裔球員來的出色的白人球員，拿下兩屆MVP的Steve Nash對自己的飲食有著嚴格的要求，除了蔬菜水果與白肉（雞、魚）以及堅果當零食外，為了避免有害的脂肪與醣類堆積，Nash基本上是不吃其他東西的。這樣的堅持，19年來從不間斷，這沒有一定程度的決心與毅力是絕對做不到的。

「這對我真的很管用，現在的我至少確保自己有給身體健康的機會。」

Dwyane Wade曾經也是個在飲食上沒在忌口的球員，但是當年過而立，為了讓自己的運動生涯更長久，戒掉了自己喜歡的垃圾食物和含糖飲料，改以蔬菜沙拉與果汁代替，蛋白質則是從雞蛋與雞肉中獲取。

Wade對於飲食習慣的改變抱持著正面的態度，而結果確實也反映在他的體脂上，近幾年Wade的體脂都沒有超過4%，並且讓他在接下來的6個賽季中仍能繳出18.8分、4.3籃板、4.4助攻的表現。

不只是Wade，就連他的好兄弟LeBron James也對飲食有著嚴格的控制，縱使在聯盟被稱為生化人，但LBJ在食物上也是相當要求，不僅曾表示自己已經將近七年沒有吃豬肉，就為了避免攝取紅肉，更在2014年宣布回克里夫蘭後，連續67天不碰糖、奶製品和碳水化合物，只吃魚肉、蔬菜和水果，就為了保持更好的體態。

「這對我是有起到作用的，這是我職業生涯裡面決定要做的最好事情之一。」

飲食控制雖然辛苦，但是James卻甘之如飴，或許他也明白要能在年齡漸長之時繼續保有競爭力，那麼飲食的控制就是勢在必行吧！

「確實和以前不同了，我現在感覺很健康。我第一次感覺自己的雙腿受我控制了，膝蓋的疼痛也削減了不少。」

退役的傳奇球星Tim Duncan在生涯晚期曾飽受膝蓋傷勢困擾，一方面是身體老化，而另一方面是因為聯盟的進攻節奏越來越快，體重加上快速的移動讓膝蓋更容易超出負荷，因此為了讓自己能繼續為球隊做出貢獻，Duncan選擇改變飲食，減掉九公斤的重量來減少膝蓋的負擔，而這樣的做法也確實讓他在移動力與耐戰性上有所提升，成為幫助馬刺再次攻頂的關鍵。

Photo Credit: Reuters/達志影像 2018年的LeBron James。

「我認為，身為職業球員，讓自己隨時保持在最佳狀態，不僅僅是為了讓生涯更長久，更是一種敬業的精神展現」

雖然已從球員生涯退役，但是Kobe不服輸的個性依舊，當2017年那張照片被PO出來後，他立刻說出「給我三十天」的霸氣言論，隨即刪除貼文，換上一片黑幕，寫上「曼巴模式」，而嚴以律己出了名的Kobe也確實在30天後實踐了他的諾言，並沒有像前輩Charles Barkley退休後體重就失速列車似的上揚，雖然以退休的時間來說這樣比不准，但是相信Kobe應該是不會讓這種事發生的。

從上述的例子可以知道，體重的維持對球員的運動生涯可說是至關重要。或許，當我們在稱羨那些坐擁千萬美金的球星時，也可以轉念一想，他們為了留在這個賽場所付出的努力，可能比我們想像的還大⋯⋯

本文經運動視界授權刊登，原文發表於此

責任編輯：游家權

核稿編輯：翁世航