吳曉樂《上流兒童》：想一想眼前這形銷骨立的身體告別人世後，丈夫會補償妳的

文：吳曉樂

婚姻，是一段非常冗長的對話。

很多人會問，要共同走入婚姻的對象，至少要具備什麼樣的特質呢？陳勻嫻認為，至少，要確信你們簽字時，雙方都掌握全局。夫妻這身分關係，像是把兩個人綁在同一條船上，船是駛入風暴？駛向豐盈的大陸？沒有人能預知。若其中一方在簽名時，是基於錯誤的資訊，當風浪咬上這條船，他的心中怎麼可能沒有恨？

陳勻嫻大學畢業在即之際，楊定國的家中失去了安寧。

楊母夜間盜汗與容易疲累的問題持續好幾年了，她沒就醫，以為是更年期，自己買了一些中藥吃，直到症狀日益明顯，做了抽血檢查，才得知是血癌。楊定國問醫生，可以治療嗎？治療後，還能活幾年？醫生答覆，先住院，安排化療，之後的效果只能再看看。

楊定國講述這件事的同時，也一併告知了父親的期望：有沒有考慮安定下來。

「可是，我還沒有心理準備，這麼早結婚。」陳勻嫻回答。

「我知道這實在是太突然了。妳會抗拒，我能理解。」

「不，我不是要拒絕你，只是、只是我……」

「妳怎麼樣？」楊定國見有一絲希望，心急地追問。

「我不確定自己能不能說服我爸媽，你知道的，我姊很早就結婚了，他們到現在還沒有真正放下。他們雖然沒有明講，但我猜，他們希望我畢業後，先回雲林找工作，陪他們一陣子……」

「那妳呢？小嫻，妳怎麼想？妳想要回去嗎？」

「我當然想留在台北啊……」

陳勻嫻原先的計畫是，先工作兩、三年再結婚。即使楊宜家偶爾會調侃，要陳勻嫻「多試試幾個」，陳勻嫻卻未曾有過這打算。她很滿意跟楊定國的關係，楊定國喜歡慣著她。畢竟陳勻嫻與他溺愛的妹妹同齡，楊定國沒辦法對她認真地發起脾氣。除此之外，陳亮穎的話也悄悄地滲進她的心防：楊定國是個難得的好對象，妳要把握這機會。

陳勻嫻硬著頭皮，打了通電話回家，她拋出楊母的病情，先測試母親的反應。「那他們家現在還好嗎？」簡惠美充滿同情地慰問。

「還好，只是說……定國的爸爸提出一個建議，想徵求妳跟爸爸的意見。」

「什麼建議？」簡惠美的語氣有了防備。

陳勻嫻猜想她應該就此打住，回家時再親口說出，可是她也不想再背負這件事的重量，下一秒，她脫口而出，「他希望我跟定國先結婚，讓定國媽媽可以安心。」

母女倆對著話筒沉默良久，簡惠美再次開口，語音顫抖。

「這個家是有多差？姊姊離開了，妳也不想待。」

「媽，」陳勻嫻胸口泛起一片脹疼，「這件事跟家裡沒有關係，是定國的媽媽現在病危，還沒有等到合適的捐贈人。妳見過定國，就會知道為什麼我會做出這個決定了。況且，定國家現在有難關，我如果置身事外，定國媽媽又有個三長兩短，我跟定國的感情怎麼辦？定國的爸爸會怎麼想？他們以後會真心接納我嗎？」

語畢，陳勻嫻有點被自己的表現給嚇到。她沒有意識到自己這麼在乎。

「他們家是做什麼的？」

陳勻嫻如釋重負，事情有了曙光。

「定國的爸爸以前在投顧公司當高階主管，媽媽是國小老師。兩人都退休了。」

「妳嫁進去住哪裡？他們家房間夠嗎？」

「他們家在台北有兩間房，一戶自住，一戶目前在收租。定國的媽媽說，我們要結婚的話，要把出租的那間收回來，作為我們的新房。」陳勻嫻見母親態度軟化，趁隙又補了一句，「媽，妳自己也知道，台北的房子有多貴……他們很有誠意了。我去哪裡找這種對象？」

簡惠美嘆了一口氣，「好吧，我知道了，我再跟妳爸爸說，先讓他有個心理準備，妳哪一天要帶定國回來給我們看，快點決定，決定好了跟我說。」

勝利的滋味來得洶湧且突然，欣喜之餘，陳勻嫻冷不防地感到惶恐。

嫁給楊定國，是一個正確的選擇嗎？她真正理解楊定國嗎？她又是真正理解婚姻嗎？掛上電話後，陳勻嫻想著想著，不知不覺喉嚨發緊，沒有預期中的興奮，反而多了些意料之外的沮喪。她給自己打氣：陳勻嫻，妳別再杞人憂天了。妳比多少女人都幸運，妳甚至比陳亮穎還幸運，高學歷又脾氣溫和的丈夫，台北市中心的公寓，坪數夠大，最完美的是——只住兩個人！

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婚禮過後，陳勻嫻先搬進去楊家。這跟答應好的不一樣，她可以、也願意諒解。楊母病得更重了，此時離開並不厚道。她負責照顧楊母，依照醫生囑咐給她調配飲食，陪她上醫院接受化療藥物的注射，抽血回診，以酒精擦拭、高溫煮燙使用的器皿。每一夜，閉上眼睛，陳勻嫻都覺得自己的周遭像是被灌滿了水泥，而她卡在其中，動彈不得。

好累。照顧病人好累，進入別人的家庭，以一個內部成員的角色生活也好累。

楊宜家跟她道過歉，她自知女兒的責任不應由陳勻嫻承擔。話鋒一轉，她又自怨自艾。

「我太沒用了，我會趕快考上教師，讓妳可以喘一口氣。」

「沒關係，妳先認真準備教師考試，我還可以。」

這句話有多少的真情？多少的客氣？陳勻嫻自己也不確定。

日子又過了半年，楊母的願望實現了：陳勻嫻有了身孕。從醫生口中確認這個消息時，陳勻嫻比想像中的還要喜悅，她以為，會有人顧慮到孕婦是不能照顧病人的。可惜的是，她的期待落空了，除了一句來自楊定國的「妳辛苦了」，她沒有得到任何實質的協助。對此，楊定國提出了一個讓人哭笑不得的說法：媽媽習慣給妳照顧了，請看護她會很彆扭。

陳勻嫻無言以對。她尋思過，楊定國對於這段婚姻應該是滿意的，而她應該要因為丈夫滿意，也跟著對這段婚姻產生認同感。只是她辦不到。簡惠美打電話給她，問她「最近過得好嗎」，是陳勻嫻最悲傷的時刻，怎麼可能過得好？為了攙扶楊母，她用力過度，一躺到床上，肢體痠痛，彷彿有人抓著她的脊椎用力地上下搖晃，而楊母因為病痛加劇而發出的呻吟，也讓陳勻嫻連帶地暴躁起來。吵死人了 ！可不可以安靜一下，我知道妳很不舒服，但是一直哀鳴，除了讓照顧者覺得負擔以外，並沒有任何功能啊。她屢次想要這樣吼回去。可是她沒有縱容自己的慾望凌駕了理智，一次也沒有，她緊捏著自己的大腿，克制那翻騰的衝動。

想一想未來吧，想一想眼前這形銷骨立的身體告別人世後，妳的丈夫會補償妳的。你們會重新裝潢、粉刷那戶公寓。並在別人問起時，漫不經心地回答：啊，對，我住信義區，信義威秀附近，你知道是哪嗎？對方若夠上道，八成會眨眨眼，嘴巴微微開啟：那裡不是一坪上百萬嗎？這時，千萬要沉住氣息，要維持先前的從容，以穩定的聲線回答：我丈夫家很早就買了，那時候的價位還可以負擔啦。緊接著，什麼也不用做，等待對方以羨慕與憧憬的目光注視自己即可。

想想這些閃爍著金色光芒的對話吧，只要這麼想，就覺得眼前的痛苦，是可以忍受的。

正因為希望太多，帶來的反作用力也恁地可怕。楊培宸滿月不久，楊母在家人的陪伴下，嚥下了最後一口氣。楊母閉上眼睛的那個剎那，心酸交織著解脫的感受充滿著陳勻嫻的全身。告別式一結束，陳勻嫻不無委屈地跟丈夫撒嬌，催促楊家也該履行承諾了。一方面是渴望自立，一方面是她再也不能容忍公公楊一展驚人的生活習慣。楊一展給妻子寵壞了，走到哪，垃圾扔到哪。雖已退休，還是愛跟著老友酒敘，飲酒回來，就直接睡下。從前他睡在主臥，之後怕干擾到妻子，不曉得哪一天起，他把一件毛毯放在沙發上，再也不回房睡了。汗氣、人睡著時會散發的氣味，併發出奇異的酸鹹氣味，從此瀰漫在客廳間。楊定國曾在妻子的告饒下，鼓起勇氣請父親定時洗澡，楊一展置若未聞，照樣過他的生活。

陳勻嫻的忍讓，楊定國都看在眼裡，他天真地去跟父親商量，母親逝世了，他們該依照原定計畫，遷出自住，請父親跟房客收回那戶公寓。

萬沒想到，楊一展雙手一攤，坦承：那戶房子於近日要被法拍了。

說到這，楊一展也有氣，數年前，他聽從一位老酒友的邀約，投資了對方牽線的養生飲料事業，他信了對方的說詞，月繳一萬，一個月可回收一千，一開始，楊一展都按月領到錢，嚐到甜頭後，楊一展便以那公寓為抵押，貸了一大筆現金，加碼投入，坐等一夕暴富。誰料某一天起，再也領不到錢，才驚覺上當受騙，幾個主要幹部早已出逃海外，而那位酒友自己也是受害人。楊一展無力清償貸款，只能任銀行法拍。

「那可是近三千萬的數字啊……」楊定國哀嚎出聲。

「你以為我就不難受？否則我為什麼這半年要借酒澆愁？光是你媽媽的癌症，我會變成這樣？那可是我前半輩子的血汗錢換來的房子！」、「你這樣，要我怎麼跟小嫻交代……她一直以為我們會搬進去……」

「你問我，我問誰？我也很想問天啊！活到一大把年紀，為什麼不能安享晚年？」

「爸，你搞清楚狀況。我們承諾過人家了，事情變成這樣，我怎麼跟小嫻的爸媽交代？他們若想來台北看房子，我去哪裡生一個家？」

「什麼叫作我搞清楚狀況！你才沒搞清楚狀況！那房子是靠誰的努力才有的？現在是怎樣？兒子跟老子興師問罪？你與其在這邊跟我大小聲，不如想一下怎麼靠自己。我跟你講白了，我手邊還有一、兩百萬現金可以給你們安家，你再跟我吵，一毛也沒有！」

陳勻嫻知情時，驚愕地摔掉了一罐精華液，玻璃瓶身碎成片片，柑橘調的香氣奔騰在空氣間。她恨嗎？她當然恨，偏偏楊一展聰明得給自己留下了後路，那一、兩百萬的現金，形同長出牙齒，惡狠狠地咬住了他們夫妻倆。她看著哭出淚水的丈夫，能怎麼做？還能怎麼做？他們結婚不久，孩子也才剛出生，她憤恨地流出淚水，就這樣了嗎？

「爸說的也沒錯，那本來就是他親手賺來的，事情只是回到原點而已。」楊定國蹲下身，注視著軟倒在地的妻子，眼中帶著一絲膽怯。「況且，假設爸給我兩百萬，加上我的存款、我的收入，難道沒辦法自己買一間嗎？對，短時間內我們會有房貸的壓力，可是小嫻，相信我，事情沒那麼悲觀。……不然這樣，我們先搬出去住好嗎？我知道，妳現在無法與我爸共處一個屋簷下，至少這是我能做的，只希望妳不要在意房子的事……」

陳勻嫻木然地瞪著那張忙於討好她的臉，這個曾經讓她以為，自己可以什麼事情也不用擔憂的男人，如今在懇求她的諒解。有一張膜開始結起，橫亙在她與楊定國之中，她看不清楚，也聽不清楚周遭所發生的種種。幾秒後，她聽見自己的聲音。

「那就這樣吧。」

人果然不能忍受委屈。陳勻嫻以為，透過時間的長久，自己已漸漸不在意，殊不知傷痕始終在原地，未曾褪去。掐指一算，六年了，六年前的恩怨，信手拈來，不費吹灰之力。她的臉孔從哀傷轉為漠然，強打起精神，好讓自己置身當下。

女人們討論起各所私立國小的利弊，哪一間師資好；哪一間雖是老字號，管教上卻也是出了名的嚴苛；哪一間盡善盡美，偏偏敗在地處偏遠。陳勻嫻旁觀地聽著，沒有太上心。

這些機會與選擇都不屬於楊培宸。

看房子時，仲介一看到他們抱著孩子，隨即把推銷的重點置放在學區上。仲介言帶保證，該物件的地段很好，到高中都是明星學校，父母很省心。在楊培宸進入大班前，陳勻嫻始終以為，楊培宸絕對會就讀那所公立國小。這個想法，在楊培宸即將升上中班時，變得更加確實。楊培宸的導師曾脫口說出，班上有個小女孩，父母正無所不用其極地要把小孩遷來楊培宸的學區，聞言，陳勻嫻當下帶點驕傲地想，相較起來，我真是提早規劃的聰明母親，心念一轉，她忍不住以一種高傲的姿態去審視那對父母，小孩子都中班了才緊張學區的事，心臟未免太大顆了吧。

但，楊培宸進了大班之後，陳勻嫻又有了不同的思維。她固定追蹤了幾位親子部落客，一日，她不安地察覺，這些部落客們，至少，她特別欣賞的幾位，都把孩子往私立小學送。她們的理由讓陳勻嫻心中一凜：我們應該對孩子未來要接受的教育品質更用心。

這句話敲進陳勻嫻的內心，她既像是被訓責，又彷彿深受鼓舞了。此語不假，作為父母，不應總是如此被動、如此理所當然。

陳勻嫻一頭鑽進這個議題，她走得愈深，便愈是相信，自己差點就疏怠了兒子的人生大事。小學整整有六年！別的不講，光提她最在意的下課時間。公立國小低年級，只有星期二是全天課，三點半放學，其餘的週間都是中午十二點半左右便放人回家；非得等到孩子升上高年級，才有較多的天數是全天班。孩子放學與父母下班間的空白，如何彌補？陳勻嫻趕緊發文詢問一些家中有大孩子的媽媽，網友們踴躍回應，熱心分享，過程中自然免不了一些隱私的刺探。

「你們跟長輩一起住嗎？」

「沒有，我婆婆在我們婚後不久病逝了，我公公跟小姑一起住，小姑跟我一樣，準時上下班，我公公身體不好，這幾年還開始有失智症狀，不能幫忙照顧小孩。」

「也就是說，婆家那邊沒有後援了。好吧，那娘家在哪裡呢？」

「我爸媽在南部。」

「娘家也沒有後援啊……這樣子的話，妳只能祈禱找到好安親班了。」

好的安親班哪裡找？十一點多，陳勻嫻翻開筆電，一所一所地搜尋，不查還好，一查實在讓人懊喪，再怎麼聲譽良好的安親班，還是能翻找到一、兩篇負評。有的媽媽寫道，她帶著女兒，在好幾所知名安親班之間試讀，半年後才終於穩定。理由很簡單，每一所安親班的風氣不同，教師的流動也得納入考量，只看前人的文章，並不完全準確。

另一個陳勻嫻愛戴許久的親子部落客立場更激進，她認為：安親班是走投無路時的選擇，她寧願找幾個志同道合的朋友，組織共學團，聘請專業的家教老師，以控管教學的品質。

共學團？誰有心力搞這些玩意兒？她有可能只付錢，但不出力嗎？這麼做，其他媽媽會不會認為她是在「母職外包」？訊息大量湧入，陳勻嫻頭疼起來，她徹夜沒睡，只為了在不同組合之中求得最佳解。此際，私立國小的課後輔導，看起來很是誘人。師資整齊，場地完整，出了事絕對找得到人負責。若將公立國小的學費跟安親班的費用相加，與私立國小學費的差距立即縮短了不少，若再把教育品質考量進去，陳勻嫻迷惘起來，把楊培宸送進公立國小，是一個正確的選擇嗎？她尋找著另一個可能，卻很快地驚覺此路早已不通。聲譽良好的私立國小，只願意收附設幼稚園直升上來的小孩。楊培宸並不符合資格。陳勻嫻碰得一鼻子灰，心中生起疑竇，她想起楊培宸在幼稚園的一個同學，明明不是某所國小附設幼稚園出身，卻準備就讀那所學校。她曾拜託幼稚園導師牽線，找出「特殊管道」。對方的回覆很含蓄：「妳有沒有認識什麼有力人士？」

陳勻嫻茫然了，有力人士？她想到的名字中，最端得上檯面的，是公司主管葉德儀。縱使葉德儀願意，陳勻嫻也不會蠢到讓她介入。這跟去借高利貸沒有兩樣，借五毛勢必得還一塊的。倘若她跟葉德儀要了這份人情，她可以預見，不遠的將來，這份人情將滾成雪球大，再冷冷輾過她。

她這邊不行，楊定國那邊呢？若楊一展的腦袋還清楚，說不定請得動一些過往商界的舊識，但老人家現在連自己的午餐吃了沒都記不清楚，這條線不能指望。陳勻嫻失眠一個禮拜，第七天她放棄了，好，就順其自然，讀公立國小吧，終究沒有讀私立的命。這個結局令她沒來由地產生一種對不起楊培宸的微妙心情，她安慰自己，沒關係，不過是恢復了最初的計畫，了不起日後選擇安親班時戒慎一些、嚴謹一些便罷。

所有的排演與思量，陳勻嫻都沒讓楊定國知道，這對她沒有好處。楊定國若知情，只會淡淡地說，放輕鬆，不要為孩子操心這麼多。陳勻嫻之前被這種態度給激怒過幾次，年輕時她很喜歡楊定國這種隨遇而安的恬淡，她曾以為，那是身處中產階級所培養出來的餘裕與悠哉。後來她逐漸體會到，這種特質，換一種解釋方式，就是太過小心翼翼，欠缺冒險的膽識。

若你問他，為什麼讀公立國小？他勢必會回答你，為什麼不？

書籍介紹

本文摘錄自《上流兒童》，鏡文學出版

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作者：吳曉樂

大人虛榮的生死鬥，小孩無辜的大冒險

送小孩讀明星私校，是晉升上流的快速通關券？！

當命運之門華麗開啟，為了「青出於藍」的夢想，

你敢不敢帶著孩子一起投身，玩一場上流遊戲？

如果可以，哪個父母不想為孩子摘下天上的星星？陳勻嫻一心力爭上游，想給兒子楊培宸最好的一切，卻不得不屈服於經濟壓力的磨輾。

直到那天，命運華麗轉身。在先生老闆Ted為兒子舉辦的生日派對上，小壽星Chris與培宸意外投契。這難得緣分令Ted與太太梁家綺送來大禮：願出資讓培宸就讀貴族私立學校「松仁國小」，好和Chris做伴。

陳勻嫻與梁家綺日益親近，成為貴婦媽媽之友——下午茶、名牌包、米其林大廚私房課程，上流生活的燦爛煙花令她目眩神迷；培宸優異的課業表現，更為她招來眾人的欽羨目光，累積起籌碼，母子攜手登上鑲金之路。

但當背後默默運作的一切開始發酵，卻幾乎令陳勻嫻出賣靈魂，甚至將全家人捲入風暴中……

沒有遊戲資格是種痛苦，但更大的痛苦，是加入遊戲後才發現無法退出……

本書特色

據第一手取材訪問寫下的當代寓言，直擊台灣親職育兒壓力

讀私校是最划算的投資？如實呈現M型教育ｘ過度教養的困境與迷惘

無論是全職媽媽或職業婦女，為何總壓力大到厭世？多希望先生不是「豬隊友」

「貴婦」也是高壓職業！在奢華表象下，她們懷著外人難解的深層悲哀

挑出華人親子關係中最難以承認的幽微情緒與期待，真實、犀利、發人深省

Photo Credit: 鏡文學

責任編輯：潘柏翰

核稿編輯：翁世航