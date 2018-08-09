《王的女人》：恭親王就像董事總經理，突然被慈禧趕出董事會

文：張程

慈禧太后和奕訢的合作，取得了不錯的成績。他們在政治蜜月期內動作不斷，建立總理衙門、撲滅太平天國、開展洋務運動、支持漢族官僚、官派出國留學等等。曾國藩在給弟弟曾國荃的信中評價：「兩宮太后及恭邸力求激濁揚清，賞罰嚴明。」

起初，叔嫂倆關係非常好。慈禧對奕訢恩寵有加，有意籠絡。比如同治初年，慈禧太后把奕訢的大女兒接進宮中教養，接著就晉封她為榮壽固倫公主。按照制度，親王的女兒最多封郡主，只有皇帝女兒才能封公主。慈禧向奕訢示好，結果讓年僅11歲的奕訢女兒成了清朝唯一一個親王生的公主。

朝會或者議政的時候，奕訢率領軍機大臣、六部九卿進見，然後就站在那裡侃侃而談。慈禧見他站著議政很辛苦，常常太監進茶的時候也吩咐：「給六爺茶！」奕訢也欣然領受。有一次，奕訢站在御案旁議政了很長時間，說得口乾舌燥，竟然順手拿起桌子上小皇帝載淳的茶喝了起來。這可是「大不敬」的行為。奕訢很快發現不對了，趕緊放回原處，然後裝作若無其事地繼續議政。慈禧太后也不糾結這些禮節問題。可等到兩人關係不好的時候，奕訢在細節上的疏忽就成了他飛揚跋扈的「罪證」。

奕訢和慈禧關係惡化的原因是兩個人都是進取心和抱負很強的人。慈禧要用奕訢之才來幫助自己治國；奕訢卻想借慈禧之力來施展抱負，中間肯定存在分歧。慢慢的，兩人在一些政務上產生了分歧，奕訢大聲辯論，堅持己見。況且，奕訢主政時間長了，也有禮節疏忽的地方。比如有的時候沒聽清楚慈禧的話，讓慈禧重複。隨著統治越來越鞏固，內憂外患漸漸消除，慈禧決心「敲打敲打」奕訢。

同治四年三月（1865年3月），揣摩到慈禧意思的蔡壽祺上疏彈劾奕訢貪墨、驕盈、攬權、徇私等情。慈禧馬上藉機讓大家「議議」。大學士倭仁、周祖培等人齊集內閣，召蔡壽祺詢問。事關重大，大家就奏摺所言，一條一條地過。結果，蔡壽祺拿不出所奏各條的證據，僅僅說「傳聞」奕訢在給某某人升官的時候接受了賄賂。於是，大臣們基本判斷蔡壽祺是風聞言事，純屬誣告。可大臣們的判斷不重要，重要的是慈禧「先入為主」的意願。她根本不看大臣們的回奏，而是拿出了一份早已擬好的處理意見，交給幾個大學士處理。

佳文共賞，慈禧的這份朱諭如下：

「諭在廷王、大臣等同看，朕奉兩宮皇太后懿旨：本月初五日據蔡壽祺奏，恭親王辦事徇私、貪墨、驕盈、攬權，多招物議，種種情形等弊。嗣（似）此重情，何以能辦公事？查辦雖無實據，是（事）出有因，究屬曖昧，難以懸揣。恭親王從議政以來，妄自尊大，諸多狂敖（傲），以（倚）仗爵高權重，目無君上，看（視）朕沖齡，諸多挾致（制），往往諳（暗）始（使）離間，不可細問。每日召見，趾高氣揚，言語之間，許（諸）多取巧，滿是胡談亂道。嗣（似）此情形，以後何以能國事？若不即（及）早宣示，朕歸政之時，何以能用人行正（政）？嗣（似）此種種重大情形，姑免深究，方知朕寬大之恩。恭親王著毋庸在軍機處議政，革去一切差使，不准干預公事，方是朕保全之至意。特諭。」

上文括弧中的是大學士周祖培替慈禧修改的錯別字。整個詔書充分顯示了慈禧平日自學文化取得的成果，語句可讀，意思表達得非常清楚、強硬。親奕訢的周祖培只敢在「恭親王從議政以來，妄自尊大」處加上「議政之初尚屬勤慎」八個字，回覆慈禧。慈禧同意了，命令：「此詔由內閣速速明發，不必由軍機！」因為軍機處的班子都是親奕訢的，慈禧沒時間和軍機處再磨蹭，要得就是快速扳倒奕訢。結果如她所願，奕訢的「議政王」頭銜沒了，軍機大臣和其他職務被全部撤去，空餘一個「恭親王」領俸祿用。軍機處隨之大換血，改由惇親王、醇郡王、鍾郡王、孚郡王四人輪流領班。

奕訢真正見識了慈禧這個女人的厲害，彷彿重新嗅到了哥哥咸豐在位時期那種壓抑的味道。好在他多年來治國的成績還在，同情支持他的人也還在。接替奕訢的惇親王奕誴是他的五哥，行事魯莽，人又傻，道光皇帝不喜歡這個兒子，就把他過繼給了別人。奕訢也不喜歡這個五哥。可就是他，第一個公開為奕訢鳴冤，覺得對奕訢處理過重。

奕誴的宗室地位很高，慈禧不能不處理他的意見，只好把他的鳴冤發給朝臣討論。討論前，慈禧分批召大臣談了自己的意見。出來後，親奕訢的文祥傳述說，兩宮太后對奕訢絕無成見，此次讓大家公議一定會從諫如流，如果公認議政王奕訢無大過失，就請「復任」，兩宮太后及皇帝「許焉可也」。反對奕訢的倭仁卻說慈禧認為：「恭王狂肆已甚，必不可復用。」而兩次召見都在場的鍾郡王則證明：倭仁與文祥傳述的諭旨都沒有錯，兩個傾向完全不同轉述都是太后的口諭。

這是怎麼回事呢？慈禧太后在如何處理奕訢問題上，猶豫不決。她既認可奕訢的能力和成績，又不願意奕訢分享過多的權力。本次，慈禧處理奕訢是為了「敲打」警告一下小叔子，並不是徹底埋葬奕訢的政治命運。直到慈禧這個底子後，大臣們紛紛贊同處置奕訢的不當言行，希望太后能夠讓他改正錯誤，將功補過。

整個事件的結局是，慈禧下旨嚴厲「訓誨」奕訢，奕訢則跑去慈禧面前「伏地痛哭」，表示要痛改前非。不日，諭旨准奕訢重新掌握軍機處，但撤去「議政王」頭銜。

奕訢就像是一家公司的董事總經理，突然被董事長趕出了董事會，只讓他專門做好職業經理人。

美國史學家馬士在《中華帝國對外關係史》上對慈禧和奕訢的關係作了經典的評價：

辛酉政變之初，中國政壇上出現了兩個當權者：慈禧和恭親王。那時慈禧已是一個堅強意志和清醒頭腦的女政治家，行將展布她偉大的執政才能。但她是個女人，又少執政的經驗，所以才讓恭親王給以支持。而恭親王自知自己有能力統治中國，但根據中國的皇權地位，他沒有最後決定權。所以這兩個人一起工作，最初是在平等的基礎上，到後來當親王意識到他在國家中的地位的時候，才像主婦和管家一樣。

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書籍介紹

本文摘錄自《王的女人：邂逅政治的紅顏》，遠流出版

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作者：張程

都說普天之下莫非「王土」，

一旦走入宮廷，管你環肥燕瘦都很辛苦。

不分朝代、不問年齡，從身為王的女人那一刻起，

我們成為愛情的叛徒、政治的信徒。

中國史書向來由男性主導，政治史上很少記載帝王的情感經歷，似乎除了鬥爭史，就只有經濟發展、社會變遷，把男女共同出演的感情史幾乎排除得乾乾淨淨。其實，春秋時代女性的身影在政治舞台還相當活躍；唐朝以後，政治人物的緋聞驟然下降，在「一代女皇武則天」之後，女性更被掃出政治舞台。儘管有慈禧太后垂簾聽政，卻被指責是清朝滅亡的重要原因……

然而，人不完全是政治動物，政治也不是人生的全部。本書從正史、野史和前人的研究成果中，搜索十二段歷史人物的男女糾葛，包括西施、夫差、范蠡的愛恨情仇、吳三桂為陳圓圓怒髮衝冠等故事，《洛神賦》中甄宓和曹植真的有不倫關係？珍妃真的是被慈禧太后扔到井裡？她們身處的時代或許不同，但是處境一樣艱難，崎嶇不平的愛情之路，也為帝國政治抹上一道鮮豔的玫瑰色彩。

Photo Credit:遠流出版

責任編輯：羅元祺

核稿編輯：翁世航