印度身份普查後，400萬人被視為「非法移民」恐失去國籍遭驅逐

印度政府7月30日公布一份「阿薩姆省國家公民登記冊草稿」，這也是印度自1951年來，正式再啟「國家公民登記程序」（National Register of Citizens, NRC），約3200萬人登記申請後，約400萬人被排除在國家公民登記冊名單內，倘名字沒有出現在名單上，等於被視為「非法移民」，可能將面臨失去國籍身份，被驅逐的命運。

為什麼要區分「真假印度人」？阿薩姆邦移民的悲慘歷史

1971年，孟加拉從巴基斯坦獨立，戰爭迫使許多人逃離家園，湧入接壤的印度阿薩姆邦；1974年孟加拉發生的大饑荒又再次引發大批孟加拉人移入阿薩姆，《轉角國際》報導，突如其來的人口結構巨變，引發了地方原生族群的不滿，阿薩姆人與孟加拉人之間的資源衝突、印度教徒與穆斯林的文化矛盾，越發不可收拾。

1983年2月19日，憤怒的阿薩姆民族主義者，同步對14個「孟加拉外國村」發動血腥屠村，《風傳媒》報導，官方稱2191人死亡，但非官方統計指出超過10000人死於這場大屠殺，該事件持續6小時，被視為二戰後最慘的種族屠殺事件之一，也被稱為「奈歷大屠殺」（Nellie massacre）。後來印度政府與阿薩姆邦反非法移民陣營1985年簽署《阿薩姆協議》（Assam Accord），以此換取結束反抗運動。

《轉角國際》報導，《阿薩姆協議》明定，只要居民能出示文件，證明自己的祖籍是在1971年3月24日，也就是孟加拉獨立戰爭爆發前的24小時——移入阿薩姆省，就具備「印度國民身份」；若缺乏文件佐證、或在該時間後移入者，則將被視為「非法居留的外國人」。

《阿薩姆協議》簽署之後，地方的族群衝突雖漸趨平息，但國民認定與遣返進度卻擱置不前。直到近10年，地方強硬派更為抬頭，2014年上任的總理莫迪（Narendra Modi）更大力鼓吹「印度民族主義」，2013年年底，阿薩姆邦與印度註冊總署正式再啟「國家公民登記程序」（NRC）——該程序最早曾於1951年，配合印度人口普查而發動。



根據程序，只要直系血親曾列名於1951年的NRC註冊名單，就算是「印度人」；但若沒有，只要能出示直系血親在1971年3月24日以前的「登記文件」（包括選舉註冊單、法院文件），在「官方查核認證後」，也符合「公民資格」條件。

400萬人被排除，印度政府：不需要恐慌

《中央社》報導，印度內政部戶政署（Registrar General of India）署長沙利許（Sailesh）和國家公民登記省協調員哈傑拉（Hajela），30日在阿薩姆最大城市古瓦哈蒂（Guwahati）公布阿薩姆省國家公民登記冊草稿，有約400萬人被排除在國家公民登記冊名單內。

綜合新德里電視台（NDTV）等印度媒體報導，沙利許表示，3299萬餘人申請登記為公民，有2898萬餘人符合資格，被受理納入阿薩姆省國家公民登記冊。但這等於阿薩姆省有約400萬餘人的公民資格有問題，被排除在國家公民登記冊之外，面臨被遣送出境的危機，引起這些人人心惶惶。

沙利許指出，這400萬餘人未被列入阿薩姆省國家公民登記冊，但可在9月28日之前透過聲索權和反對程序獲得「充分機會」申訴。他說，直到阿薩姆省國家公民登記冊最後定稿前，這約400萬人的公民資格將不會受到質疑。但對公民登記冊何時能定稿，相關官員並未給確切日期。

印度內政部長辛赫（Rajnath Singh）稍後表示，阿薩姆省國家公民登記冊完全是公平的，那些名字未被納入登記冊的人們無須恐慌，因為他們將有機會證明自己是印度公民身分。辛赫補充說，任何人都不會被採取強制行動，因此沒有人需要恐慌。

反對者批評：印度掌權者對穆斯林不公

《自由時報》報導，批評者說，這是總理莫迪政府以少數族群為代價，鞏固印度教多數地位。莫迪的印度人民黨（BJP）2016年在阿薩姆勝選後，承諾驅逐主要為孟加拉穆斯林的非法移民，並保障本土團體的權益。印度明年將舉行大選，阿薩姆是唯一進行公民登記造冊的邦。

《BBC》報導，受衝擊的阿薩姆居民因不具公民身份，將驟失投票權、社福權或擁有房地產，而那些已有房地產者，恐將成為敵視者的目標。人權團體批評，新德里當局此舉與緬甸1982年排除羅興亞社群權益的作法大同小異。

《聯合新聞網》報導，《CNN》報導，其中多數移民已在阿薩姆邦居住達數十年之久，有些是在1971年孟加拉解放戰爭中逃離祖國，有些則可追溯至1947年印度獨立之前，多數人早已在新家園有房子、事業及學校。

Photo Credit:AP/達志影像 名單公佈後已有民眾上街抗議，反對政府的NRC措施

《風傳媒》報導，關注人權、環保、貧窮等議題的國際非政府組織「聲音」（Avaaz）執行長帕托（Ricken Patel）批評，2個月的申訴期太短，而且根據印度的法規，「只有穆斯林必須經由複雜、不公正的管道申訴，若申訴不成功還沒有司法管道可以發聲。」

阿薩姆邦的穆斯林人口成長迅速，2001至2011年就增加3%，同期全印度的穆斯林人口僅從13.4%增至14.2%，但阿薩姆邦穆斯林人口飆升不是大量非法移民湧入，而是穆斯林人口的出生率高。另外，印度認為這些穆斯林是來自孟加拉的非法移民，但孟加拉並不承認他們是公民，也拒絕接收他們，倘若印度剝奪他們的公民身分，這400萬人將成為無國籍人士。

《轉角國際》報導，阿薩姆邦的族群爭議，長期以來都是印度最為敏感的政治問題之一。為了避免1983年「奈歷大屠殺」重演，印度政府也急令數萬正規軍隊與阿薩姆邦民兵，於周一進入高度戒備，阿薩姆邦的各級軍警與公務人員也全面停休召回，以防「地方有變」。

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核稿編輯：楊士範