《莊子七講》：〈齊物論〉現代版是各大教平等，國內版是兩大黨平等

文：王邦雄

齊物論——物我的平等

齊物論講求物我的同體肯定，平齊物論，萬物歸於平等，

每一個人彼此欣賞，讓雙方的「是」顯現出來，大家一起得救。

想要解開讓生命受苦的無形枷鎖，就必須解消心知的執著分別，

在沒有分別的世界裡，我們才能得到真正的自由解放。

齊「物」之道在齊「物論」

《莊子》第一篇〈逍遙遊〉是講主體生命的超拔提升，一個人怎樣從有限的自我和複雜的天下裡面，把有限消解，開發成無限。有限消解就是「逍」，開發無限是「遙」，只有自己從有限的自我去開發出無限的自我，如此，人間才是可遊的。

我們知道不管是哲學或宗教，它關心的不光是自我，而是天下。假定「逍遙遊」是自己得救，則「齊物論」是大家都得救，從「逍遙遊」到「齊物論」，就是從自我的提升到天下的平等，萬物的平等。對儒家來說是人皆可為堯舜，由道家來說是人皆可為真人。所以轉俗成真，一定要從「逍遙遊」走向「齊物論」，否則光講「逍遙遊」，很可能成為自了漢，就不是大菩薩了。大菩薩一定要普渡眾生，儒家講修身，還要講治國、平天下，所以道家思想也在自我的超拔提升之外，再說物我的同體肯定的「齊物論」。

我們要先了解什麼叫「物論」，是齊「物」，還是齊「物論」，這在傳統的註解家，有二個解法：一個是「齊物之論」，也就是講萬物平等，眾生平等，每一個人平等，所以要講齊物，但問題是所謂的萬物平等、眾生平等，這個平等的背後總要有一個理論根據！

在某些哲學或宗教裡，不一定每一個人可以得救的，一般說來，宗教信仰的立場，是你信我則得救，那麼請問不信的呢？原來萬物要平等，是要萬物背後的宗教信仰、哲學理論平等，假定基督教歧視佛教，佛教對抗基督教，或是儒家批判道家，道家反抗儒家，如此，在不同宗派之下的萬物，在不同宗派之下的眾生會平等嗎？所以要講眾生平等、萬物平等，一定要講到不同的家派，像儒家、道家，不同的宗教信仰，像佛教、基督教，這個家派的思想、宗教的教義能夠平等，你才能做到萬物平等。所以在傳統裡面，對於「齊物論」有二種解法，一個是齊物，平齊萬物，萬物平等；另外一個解法是，平齊天下的是非，平齊宗教理論、平齊哲學思想，所齊的是「物論」。

因為平等、不平等是從宗教理論、宗教教義或哲學思想來看的，所以它一定要從齊「物」講到齊「物論」，這二者是連在一起的。我們是要齊「物」，還是去齊「物論」？我們可以肯定平齊萬物（即「齊物」）這個說法是沒有問題的；問題是，萬物要平等是跟萬物的存在理論有關連的，假定沒有儒家的「性善說」，我們對人性的信念是很難建立的。人性要平等是要從儒家的「性善說」奠基，此儒家的「性善說」就叫「物論」，或從道家的《道德經》和莊子的《南華經》，才能理解「人」是什麼，人生路要怎麼走。「物」是人物、萬物，它或許是萬物，但主要是講人物，平齊萬物也是平齊人物，這人物是眾生，萬物也是眾生。

物論是從存有論而來的價值論

什麼是「物論」？「物論」即解釋萬物是什麼，如何看待萬物的一個理論，一定要通過宗教信仰或哲學理論，人若沒有「物論」，只能稱為「生物」，即「生物學」的生物，「生理學」的生物，X光透視的生物，雷射掃描的生物，這樣的生物就是只有生理官能的集合體，那麼人就沒有尊嚴。我們都不喜歡看醫生，因為我們在醫生面前，只剩下生物和生理，所以到那個地方，我們沒有尊嚴，只有生理官能欲求，我們不喜歡被透視，不喜歡被掃描，因為那個時候我們是「物」，我們少了一個「論」。

我們在某一個宗教信仰、某一個哲學理論裡面，會找到人物存在的理論基礎，最簡單的說法是「性善說」，物有物性，人有人性，而且這個「論」就是告訴你，人性有「善」，然後才知道原來人是有尊嚴的，才知道原來我們可以頂天立地，可以與「天地」參，不然的話，人很軟弱的啊！人的脆弱，禁不起任何意外，禁不起一場病痛，人的生命可能快速消失，所以做一個人、一個人物，你一定要找到這個「物論」。人在「物論」中，儘管生命短暫，但我們活得很有尊嚴，我們在每一分、每一秒的剎那間展現生命的無限性。我是一個基督徒，我是一個佛教徒，我是天帝教徒，我是儒家的信徒，我是道家的實踐者，就不一樣，不光是每日三餐，每天二十四小時，突然間每一分、每一秒都不同，因為分分秒秒都有天道、天理、良心、慈悲、博愛，突然間你不同了，所以「物論」就是萬物存在的理論基礎。

萬物存在的理論基礎，不是指生物學研究的那部分，也不是指生理解剖學研究的那部分，我們是講做一個人的價值、尊嚴在哪裡？所以，萬物存在的理論基礎指的是哲學和宗教，因此你要平齊萬物，一定要平齊「物論」，從現代的語言來說「齊物論」，我賦予一個最簡單的說法——各大教平等。佛教、基督教、回教、儒教、道教……，各大教平等，只有各大教平等，全球性的眾生平等才成為可能，不然我們看到異教徒，老是覺得他不大行，也許對他充滿了悲憫，覺得他好可憐，怎麼沒有信我們的教。但事實上我們並沒有把他放在平等的地位來看，所以這就變成立身當代的主要課題，因為在當代感受比較深切。

從天道往下看眾生平等

本來宗教是要救人的，但是宗教的偏見反而產生各大民族、各大國度之間的衝突，原本要救人，卻變成戰爭的導火線，當真是從何說起啊！要解決這個問題有兩個方式，第一個方式是統一。我們將全世界的宗教信仰統一，只有一個教，全世界信仰一樣，那就不會產生信仰之間的分歧、歧視、對抗，甚至戰爭，所以把宗教信仰統一，問題就解決了。但是我們知道，宗教是不能統一的，從以色列和阿拉伯的例子就知道，宗教根本不可能統一。也許什麼都可以統一，就是宗教信仰不能，你不能夠否定對方的宗教信仰，因為宗教信仰是一個民族、一個文化最高的地方，最後的地方，那是整個民族國度的靈魂或生命的所在。所以你絕對不能反對人家的宗教信仰，因為在這個地方是不能讓步的，碰到上帝、碰到佛是不能讓步的啊！任何統一的企圖，絕對是做不到的，是不可能的，而且恐怕後遺症會太大，所以用政治的力量、用軍隊、用飛彈、用坦克車去統一宗教是不理性的，也不可能的，他就跟你拚了，他整個民族跟你拚了，用幾千年跟你拚，怎麼可能統一？

第二個方式是取消。宗教既不能統一，那我們將宗教取消，不就沒有紛爭了嗎？因為我們的偏見是從宗教信仰而來，今天把宗教信仰取消，不就完滿了嗎？對！也許，但是人又會回復到原始的「人」，又回到原來物性的我，我們是從原始進化到現代，只因有宗教，人物的存在才有尊嚴，才有所謂的永恆，才有理想，才有平安哪！從「物」到「物論」，這當然是一個文化的進程，現在因為宗教信仰產生分歧與對抗，你發覺這宗教已經成為我們的負擔，那乾脆把它取消好了。但是，把它取消以後，我們又成了原始的「人」，又變成生理官能的人，X光透視的人，超音波掃描的人，沒有尊嚴、沒有價值的人，那不是回到原始了嗎？所以這兩條路都走不通。

宗教不能取消也不能統一

我們不能沒有宗教，不能把它取消，取消的話，回到原始；也不能把它統一，統一的話，一定引起生命最根處的悲痛感。你或許可以征服我的國土，但是假定你要取消我的宗教信仰的話，那恐怕是沒完沒了的恐怖抗爭。所以，不能取消，也不能統一。既然不能取消，也不能統一，莊子找到第三條進路。我不能將它取消，不能將它統一，又要這個物論，這個宗教信仰的理論，這個哲學思想的理論，總是要有的，這樣我們才不會變成生物，才不會變成萬物。我們是人物，人物是有靈的，人為萬物之靈，這「靈」就在我們的「物論」，人物、動物都算萬物，但是人有「物論」，動物界沒有宗教信仰，動物界沒有哲學思想，所以你要讓物論存在（即讓宗教信仰、哲學思想存在），讓我們覺得有尊嚴。但它卻產生了各大宗教、各大哲學家派之間的分歧、歧視、對抗、破裂，這該如何是好？

我舉一個很簡單的例子，我們希望我們的孩子好好讀書，要讀書才會有尊嚴，因為可以從中懂得一些做人的道理、一些哲學的理論，所以要讓下一代讀書，知書達禮。但是讀書一定會讀不同的大學系所，這各校之間怕是有一點分歧，而且還有一點歧視，你要他念大學，又不要讓各大學之間相互對抗，這就是我們要做或教育部要做的努力。那麼我們把大學取消就沒有問題了吧！不能取消啊，一旦取消，沒有了大學，我們很難成為有競爭力的現代化國家。然而有了公私立大學之後，大學之間相互看不起，不就又成問題了嗎？而大學裡面還分學院，有理學院、工學院、農學院、法學院、文學院、醫學院……，如果各學院彼此看不起就很麻煩，因為我們需要工學院的人才，也需要文學院的人才奉獻心力，顯然地，各學院都重要，不能取消的。當然，也不能統一，把所有文學院的學生帶到了工學院上課，全部都是工學院，全台灣都是工學士，那就沒有人文方面的人才了。我們要不要文化，要不要音樂，要不要藝術呢？要不要詩歌，要不要戲劇呢？要不要哲學，要不要宗教呢？

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總說既不能取消又不能統一，那只有一條道路，即莊子所講的各大學平等的齊物論；都是台灣的大學，不要分國立、私立大學。私立大學反對冠上「私立」的名號，我們今後不要稱私立東吳大學、私立輔仁大學，講東吳大學、輔仁大學就好，為什麼要加「私立」二字？這產生一點歧視：「噢！私立的！」好像就矮了一截。不管是國立或私立大學，對國家都有貢獻。所以各大學平等，我們不能把大學取消，也不能把大學統一，因為各大學有不同的特性，不同的風格。不但要各大學平等，各大學院平等，還要各大學系平等，一個學院裡，外文系比較吃香嗎？中文系比較冷門嗎？還是哲學系最冷門呢？是故要各大學系平等，如此不但有大學的好處，又不會掉落在因大學的優越感而互相看不起的困境。

儒家天生本善，道家天生本真

你要齊物嗎？要萬物平等嗎？那一定要讓各大教平等，因為每一個人都活在各大教裡，各大教平等才會全球平等。否則，佛教否定基督信仰，儒家批判道教修鍊，不同的信仰之間，不給對方平等的肯定，在此情況下說萬物平等是假的。很顯然地，你認為對方是異教徒，認為他不能得救，若我們只救自己人，不救異教徒，我想這違反了整個宗教的精神。所以，莊子講到的第三條進路就是不取消也不統一。

儒、道、佛、耶、回五大教，這五大教的人本來是「物」，五大教的教義叫做「物論」，儒家物論、道家物論、佛家物論、基督教物論、回教物論，都各有一套理論，很多人在這理論裡面找到自己存在的尊嚴，自己美好的前程，自己未來的希望，自己遠大的理想。你沒有在這裡面的話，你只是生物，你要得救只能靠醫生，但是現在我們知道，得救不是靠醫生，是靠佛陀、靠基督、靠天道、靠天理、靠真主哪！這是不同的啊！所以我們不能把宗教取消，但是也不能用儒家統一所有宗教與家派，要儒家去統一所有物論，連我們自己都不贊成，也覺得不應該，就算人家願意，我們都說不可以，何況是人家不願意。你們信你們的回教，我信我的儒家，大家互相肯定，互相欣賞，彼此尊重，彼此包容，我們會這樣說，那是因為我們有莊子的〈齊物論〉，老實說，中華民族的宗教包容力是世界最強的，舉世無出其右。

齊物論現代版是各大教平等

儒家講和而不同，講道並行而不相悖，但莊子的〈齊物論〉才真正給了這個理論基礎，我不統一也不取消，但我怎麼辦呢？莊子的可能性就是：你一定要越過儒、道、佛、耶、回，從各教跳脫出來再超越上去，在五大教之上往下看，各大教平等。各大教平等，所以各大教的信徒平等，這可能是〈齊物論〉的真正意涵。我們能夠說，不一定由我們儒家來統一各大教，這是因為我們覺悟到，我們要跳開本土的儒家之上，跳開自家傳統的道家之上，去肯定佛家，肯定基督教，肯定回教，這樣才是一個宗教信仰最開闊的心胸，最有前景的宗教發展，否則宗教一邊救人，卻也一邊害人，就像伊拉克號稱「聖戰」所引發的災難。

各大教能夠平等，然後宗教才不會成為世界和平的負面因素。莊子講〈齊物論〉，現在有個重大的問題，道家講齊物論是不是把五大教都平齊到道家來（即以道家為主）？齊物論不可能討論五大教，齊物論只講到儒、墨兩家，它講儒墨的是非，儒家仁愛，墨家兼愛，都是愛；儒家救人，墨家也救人，在春秋戰國時代他們都號召天下志士，透過愛來救人。但顯然墨家先反對儒家，隨後孟子才批判墨家，墨家批評孔子的理論，而孟子反擊，把墨家說得一無是處——禽獸也。孟子說楊朱、墨翟那種理論是禽獸也，他不是罵人，他的意思是說，按照墨家的理論，不看重自己的父母親，把自己的父母親跟天下人看成一樣的，那豈不是人間的倫理沒有了嗎？人間的倫理沒有了，等於是鳥獸的世界，鳥獸的世界是不知有父，亦不知有君的，無父、無君就是飛禽走獸的世界，因為和鳥獸一樣。所以孟子不是做人身攻擊，他的意思是說楊朱「為我」是無君，墨家「兼愛」是無父，人之所以為人，是知道有父、有君，君王是代表政治社會的群體理序，墨家的學說讓人又倒退回到山林田野的世界，和鳥獸一樣的世界。

就莊子來講，儒家、墨家是當時的顯學，那時候整個時代最精采的人物就是儒家、墨家，而最精采、最有愛心，且出來救世的人，卻互相看不起，那這世界哪裡有希望！各大教都要救人，各大教彼此看不起，那這世界就沒有希望了。因為這各大教是最值得尊重的，結果卻互相把對方貶低，請問人類的希望在哪裡？儒家、墨家是最值得尊敬的人，而這些最值得我們尊敬的人，竟然彼此看不起，春秋戰國時代的希望在哪裡？所以莊子說儒墨的是非，就是儒家自認為「是」，把墨家看成「非」，成了我「是」你「非」的對立態勢；而從墨家來看，我是對的，你儒家是錯的—依然落在我「是」你「非」！莊子想到一點：可不可能我們得到一個結論是儒墨都對，唯有儒墨都對，春秋戰國時代才有希望。

齊物論國內版是兩大黨平等、兩岸平等

然而，從儒墨各自的觀點看，都會把對方看成錯的，結果這兩大學派互相抵消；這世界有兩個好人都出來救人，這兩個人每天卻在那裡相互對抗，忘掉他要救人。就好比在台灣，兩大政黨都為台灣奮鬥，卻只因為彼此在對抗，每個法案都通不過，從何說起！你從國民黨看民進黨全不行，從民進黨看國民黨更不行，現在只有靠台灣兩千三百萬同胞了，我們超越在國民黨和民進黨之上再往下看，我們可以肯定國民黨，也可以肯定民進黨。我們希望這兩黨發揮他的所長，政黨政治要制衡，一個執政黨，一個在野黨，就產生制衡競爭的力量，這樣的話，台灣有希望，因為兩個政黨中最好的人才都出來了，兩黨的菁英、兩黨的理念、兩黨的才學都貢獻給台灣，台灣才有希望。

此外，我們希望台北與北京是一個良性的競爭。假定我們可以越過台北與北京之上，讓台北發揮它最大的功能，讓北京發揮它最大的功能，而不要台北和北京相互抵消，你看不起我，我看不起你。北京想盡辦法讓台北沒有參加國際社會的空間，那是什麼意思呢？所以要平齊儒墨的是非，平齊兩個政黨，平齊台北跟北京，當然我這樣說不是泯滅是非，我們希望能夠把雙方的「是」都顯現出來，才能形成「大是」，亦即大是大非。也有人落在小是小非，你看不起我，我看不起你，這叫小是小非。大是大非是儒家的精采、墨家的精采都顯發出來，這是莊子〈齊物論〉的精神。

相關書摘 ▶《莊子七講》：人生兩大關卡是「愛不可解，義無所逃」

書籍介紹

本文摘錄自《莊子七講：活出生命本身的大用》，遠流出版

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作者：王邦雄

我的喜歡，就是唯一的熱門，

走出自己想走的路，活出自己想要的內涵，

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國學巨擘王邦雄教授五十年講學、研究不輟，以自家生命的感受，體證莊子哲學思想的宏闊及義理內涵的轉折，論說詮解理路分明，抉發智慧開顯新義，隨著歲月的錘鍊，感悟會通更進一層，真情實感觸動人心，流動在字裡行間的，不是知識理論而是生命智慧。

本書解讀莊子思想最為核心的內七篇，依循貫串其中的縱軸線去展開鋪陳，將莊子的處世哲學與生命態度，以具體的生活經驗說解，道出了莊子獨步千古閒散自在的意態與風貌。

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Photo Credit: 遠流出版

責任編輯：潘柏翰

核稿編輯：翁世航