《莊子七講》：人生兩大關卡是「愛不可解，義無所逃」

文：王邦雄

人間世——人世的難關

人間世界有如天羅地網，我們每一個人都被網羅困住，無所選擇，

既然解不開也逃不掉，無所逃又不可解，就安了吧！

不討厭自己，不跟別人比，通過人生這兩大關卡，

你便釋放了自己，同時也釋放了他人，從自困自苦走向自在自得。

人生兩大問題

《莊子》第四篇是〈人間世〉，「人間世」就是人跟人之間所發生的關係世界。按照我的理解，莊子的詮釋系統人生的處境是「心在形中」，我們的心在〈齊物論〉說是真君，它落在一個形軀裡面，從這裡講「吾生也有涯」。心可以為生命做主，〈養生主〉說是「生主」，是生命的主體，養生之道在養「生之主」。形氣會疲累會病痛，而「心」卻是空靈，無心無為，就可以無名無刑，養生之主在養「心」。

普天之下都是一樣的心，能跟天地同在的心，可以說是道心，本來心沒有差別，天底下每一個人的心，都是一樣的靈動。千古下來的心，東西方的心，今人古人的心都一個樣。但是這樣的心落在每一個不同的身體裡面，就有了分別心，有人我之間的差異性，那是心受到形體的拘限。「吾生也有涯」不是光指人生百年的有限性，而且是指我只是我，就不可能是他人，這是人生第一個問題。

人生的第二個問題就是要活在人間世，不光是一個我，而是跟很多人在一起，就從這裡說「知也無涯」。很多人在一起就會產生奔競爭追，例如一個世界運動會，安排了多少比賽，給出多少金牌，各國代表隊搶領先、爭排名，這叫「知也無涯」。這是屬於人跟人之間，並列排比，互相較勁，互有領先，所以人我之間會發生很多情事，一起去做事，一起去讀書，一起信仰，一起修行，這叫志同道合，有時候說性情相投。在《論語》說「共學適道」，我們可以一起讀書叫「共學」，一起去追求真理叫「適道」。很多人在一起就構成關係世界，人跟人之間的關係世界，我跟爸爸的關係，我跟兒子的關係，我跟兄弟的關係，我跟姊妹的關係，還有先生跟太太的關係，老師跟學生的關係，形成整體的人際關係網，這叫人間世界。

「吾生也有涯」，莊子在〈人間世〉告訴我們這叫「命也」，「知也無涯」就叫「義也」。吾生來自父母，莊子說是「子之愛親，命也，不可解於心」。生是通過父母給的，父母生給我的是天生的命；而命是有限定的，叫「吾生也有涯」，講得最直白就是每個人命一條。算命是算我們的有限性在哪裡，會有怎麼樣的遭遇，命最大的有限性，就是只能活一回，不能活兩回。我只能活一百年，不可能活二百年，這叫命；我只能做我自己，不可能做別人，這也叫命。每天過自己的生活，每天做自己叫命。但是有些人去算命是希望自己變成不是自己，看看有沒有辦法把自己算成別人，真是不可思議。什麼叫命？「命」就是認我自己，爸爸媽媽生下我，就是我的命，人生最大的命就在愛生我的父母親，因沒有他們就沒有我，我的命是從他們來的，所以我的愛直對父母，由此說「子之愛親」是命。

解不開就不要解

天下兒女的心，總是愛他們的父母，「不可解於心」，這樣一份愛由心生發出來，而這樣的心是不可解的，你的心永遠忘不了你的父母，你永遠解不開對父母的愛。莊子講命不可解，既解不開那就不要解，就認了吧！每天好好在家當兒女就是我們的命，還要去算嗎？任何人都有父母，只要有這個人，就有他的父母，所以兒女愛父母不會落空，你每天可以愛你的父母，就是人生最大的好命，好命在哪裡？就是做人家的兒子，做人家的女兒。也許那個愛是滿累人的，在道家的思考，愛是牽累，例如男女的情愛、夫妻的情愛，可是我們心甘情願啊！因為你愛啊！有的人執著愛，而愛卻在心裡面糾結而亂成一團，結解不開，好苦好痛！人間情結可以解開，「子之愛親」卻解不開。

莊子告訴我們，對父母的愛就是命，那就不可解，也解不開的。因為一解開，自己就流落天涯，而無家可歸。什麼關係都可以脫離，但親子關係永遠不能脫離，登報都沒有用，因為你每天想的都是他。一生氣就說不要這孩子了，那是做不到的，他沒有回來，你就睡不著，只要他回家，你就覺得天下美好！我兒子念小學時候，傍晚放學回來按電鈴時，我覺得那電鈴聲好像莊子所講的天籟，電鈴聲一響起，立即開門迎接，背著他的書包一路護送他進臥房，問他口渴嗎？今天是否受了委曲呢？功課還好嗎？隨侍在側，永遠當快樂的書僮，天籟呀！所以那是永遠解不開的，既然解不開，就不要把它當做結，也不要把它當做負累，說愛好累人喔！這話不能講，愛是人間最大的美好，你就是想解也解不開，這是與生俱來的命。

天生的命與人間的義

〈人間世〉說人間世界有兩大關卡，「天下有大戒二，其一命也，其一義也。」我把大戒解為大關，很難通過，可是你一定要通過。人總要接受我自己這個人，很多人活了一輩子都還不喜歡自己，每天看自己就討厭，覺得自己怎麼那麼差，每天都羨慕別人，想做別人，真正認命、知命的人，一定會說自己好好喔！當然也說別人好好喔！但是我們就活在自己的「好」裡面，再欣賞別人的好，不要老說自己命不好，所以要通過「命」的關卡，一定要喜歡自己，一定要接受自己，雖然這關卡很難通過，但是你一定要通過！一定要認，不然的話「吾生」的「吾」就沒有了。

第二個關卡就是要通過人間世這一關，莊子叫「義也」。「臣之事君，義也！無適而非君，無所逃於天地之間。」這個「我」是父母生的，這叫命，你一生就是靠你的命，因沒有我這個人，我的命就沒有了，命運還不是你這個人的命去運嗎？倘若你這個人都沒有了，怎麼去運呢？所以命運是我這個人去運轉，這樣的話，我才會把我一生轉出來，運出去，這叫人生的「運途」。不一定愛拚才會贏，「運途」是用智慧、用愛心、用修養，那就可以運轉了，不能只靠身體的打拚，而是靠心的靈動。

所以第一個問題是我的命，第二個問題在我的詮釋系統叫緣——人生緣會的緣。你一定會在街頭走來走去，從這一個村落走到另一個村落，從這一個城市走到另一個城市，從這一個國家飛往另一個國家，這是人間發生的緣會。你一定會碰到不同的人物，發生不同的事情，這叫人生的緣會，有命運、有緣會，緣會是你跟別人發生的，天生是命，運是我自己的運轉；緣是命跟命之間，我的命跟你的命碰在一起叫「緣」。兩個命在一起，這叫相依為命，相依為命叫善緣；兩個命碰在一起，還共同走一生叫緣分。分可以定住緣，分就是情分，不是光你碰到我，我碰到你，這碰到太容易了，兩個人碰到，相遇還要能相合，還要有一生的情分。緣會要有情分才能定得住，才能長久。

一般說來，活得好不好，大部分是緣分決定，有沒有碰到好的長官、好的同事、好的同學、好的朋友、好的先生、好的太太，在在影響我們一生的幸福。所以算命一定要算到緣，光算我自己，沒什麼好算的。青年朋友填志願，看喜歡哪一科系就走那一條路，這就叫好命，這很單純。但是好命的人，條件很好的人，在人生旅途上並不一定能夠碰到願意接受你的人，或你可以接受的人，人跟人之間的關係是錯綜複雜的。其中還有緣會的問題。人間不是有懷才不遇嗎？很多人有才華，為什麼沒有人看到呢？那個人沒看到，就是你跟那個人沒有緣分。

命要認，義要承擔

莊子認為人活一輩子，最大的人際關係叫「家」，叫「國」。我們講家國天下，人物是命，是在家生出來，人間是緣，是在一個國度展開的，「命」是父子關係，「義」是君臣關係。儒家也說父子之親與君臣之義，莊子也在同樣的歷史傳統中，人間世界在戰國時代就在一個國或列國間展開，我這個人是父母生的，我的命是在我的家中長成的；此外，是活在一個國度裡面，一個國與國的天下裡面，你會跟很多不同的身分與地位的人在一起，就算不喜歡他，你還是要面對他，找到一個彼此可以接受的模式，那就是合理的「義」。

「臣之事君，義也」，我們每一個人都是臣下，做臣下要奉事君上，在今天的理解相對容易，我們都要尊敬總統、認同國家，「事君」不一定要做一個很傳統迂腐的解釋。我們一定要信任行政院長、各部會首長，不要逼問：「他們為什麼老是去打高爾夫球？」他也是一個人，並不能因為當院長、部長，就取消一些人生常軌的日常活動，我們在家做人家的兒子，在國做人家的臣下，做中華民國的人民，就要遵守我們的法律，這叫「臣之事君，義也」。天經地義，我們遵守中華民國的憲法，那是當該的義理，講道義就要在人生路上守住這個義，國家的軌道才可以運轉得宜。大家不講道義，說這個法律是官方定的，我不接受，或這是前人定的，我不接受，那整個台灣的道義就給不出來。

國民守國家的法律，義也；市民尊重市長，義也；中華民國的國民敬重我們的總統，義也；除非你不認自己的國家。國家認同，才會有歸屬感。「無適而非君」，不管你所往何處，都有君王，你到香港，香港也有法律；到夏威夷，夏威夷也有法律；你不要以為在台灣受拘束，那你到美國受的拘束更大，美國警方的威力壓制超過台灣，所以不管你到哪裡都有君王，這導出一句話——你無所逃，你逃不掉。所以命是不可解的，義是無所逃的，你的愛是解不開的，你的責任是逃不掉的。我對父母的愛解不開，我對社會、國家的責任逃不掉。你一定有國籍，你一定要在人間某一個角落生根，那就是你的國，你逃來逃去，總是要在天地間某個地方定下來，你一定要落地，一定要生根，一定要傳家，而這是無所逃於天地之間。天下兩大關卡一是不可解，一是無所逃，人生總要通過兩大關卡的考驗。

愛不可解，義無所逃

簡單一點說，人生兩大關卡，第一是做人家兒女，第二是做人家先生或太太，養兒育女滿辛苦的，先生、太太一輩子也滿為難的，但這是你逃不掉的，你不能說你不要，你一定要通過，這是人生兩大問題。對莊子來說，既然是不可解的，那就「不擇地而安之」。不管身在何處，反正不可解也解不開，你不能選擇一個好的地點、好的時辰，說：「爸媽！我現在可以盡孝道了，因為這是吉日良辰，這是觀光景點。」不行的！在任何處境都要盡孝道，不能看好日子、挑好地點，所以說「不擇地而安之，孝之至也」。隨時隨地都要做人家的兒女，隨時隨地都要盡孝心。另外臣下對君上是「不擇事而安之」，做一個台灣人的事，你不能選擇，你不能在繳稅時說我不是國民，使用健保時說我是國民，這沒有選擇的空間，國民的義務是當兵、繳稅、守法，做為一個臣下，既然逃不開，你就不要逃，任何事都要承擔，「不擇事而安之，忠之至也」，什麼事情我們都認了，就把它扛起來。

因為「不擇事而安之」，不管任何事你都要安，並且一肩挑起，絕不逃避，這才真正的「忠之至」。你在忠之至的時候，還很不滿、老發牢騷，那就不算了，莊子講要安之，安之是在心裡面認定也接受，不會心不甘情不願。發表中小學老師要繳稅時，中小學老師很不高興，這實在不可思議！因為我們跟小朋友講繳稅是國民的義務，而老師就不是，希望國防部長也不要不高興，我們命都可以獻給國家，怎麼繳稅會不能接受。我命都可以交出來，更不要說稅了。

不擇地、不擇事，你總是安的。「知其不可奈何，而安之若命」，我想我們愛父母的命，大家都比較可以接受，這是幾千年的傳統。我們的家庭觀，是全世界最穩固的；我們的國有時候像一盤散沙，還好我們的家根深柢固，在家族方面我們很強，但是對於國家的義是比較弱的。既然是無所逃，無可奈何逃也逃不開，那就安義若命吧！把無所逃的義，當做不可解的命來安吧！

這人世間很複雜，這十字路口很複雜，你從永和、新店到台北要經過層層關卡，但你總是要到台北去上班、上學，常常擠在交通的高峰時段，一個鐘頭到不了，這是不可奈何。既然不可奈何，就不要生氣，不要讓自己一路上心律不整、消化不良。首先要有不可奈何的體認，你逃不開，總是要路過台北街頭，且正值交通尖峰期，既然不可奈何，你就安吧！像認命一樣，你把台北街頭就當我這個人一樣，我這個人是不能換的、不能改的，就是這個人，你就認命，同樣也要認台北交通的命。你一樣的安，把它看成做台北人的命，實在是不可奈何。很多事情你從這邊想，我們的職業不理想、工作不如意，但你就安之吧！反正無所逃等同不可解，就把它當做命吧！

此中最大的問題是，我們把婚姻當做命，婚姻是在人間社會遇合的，叫「義」；父子才是命，母女才是命，夫妻本來是義，說夫妻的情義，也說夫妻的情緣，情義、情緣都是通過情牽連在一起的義跟緣，但夫妻因為最親近、最親密，所以問題最多。「知其不可奈何，安之若命」，把它當做像我天生這個人，總會跟一個才氣可以相互感應的人在一起，每一個人在人間總是要做人家的先生或太太，每一個人都要通過這一關，既然總要承擔，就把它當做命一樣的認吧！不用每天不滿、每天埋怨、每天責難、每天吵架，安之若命，這是解決問題的一個比較可以被接受的心理轉換。

我們從整個莊子的系統講下來，〈人間世〉講，〈養生主〉也講，在這個地方你要逍遙遊，在這個地方你要齊物論。你不齊物論的話，你會對自己的工作不滿意；人間世界最大的壓力，就是我們不如人家，為什麼人家老是比我好？所以《莊子》第一篇講〈逍遙遊〉，第二篇講〈齊物論〉，而第三篇〈養生主〉強調「吾生也有涯」，所以才要你逍遙遊，像大鵬鳥在天上飛，飛出我們自己的精神世界，飛出我們的自然天地，不要被拘束在有涯裡面，你可以往上飛揚，有一個突破。〈人間世〉告訴我們那是無可奈何，你要通過，又很難通過，難以通過就是大家天生不平等，而社會不公正，好人又不一定有好報。人間世界最大的難關就在此，所以我們要解消放下，不跟自己過不去。

生有涯要逍遙遊，知無涯要齊物論

我們希望大家能自由的去開發前程，人我之間又可以平等對待，不要看不起別人，也不要覺得自己很差。官能的欲求很有限，人生三餐而已，你要那麼多錢做什麼？買二本書一個月就看不完，要那麼多錢，只是為了跟人家比較。假定我們為了生活，並不需要那麼多的錢，既然不用那麼多錢，為什麼要為沒那麼多錢而傷感？就像你總不會急著把外面的空氣吸光吧！「趕快多吸幾口，每一秒吸一次，賺回來。」何必呢？天地間到處都是空氣，你不必到處猛吸空氣。難得太陽出來，中午趕快去曬太陽，趕快把它曬光，曬光就是把別人的陽光都搶過來曬到我身上，不可能嘛！金錢跟空氣一樣，跟陽光一樣，跟水分一樣，你總不會跑到新店溪把水喝光，把所有的水汲回家。財富也一樣，我們不需要搶盡天下的財富，藏在自己的家，那家就被財富擠爆了，人也被擠出來而沒空間過家居生活了。

所以問題就出在你要跟別人比，誰比較有錢？誰名列排行榜？所以活在人間世你一定要齊物論。資本主義要逍遙遊，社會主義要齊物論，道家兩邊都要；逍遙遊是向上開發，齊物論是大家拉平；莊子讓每一個人都能逍遙遊，又可以齊物論。大家信自己的宗教信仰，這叫逍遙遊，大家各信各的，而信仰往上走，生命會往上提。但是各大教之間我們希望齊物論，有限的我要逍遙遊，複雜的人間世界要齊物論，不然你怎麼比都比不完，你面對兄弟姊妹就覺得媽媽不公平，為什麼妹妹的臉龐生得比我漂亮？為什麼哥哥的身材生得比我好看？「子之愛親」，還埋怨父母？人生怎麼比都比不完，比不完那就不用比了叫齊物論，這樣就是安之，不擇地不擇事的安，不擇就是不選擇，不比了，隨處都安，任何事都安。儘管有些事情的發生是不可奈何，你可以把它當做天生的命一般的安吧！

相關書摘 ▶《莊子七講》：〈齊物論〉現代版是各大教平等，國內版是兩大黨平等

書籍介紹

本文摘錄自《莊子七講：活出生命本身的大用》，遠流出版

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作者：王邦雄

我的喜歡，就是唯一的熱門，

走出自己想走的路，活出自己想要的內涵，

就可以超離有用與無用的兩難困境，

不是人間社會的冷門或熱門，

而是我自己的門，獨一無二的門。



國學巨擘王邦雄教授五十年講學、研究不輟，以自家生命的感受，體證莊子哲學思想的宏闊及義理內涵的轉折，論說詮解理路分明，抉發智慧開顯新義，隨著歲月的錘鍊，感悟會通更進一層，真情實感觸動人心，流動在字裡行間的，不是知識理論而是生命智慧。

本書解讀莊子思想最為核心的內七篇，依循貫串其中的縱軸線去展開鋪陳，將莊子的處世哲學與生命態度，以具體的生活經驗說解，道出了莊子獨步千古閒散自在的意態與風貌。

如何突破存在的困局、克服人世的難關？如何在逆境中安頓身心，追求自我的成長？莊子妙道哲理的慧解光照，將解消心靈的桎梏與生命的困苦，引領每一個人走向自在自得的人生旅程。

Photo Credit: 遠流出版

責任編輯：潘柏翰

核稿編輯：翁世航