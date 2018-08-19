為什麼後青春期時愛聽的歌，讓我們終生難以忘懷？

人的一生中會經歷許多階段，其中就屬青春期的一切最讓人難以忘懷，有些人用大雨描述青春，有些人則說那是一段如詩般的歲月。究竟青春期的人事物為何影響人至深？本次要透過《好音樂的科學II》一書，從音樂和心理學的角度剖析人類的成長變化。

人類對事物的偏好，在後青春期時定型

關於青少年的焦慮，許多研究者發現，我們會對十七、八歲，還有二十出頭時所聽的音樂，產生強烈且忠實的情感。而每個年過三十的人都知道，年輕時對音樂的選擇，不只受到樂曲本身的影響而已。在你後青春期與成年初期，會經歷許多人生大事：你會初嘗獨立、初吻、第一次宿醉，以及各種第一次的滋味。

因此，這是你人生中必須探索自己各種好惡的階段。心理學家莫里斯．霍爾布魯克（Morris Holbrook）和羅伯特．辛德勒（Robert Schindler）認為，我們對於各種事物的偏好，從閱讀小說的類型到選購牙膏的種類，都會在青少年晚期或二十歲初期時定型。當然，這些偏好並非無中生有，大多數人一開始都是為了跟一群死黨同聲連氣而做出選擇，但最終，我們會逐漸摸清自己想成為什麼樣的人。

通常人們在剛成年時，會想得到友人的認同，或至少要能被接受，因此，凡事（衣著、音樂等）跟他們形成一致的喜好，就是讓人接受自己的一種做法。像是某個歌手或樂團若成為某種音樂類型的標竿，你和死黨們就會照單全收，不會因為某張專輯中某首曲子有直笛伴奏，就將它排除在此音樂類型之外。

還有很重要的一點是，只有當別人都「不酷」時，你和死黨們才會覺得自己酷。一旦你們認為某個樂團很酷，就會希望只有自己才懂得欣賞，因而要是你最愛的樂團大受主流市場歡迎的話，就會受到莫大打擊。一份針對十三、四歲青少年的調查顯示，就音樂而言，男生要比女生更容易受到同伴間各種「酷潮流」的影響，但其實大多數人都或多或少會受同儕的影響。

正如音樂記者卡爾・威爾森（Carl Wilson）所說：除非我們坦承，很少有人真的能對酷的事物無動於衷，對自己是否夠酷不只是有點焦慮⋯⋯這也不只是膚淺而已—不酷一點的話，可是會有實質影響的。比如認識異性的機會、職場升遷與受人敬重，甚至連基本的安全感都要靠它。

利用「不酷」的音樂，讓青少年不想逗留

音樂「酷」與「不酷」之間的差異，在我們年紀漸長後，就變得不那麼重要了，但對許多青少年來說，卻是足以左右他們行為的大事。很多地方政府甚至會利用「不酷」的音樂，阻止青少年在購物中心這類他們不該出現的地方閒晃。這種俗稱「曼尼洛式」的做法，是從二○○六年雪梨市政府發現《巴瑞曼尼洛精選輯》（Berry Manilow’s Greatest Hits）竟能疏散一群群青少年的驚人效果開始的。

雖然大多數十九歲少年都深信自己和死黨所聽的，是有史以來最棒的音樂，但只要再花點時間想一想（大約十年後），就會明白這並非事實。因此，我們不妨探討幾個跟你的音樂品味有關的真相──不論哪種音樂都一樣。

如果不喜歡這個樂風，那我們就不聽了

大多數人其實相當保守，每當我們聽到一首新歌時，首先做的便是將這首曲子分類。這首是班鳩琴演奏的鄉村樂嗎？七○年代的流行歌曲？古典樂？還是別種曲風呢？接著，要是這首曲子能被歸類到某種我們所欣賞的樂風，就會考慮是否要將它列入我們喜愛的歌單中。

但倘若這首曲子並不屬於「嗯，我喜歡！」的類型，我們就不會特別注意它了。之後，除非我們願意試著聽聽各種音樂，否則我們加進歌單中類似的曲子就會愈來愈多，欣賞不同類型音樂的機會就變得少之又少。

在你蒐集更多樂曲的同時，也形成了某種「這就是我會喜歡的那種歌」的模式或是原型。愈接近這個原型的樂曲，就愈容易被你接納。當然，你不會讓自己只有一種原型可選擇，而是會在自己偏好的類型（徐緩的／浪漫的、明快的／激昂的等等）中，發展出一套涵蓋各種情緒的原型。你當然可以喜愛各種類型的音樂，這樣才能依照當時的心情或正在進行的事情，來選擇不同風格的音樂。

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責任編輯：游家權

核稿編輯：翁世航