遭恐怖組織綁架失蹤三年，日本記者最新求救影片曝光

（中央社）44歲的日本記者安田純平3年前在內戰下的敘利亞失蹤，日前網路上出現一支他求救的新影片，他穿著橘色衣服坐在白牆前，背後站著2名持長槍的蒙面黑衣人。

日本「共同社」發自開羅的報導表示，看似是日本記者安田純平的新影片目前公開於網路上，影片可能是綁架安田的集團所拍攝的，但真實性及詳情如何，不得而知。

這支影片長度約20秒。看似安田的男子用日語說：「我的名字叫UMARU，我是韓國人」、「我處於非常嚴酷的環境，請儘速幫助我。」影片上表示著「今天是2018年7月25日」。

這名看似是安田的男子穿著橘色的服裝，坐在戶外的白牆前。背後站著兩名穿黑衣、戴黑色頭套手持長槍的男子。

7月初網路上有一支影片播放一名自稱安田的男子對家人表示，很想見家人，該影片上拍攝的日期是2017年10月。這支最新公布的影片與7月初網路上的那支影片中的男子臉部長相或聲音都相似。

賽德情報集團（SITE Intelligence Group）今天表示，根據聖戰團體公布的影片，被囚禁在敘利亞的日本記者與義大利男子開口請求協助，讓他們重獲自由。影片中的男子分別是日本自由記者安田純平（Jumpei Yasuda）與義大利公民山德里尼（Alessandro Sandrini），兩人出現在兩段不同影片中，但場景配置雷同。該集團並未透露拍攝影片的團體。

賽德情報集團總部設於美國，專門追蹤白人至上主義者與聖戰士組織。



安田純平據信2015年在敘利亞北部遭先前與蓋達組織（Al-Qaeda）掛勾的努斯拉陣線（Al-Nusra Front）綁架。山德里尼則在影片中提供不同的日期，7月19日，還說這是他向義大利政府提出的最後一個請求。



根據義大利媒體報導，山德里尼是2016年10月在土耳其遭到綁架，之後被帶到敘利亞。山德里尼據信來自布雷西亞（Brescia），約莫32歲。

安田純平是誰？

《風傳媒》報導，根據《赫芬頓郵報》日文版報導，安田純平是埼玉縣出身，於一橋大學畢業後，在1997年進入《信濃每日新聞》擔任記者，但在2003年1月去職，此後便成為一位自由記者，專門採訪中東（尤其是伊拉克）的新聞。2004年，日本派遣自衛隊到伊拉克協助重建，安田純平也到當地採訪。當時一度遭到伊拉克的武裝勢力囚禁，並在3天後被釋放。

由於外務省當時勸告國人不要進入伊拉克，日本各界也不乏「安田自己應該負責」的批判聲浪。不過安田純平認為冒險採訪取材，才能了解政府的判斷是否正確。 安田純平也在2004年5月出版了《被囚禁的伊拉克》一書，談自己的採訪與被囚經歷。此後他依舊不改其志，繼續在敘利亞與伊拉克等地取材，也陸續出版了紀錄中東戰場各式工作者身影的書籍。

安田純平這次遭綁架是發生在2015年6月，他當時為了採訪敘利亞內戰，與一名土耳其嚮導一起進入敘利亞，原定7月歸國，但卻和親友失去聯繫，《自由時報》報導，安田遭蓋達組織位於敘利亞的分支「努斯拉陣線」綁架，後傳出被賣給伊斯蘭國（IS），至今行蹤不明，但這幾年間有幾次他的求救消息間斷地出現在網路上：



2016年3月，《赫芬頓郵報》日本版報導，一名網友在臉書上傳了一隻安田純平的影片，他在影片中以英文表達對家人的思念，一邊低頭看稿一邊說話，並說自己「有話想和國家說」，表示「坐在黑暗的房間裡承受痛苦，沒有人回應你，根本沒有人看到你。」但並未進一步說明細節。

2016年5月，安田純平手持「請救救我，這是最後機會了」標語照片於網路上流傳。《風傳媒》報導，據稱提供安田照片與影片的一名敘利亞男子曾向日媒表示，他也是受人委託上傳，該名委託者說：「到了6月28日，我們（努斯拉陣線）就監禁安田滿半年了，雖然已向日本政府、相關人員要求1千萬美金（約合新台幣3億）的贖金，但卻遲遲未有回音，只再寬限一個月的時間。」

2018年7月，同一名網友又再次上傳安田的影片，安田說自己很健康，希望家人也都安好，不要放棄希望、也不要忘記他，也許很快就可以團聚。不過最後他說的時間是2017年10月17日。

這段時間日本政府一直保持低調，而東京則有一群記者曾上街聲援安田，要求政府積極展開救援行動。如今在最新的影片釋出後，《The Japan Times》報導，日本內閣官房長官Yoshihide Suga在東京舉行的記者會上表示，日本正在努力利用一切可用手段，確保安田的安全。「 確保日本公民安全是日本政府最大的責任，而且正是基於這個認知，我們將利用每一個網絡，盡最大努力處理這種情況」但拒絕提供任何進一步的細節，理由是此事的敏感性。



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核稿編輯：楊士範