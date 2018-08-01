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2018/08/01, 生活
【插畫】人沒中暑狗先中暑了，我該怎麼辦？
汪喵星球
我們想讓你知道的是
炎炎夏日，狗狗的主人們一定要觀察氣溫、天候與地面熱度，再決定是否要外出散步，若發現中暑徵兆立刻進行降溫動作，才能讓狗狗過一個快樂的暑假。
唸給你聽
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最近的天氣越來越炎熱，因為狗狗的汗腺不發達，只能靠呼吸調節體溫，散熱的效率很差，好動的狗狗在盛夏的時候如果出現呼吸急促、流口水、全身癱軟等症狀，就有中暑的可能。
中暑的狗狗體溫會升高至40度以上，嚴重的時候，甚至可能失去意識甚至危及性命，如果狗狗出現以上狀況，必須馬上做四個步驟的緊急降溫：
- 移動到涼爽處或冷氣房，冰涼的地面能幫助降溫
- 用冰塊或保冷劑冷卻頭頸部，快速降溫不耐熱的腦
- 身體流失鹽分，可以給予加了少量食鹽的涼快飲用水
- 覆蓋濕毛巾，泡冷水澡降溫全身
一但狗狗降溫、呼吸穩定後，就要快到醫院做檢查。
炎炎夏日，毛拔麻一定要觀察氣溫、天候與地面熱度，再決定是否要外出散步，而且夏天身體消耗能量較快，也建議給狗狗補充高蛋白的營養食物避免體能衰弱、體重變輕，才能讓狗狗們健健康康的過暑假。
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責任編輯：丁肇九
核稿編輯：翁世航
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