老闆授權給你，不代表老闆支持你

七月總是職場上百花齊放的時節，剛畢業的在找工作、已工作的在換工作，今天的這個案子是發生在客戶的公司，人資主管在面試所遇見的案例，我覺得很有意思，拿出來與各位分享，文章開始前先提醒各位看倌，與老闆的互動請拿出100%的「務實」與「嚴謹」，不要用自身的感覺來衡量彼此的關係，否則你真的會陷入無盡的黑洞中。話不多說我們來看看今天的分享吧。

Ben來我客戶公司應徵MIS部門主管的工作，論他的學歷與經歷，可以說是非常的優異，不過他的前一間公司引起了我的注意，位居部門高階、公司仍然賺錢、待遇勝於客戶公司，怎麼看都不應該來我客戶的。帶著這個疑問我在面試的時候忍不住問了這個問題，才知道他是「負氣離開」前公司，原因是他認為「老闆背叛了他」，當初給他很大的權力要做一個專案，沒想到專案結果不如預期，老闆並沒有接受他的解釋，反而要懲處他，他感覺非常的差，所以就選擇離職了。

一、老闆是什麼人？老闆就是「生意人」：

老闆是什麼人？其實就是生意人啊，跟各位花錢上餐廳一樣，他付出的每一分錢、每一分力，都必須要有所回報，所以我常聽很多員工在說老闆待他們如手足，我都會替他們捏一把冷汗，這位先生就是犯了認知上的錯誤，所以才會以為老闆會無條件支持他的，請記得生意人這三個字，如果連這個都搞不懂，你真的會混不下去。

二、授權就是代表著投資，而投資講求的就是ROI：

老闆做的每一個決定都會跟生意有關，他的授權其實是一種投資，他希望透過授權再加上當事人的能力，能讓專案或某些事情上軌道，投資講的就是投資報酬率（Return Of Investment），所以你如果沒有達到預定目標，就結果來說就是失敗，那還有什麼好講的呢？最好還是要跟老闆去解釋，那一點用都沒有啊。

三、老闆不論好或壞，他絕對不是你的朋友：

跟老闆一定要保持距離，以策安全，我常說老闆也是人，他也會有情緒、也會有個人的喜好，所以我們要做的就是跟他保持工作上的關係即可，我常看到很多人私下跟老闆混在一起，這可不是一件好事，因為久了你當然會把公與私搞在一起，然後對老闆就會有預期性的心理。

以這位先生來說，他就是犯了這個認知上的錯誤，所以才會有被背叛的感覺，但容我說一句，那是你自己在想的，不要用這個來綁架老闆，他絕對不是，也絕對不會是你的朋友。

四、老闆的支持其實是有條件的，那條件就是獲利：

說完了授權與支持的不同之後，也許會有人問老闆是否會支持下屬呢？我前說過老闆也是人，他也會有喜好之分，所以支持是定會發生的狀況，但這是有條件的，條件就是「長期讓他獲利」，這是一個很務實的說法，這不會有情感上的糾結。

只要你可以做到這一點，支持其實是簡單的，但最怕把支持與個人情感做連結，你如果這麼做的話，出事那是早晚的事情。

Photo Credit: Depositephotos

雖然這位先生的才能、經歷都很出色，但我最後還是勸服客戶不要用他，一個人既使有通天之能，但卻分不清楚公私之別，甚至會用情緒綁架老闆的話，我可以試想他對公司的其他同仁會是一個什麼樣的影響，以此分享提醒各位，去公司不是去交朋友，跟老闆也絕對要保持距離，公與私的分際自己要抓好，否則下一個「屎」的就會是你自已。

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本文經作者授權刊登，原文發表於冰與火的世界

責任編輯：丁肇九

核稿編輯：翁世航