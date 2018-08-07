【時空偵探的歷史行腳】台北郵局為何被市府譽為「西區最大鑽石」？

最近幾年，台北市政府積極整頓國定古蹟北門周邊的路型和天際線，試圖將北門打造成不輸給巴黎凱旋門的首都國門。

如果您已經造訪過去年夏天完工啟用的北門廣場，相信您對北門後方的另一棟古蹟台北郵局一定不會陌生。

說到外型典雅的台北郵局，大家或許會想到存錢提款、寄送郵件等郵政服務。不過，您是否知道現在的台北郵局其實並非竣工當時的原本樣貌，目前更是市府規劃公辦都更的重點區域之一呢？接下來，就讓筆者為各位朋友娓娓道來吧！

圖片來源：作者拍攝 落成於1930年的台北郵局，與台北城北門、總督府鐵道部皆是台北西區相當著名的古蹟建築。

要追溯台北郵局的建造緣由，我們得從1895年日軍武力接收台灣開始談起。眾所周知，在網際網路尚未發明的一百多年以前，是以郵件和電信作為傳遞消息的主要媒介。

甲午戰爭前夕，日本政府為了確保戰場前線能夠迅速收發郵件，因而數次頒布軍事郵政相關規定。一待戰事爆發，連戰皆捷的日軍不僅趁勢攻占澎湖群島，更在媽宮（即馬公）設置「混第一野戰郵便局」，是為日治時期郵政事業的先聲。

其後，日本政府眼見台灣紳民表態抗拒《馬關條約》的割地要求，隨即派兵武力接管台灣主權。1895年7月，日軍才剛控制台北城不久，便在基隆和台北分別成立第一與第二野戰郵便局（註1）。值得注意的是，坐落城內的第二野戰郵便局並非位於台北郵局現址，而是以北門街（即博愛路北段）南側、鄰近總督府（註2）的兩層木造民宅充當辦公廳舍。

圖片來源：《台北大稻埕艋舺平面圖》。藍、紅字部分為作者標註。 根據總督府技師栗山俊一的說法，台北郵便局最初使用北門街上、靠近西門街的兩層木造民房，筆者推測可能位於總督府東側一帶。

圖片來源：《台灣寫真帖》 日治初期的野戰郵便局一景。

隨著日軍漸次弭平各地反抗勢力，總督府於翌年宣布廢除「野戰郵便」制度，改以隸屬民政局的「郵政電信局」取代陸軍局管轄的野戰郵便局。受此影響，第二野戰郵便局連帶改名為「台北郵便電信局」，並在郵政業務之外兼營電信事務。

考量到現有建築空間不足以同時容納郵政與電信部門，主事者便選在靠近台北停車場（即台北火車站）、位於北門南側的空曠地帶動工營建新的郵便電信局。

1898年3月，花費九萬日圓的第二代台北郵便電信局宣告竣工。基於台灣民眾對郵政服務還不甚熟悉，日本政府非但開放民眾自由參觀剛落成的郵便電信局，更指派擅長台語的翻譯人員現場解說，希望藉此達到教育和宣傳的雙重效果。

圖片來源：《台北市區改正圖》。藍字部分為作者標註。 由於原有空間不敷使用，主事者遂選定北門南側的空曠地帶營建新的郵便電信局。

圖片來源：《太陽》 以磚頭和土塊打造而成的台北郵便電信局，是日治初期的台北知名地標。

遺憾的是，這棟華麗美觀的郵便局建築只存在了十餘年的短暫時間，便因為1913年發生火災意外而嚴重毀損。

有鑑於台北郵便局（註3）是全台灣最重要的郵政與電信機關，總督府一面原址重建木造臨時廳舍處理郵電業務，一面預計配合都市計畫擇地另建新局。但是，受限於經費和土地遲遲無法到位，最後只能拆除臨時廳舍北側（即台北郵局現址）官舍，就地建造新一代的郵便局廳舍。

在總督官房營繕課的設計規劃下，新廳舍入口面向西北方的北門圓環，建有氣派大方的立面和五連圓拱廊，並以褐色面磚和洗石子裝飾牆面。1930年4月，工費高達56萬日圓、以鋼筋混凝土打造的三層郵便局建築總算順利告竣，頓時變成舊城區西北角最為宏偉顯眼的重要地標。

圖片來源：《台灣建築會誌》。藍、紅字部分為作者標註。 台北郵便局新廳舍即為現在的台北郵局，曾與臨時廳舍南北相鄰。

圖片來源：《台灣建築會誌》 台北郵便局新廳舍為三層樓建築，並於入口處建有氣派的五連圓拱廊。

1945年10月，伴隨著國民政府接收台灣統治權，台北郵便局也就此迎來更名改建的動盪命運。

改朝換代後，政府不僅用中式的「郵局」名稱取代日式的「郵便局」舊名，另外成立「電信局」接管郵局的電信業務；到了1960年代，主管機關又以台北郵局業務繁忙、現有空間不足為由，將原有的三層建築增建第四層（註4），並拆除正面的五連圓拱廊以便郵務車進出收件。

即便台北郵局在20世紀末被內政部指定為三級古蹟，郵局建築前方非但設置了電線杆、地下道出口等諸多遮蔽物，外牆面磚更是不時鬆脫剝落，與日治時期的壯麗形象實是相去甚遠。更為尷尬的是，由於該類面磚取得不易，外牆的修復工作一直延宕到2006年才得以進行，並在歷時七年之後正式宣告完工。

圖片來源：作者拍攝 國民政府來台後，台北郵局先後歷經多次改建，與日治時期的建築原貌已有明顯的差異。

近年來，台北市政府為了活化相對老舊的台北西區，開始在台北車站往西延伸至淡水河畔的狹長區域推動「西區門戶計畫」。

此時，位於西區黃金地段、擁有基地4,000坪的台北郵局被市府譽為「西區最大鑽石」，希望以公辦都更方式和中華郵政共同開發，仿效日本將東京中央郵便局改建為「日本郵政塔」（JPタワー）的作法，在台北郵局後方空地分別興建樓高50層及30層的「中華郵政塔」。

圖片來源：維基共享 日本郵政塔位於東京車站南側，是保留東京中央郵便局部分廳舍所改建而成的超高層商辦大樓。

然而，市府一拋出公辦都更的改建構想，學者專家便紛紛提醒新版《文資法》可能會成為台北郵局都更案的一大變數。目前，這件案子已於去年通過台北市都委會審議，現在正由內政部都委會接手審查。

除了想營建極具商業價值的中華郵政塔之外，市政府還著手處理郵局前方的機車停放問題、拆除使用率過低的地下道出口，逐步恢復台北郵局昔日的乾淨門面。根據林欽榮副市長的說法，市府未來還會重建郵局入口處的五連圓拱廊，就讓我們繼續拭目以待。

本文原發表於時空偵探的歷史行腳

註1：因應台灣本島郵政人力吃緊，澎湖的混第一野戰郵便局隨即予以裁撤，並於日後重新成立第十六野戰郵便局。

註2：日治初期曾以清代的欽差行台（位於台北市中山堂一帶）作為總督府廳舍，直到1919年才搬入現在的總統府建築。

註3：1907年，總督府將台灣的郵便電信局統一改稱為「郵便局」，繼續兼管電信業務。

註4：事實上，台北郵局的右翼尾端甚至還加蓋了第五層樓。端賴該處和其他樓層使用相同的窗型與面磚，乍看之下並不會過於突兀。

責任編輯：翁世航

核稿編輯：潘柏翰