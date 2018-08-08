萬維鋼《高手思維》：成功人生有四個維度，但你不能樣樣都拿滿分

文：萬維鋼

高手總是樂在工作

工作和生活，這是人生兩難的選擇。

這也是一個非常普遍的問題。你工作稍微忙一點，父母和朋友就會勸你不要太忙，要好好生活。你聽這話的時候有沒有一種感覺，這些圍觀群眾是不是有點站著說話不腰疼？

比如一個高水準的醫生每天不但要做幾次手術，還要做科研和一些行政管理工作，肯定非常忙。像這樣的人，你勸他休息、多陪陪家人，有意義嗎？這麼簡單的道理，難道他不懂嗎？問題就在於，這個道理並不簡單。

工作狂的道理

泰德．威廉斯（Ted Williams）是美國歷史上最偉大的棒球運動員之一，他成功的祕訣是從小就用超長的時間猛練。什麼娛樂、休息、社交，他全都不要，在職業隊成名以後才有了第一個女朋友。

威廉斯的了不起之處還不只是棒球。二戰期間，他去服兵役，在海軍陸戰隊當戰鬥機飛行員，那時他是最好的士兵。回來繼續打棒球，還是最好的運動員。他的職業生涯特別長，一直打到四十一歲。他退役後當球隊經理，管理也特別出色，又成了最好的管理者。他的業餘愛好是釣魚，玩得特別專業，結果入選釣魚名人堂。

威廉斯做每一件事都力求完美，不但投入很多時間，而且都是高品質的刻意練習時間。

像這樣的人，你拿什麼和他競爭呢？

這是一個普遍現象：最厲害的人同時也是工作量最大的人。有人做過調查，每個領域裡，基本都是一○％最強的人做了八○％的工作。比如學術界，大部分最重要的成果都是少數科學家做出來的。

有些圍觀群眾以為，高水準工作要使「巧妙手法」，只要你工作聰明，就不用花那麼長時間，對嗎？錯了。真正的高手沒有不聰明的。有什麼工作訣竅要是好使，肯定所有人都會這麼用。現在的共識是，要想成為高手，你的智商必須達到一百二十，且只需達到一百二十，再高的智商意義就不大了，剩下的就是比誰的身體好、誰能投入更多的能量、誰有足夠的耐力堅持下來。

我上大學時到數學系聽過一位名師的課。那位老師很實在，有一次他在課堂上說，想當數學家，你得有連續作戰的能力。如果熬夜打了一宿麻將，第二天早上就不能精神抖擻地工作的話，那你就別做了。

古代的人以空閒時間多為榮，現在這個時代的人以忙碌為榮。底層員工每週的工作標準時間是四十個小時，高管人員常常要工作六十個小時以上，還都是主動的。特別能賺錢的人，往往沒什麼時間花錢。那麼這幫人圖什麼呢？高強度的工作難道不累嗎？工作累不累，取決於你做的是什麼工作。

沉迷於電子遊戲的人沒有抱怨苦和累的，而好工作就像遊戲一樣有意思。很多研究顯示，如果你做的工作對你特別有意義，那麼長時間的高強度工作不但不痛苦，反而是幸福感最強的活動。所謂「有意義」，心理學家發明了一個概念叫做「個人特徵強項」（signature strength），也就是特別適合你的工作領域，這有兩個標準：你必須覺得這個工作很重要；你必須非常擅長這個工作。長期追蹤研究表明，做這樣工作的人就連壽命都延長了。

事實上，真正打擊人的不是「工作」，而是「失去工作」。有研究顯示，失業對人的打擊是巨大的，而且是永久的。一旦失業，人過早死亡的機率就會提高六七％。精神很痛苦，哪怕後來又找到新工作，一想起當初失業還是受不了。退休也是一大殺手，工作的時候本來狀態很好，一旦退休，各種病都來了。

我曾在專欄中講過特斯拉汽車執行長伊隆．馬斯克（Elon Musk）的事蹟。據他的前妻說，睡眠不足、飛行時差調整不過來、精神疲勞，這些症狀在馬斯克身上都司空見慣，但是他樂此不疲。因為馬斯克是做大事的人。那麼問題來了，你是做大事去了，那你的家人怎麼辦呢？

愛因斯坦的家規

馬斯克的前妻是位作家，也是一個厲害人物……這大概就是兩人離婚的原因吧。那麼作為高手的妻子如果主動承擔家務，甘願無私奉獻，行不行呢？我們可以考察一下愛因斯坦的事蹟。

愛因斯坦需要長時間地專注思考，你可以想像，他大概沒有多少時間陪家人。實際上，愛因斯坦做得更極端，他基本上把自己的妻子當成傭人，他的原話是：「我的妻子就是我的雇員，只是我不能解雇她而已。」

愛因斯坦給妻子制定了若干條「家規」——愛因斯坦的家規。

作為一個男人和一個曾經的物理學家，愛因斯坦的物理成就我作夢都想擁有，但是他訂的這些家規，我連作夢都不敢想。其中有幾條是這樣的：

你不要要求我陪你待在家裡、要求我陪你外出旅行；

如果我讓你別和我說話，你必須馬上停止說話；

如果我讓你離開我的臥室或書房，你必須馬上離開。

愛因斯坦的妻子接受了這些規定。但後來，愛因斯坦還是和她離婚了，因為愛因斯坦要和另一位女子在一起。兩個兒子小的時候，愛因斯坦幫忙照顧過，長大後就完全不管了。愛因斯坦的大兒子得了精神病，在精神病院住了三十年，直到死在那裡。這三十年間，愛因斯坦一次都沒去看過他。愛因斯坦的小兒子曾經對記者說：「我爸爸對所有的科學項目都能堅持，而我，可能是他唯一放棄了的項目。」

有人做過調查研究，特別厲害的高手或天才型的人物，大多對家人不管不顧。莫札特的妻子生孩子的時候，他在另外一個房間裡繼續作曲。

如果這些人良心發現，選擇多陪陪家人，又會怎麼樣呢？答案是他們的工作生產力將會下降。

有一項針對男性的研究發現，科學家、作家、音樂家、畫家甚至犯罪份子，都是一結婚就不行了。比如科學家，從結婚那年開始，出論文的數量和品質就會下降。而他那個不結婚的同事，哪怕年齡再大，只要不結婚，就可以一直維持很高的產出。

我物理生涯中最佩服的一位物理學家就沒有結婚。他是義大利人，有時他把媽媽從義大利接到美國來照顧他的生活。我在洛斯阿拉莫斯（Los Alamos，就是美國最初製造原子彈的地方）給他當過兩年多的博士後，那是我工作效率最高的兩年。他手下有很多學生和博士後，但他對科研總是親力親為，新想法層出不窮，產量極高。我們白天工作，晚上還經常幾個人一起吃飯，繼續討論物理學和「國家大事」。後來，我離開了偏遠的洛斯阿拉莫斯，回到文明世界結婚生子，就很少有機會和物理學家吃晚飯了。

極端的成功需要極端的做法，這就意謂著很大的犧牲，而且犧牲的都不是自己，而是親人。但是，如果我不想成就什麼偉大的事業，我也不是愛因斯坦，我就想老老實實做個普通人，那我能不能實現工作和生活的平衡呢？當然可以。

平衡

如果你放棄追求極端的成功，去保持工作和生活的平衡，反而會對你的工作有好處。比如研究發現，給小孩兒充分的時間玩，他的學習效率會提高。學習成績特別好的孩子可以同時也是愛玩的孩子。

我們之前講過創造性思維，創造性思維常常就是在特別放鬆的情況下獲得靈感的。很多人都是在洗澡時獲得靈感，就是因為洗澡的時候讓人非常放鬆。

睡眠很重要。睡眠充足的人，記憶力、反應速度、學習和工作效率都會更好。超長的工作時間其實並不好。有研究發現，如果你每週的工作時間超過五十五個小時，那麼從第五十五個小時以後的那些時間，其實是沒有什麼產出的。

所以你需要玩鬧、有點幽默感、充分休息、多留出時間和家人在一起、時不時出去度個假，這樣才可以獲得最佳工作狀態。

而且用點巧妙手法也是可以的。《不理性的力量》的作者丹．艾瑞利和巴克爾說了一個經驗。對大多數人來說，早上起來過一個小時之後開始工作，連續工作兩個半小時，是最佳的工作時間。如果你七點起床，那麼從八點到十點半，就是你精力最充沛、效率最高的時間。最簡單的辦法就是，把最重要的工作放到這段時間做，然後剩餘的時間完全可以放鬆。

而這一切的前提是，你想要一個更完整的人生，而不是一個極端的成就。像馬斯克這樣的人，根本不可能過了上午十點半就放鬆。

想要極端的成功，你就要排除其他一切干擾，集中力量做這一件事。這意謂著你要犧牲家庭生活，甚至最好不要結婚。只要你做的這件事是你真正想做而且是你真正能做好的事，超長和高強度的工作就是你的樂趣。

如果你想要一個完整的人生，那麼平衡工作和生活反而能提高工作效率，但是對於特別極端的成功，你就別指望了。

那麼到底什麼叫「成功」？到底什麼樣的人生才值得追求？這個問題是可以討論的。

蜘蛛人套裝

有人做過調查，從一九七六到二○○○年，美國高中生的野心和期望愈來愈大，現在已經到了不可理喻的程度——每個人都認為，自己將來應該成為億萬富翁和大明星之類了不起的人物。而等到他們大學畢業走向社會後就會慢慢失望，乃至非常憤怒。

曾經人們認為所謂的「成功」是少數人的事，後來人們認為只要努力就能成功，而現在有的人看明星的事蹟看多了，認為不努力也能成功。

成功不是天賦人權，成功不是「有天賦」就有權，成功也不是埋頭苦幹、拚命硬幹就有回報的事。成功，是在一系列矛盾中做出艱難的選擇。

你是做個好學生、與人為善呢，還是做個極端學生、與體制為敵？你是現實一點，正確評估自己的能力呢，還是樂觀一點，用講故事的方法哄著自己堅持下去？你是科學評估各種方案再動手呢，還是無知無畏先動手再說？你是做個內向的人，專心做好一件事呢，還是做個外向的人，積極尋找新機會？你是個收入高又顧家的新好男人，還是沉迷工作只顧自己？

如果你拿這些問題去問專門販賣心靈雞湯的「人生導師」，他大概會建議你在中間選一個平衡點，這樣你就是個平庸的人。不選中間，你就面臨風險。這就像打電玩需要一點天賦，怎麼選是個人的事，但我們可以討論一下選擇的原則。

最關鍵的原則是掌握主動權。

共生體套裝

我們先講一個蜘蛛人的故事。我們知道蜘蛛人的力量來自他的一套紅藍色套裝。

但在某一集漫畫裡，他獲得一套黑白色套裝。這套衣服比舊的那套厲害多了，它能提供更高強度的蜘蛛絲和更強大的戰鬥力，而且還能隨時變成任何正常的服裝，這樣蜘蛛人就再也不用手忙腳亂地換衣服了。

蜘蛛人得到黑白套裝之後，戰鬥力飆升。但他很快發現了一個問題，自己每天會變得非常疲累。有時候脫下套裝，好好睡了一個晚上，第二天早上起來反而感覺更累了。這到底是怎麼回事呢？

原來這個黑白套裝是有生命的東西，這種東西叫「共生體」（symbiote，這是一個由漫畫作者發明的詞）。當蜘蛛人脫下衣服睡覺時，衣服自己又爬回到蜘蛛人身上，而且帶著他出門做了很多事！這就是為什麼他總是這麼累。

等蜘蛛人知道套裝是個共生體時已經有點晚了。共生體愈來愈強大，以前是共生體寄生在蜘蛛人身上，為蜘蛛人服務，現在是它要蜘蛛人寄生在它身上，讓蜘蛛人為它服務。蜘蛛人以為自己獲得了強大的力量，但他其實變成了這個力量的奴隸。

巴克爾說，共生體套裝就是你的工作。

成功人生的四個維度

有的人拚命工作是出於使命感，他感受到使命的召喚，認為這件事非做不可，寧可犧牲一點個人生活。也有的人拚命工作，是深陷於某個遊戲之中不能自拔。一開始你沒想太多，可是一旦開啟遊戲模式，前面總有一個更高的目標等著，就停不下來了。

這兩種情況的區別是前者主動，後者被動。想要把握主動，你就得先問自己到底想要什麼，而不能讓別人影響你去做什麼。比如，日本公司的企業文化就是人人加班，下班後很晚了也不回家，都在公司耗著。公司也知道超長的工作時間並不能帶來更多的生產力，可是公司就算勸員工回家，員工也在互相影響之下，誰都不願意先走。

最怕的就是你超長時間工作，結果還是碌碌無為。

人到底想要什麼呢？有研究者專訪了一些在某方面特別成功的人，問他們是否感到自己的生活在某一方面有缺陷。研究者把他們說的總結下來，發現有四個方面是所有成功者都想擁有，但感到在某一方面是有所欠缺的。我們大概可以認為，這就是成功人生的四個維度：

一、幸福（happiness）：這裡說的幸福就是生活中的樂趣和滿足，幸福等於享受。

二、成就（achievement）：和那些有相同奮鬥目標的人相比，你取得了什麼了不起的成就，成就等於取勝。

三、意義（signiﬁcance）：你對自己關心的那些人，有沒有一個正面的影響，意義等於可依靠。

四、遺產（legacy）：若你去世了，你的價值觀和成就能不能為別人未來的成功鋪平道路，遺產等於延伸。

這「四個維度」的說法非常流行，你最好能記下來。

我覺得這個說法有點像中國人愛說的「立德、立功、立言」。「立德」就是「意義」，給周圍的人提供幫助；「立功」就是成就，你的論文比別人多，或者錢比別人多；「立言」就是「遺產」，影響後人。當然，中國聖人不太好意思說自己也要幸福。

那麼現在的問題就是，這四個維度你不能都拿滿分，你得做出選擇。

選擇者和挑選者

現代人都有選擇困難症。沒有什麼選項，我們該選個事情做，似乎活得也不錯；有了很多選項，我們反而不知道該怎麼辦了。寶僑公司（Procter & Gamble）曾經提供二十六種不同類型的海倫仙度絲洗髮水，結果消費者無所適從。後來，寶僑把種類削減到十五種，消費者反而更願意買了，銷售利潤上升了一○％。

我們喜歡「有選擇」，但是不喜歡「做選擇」。有選擇就還有可能性，一旦做了選擇，就失去了可能性。

可是你總要選。有意識地選一下總比無意識地被局面牽著走來得好。具體怎麼選，心理學家巴里．施瓦（Barry Schwartz）有個理論把人分為「選擇者」（choosers）和「挑選者」（pickers）。

所謂「挑選者」，就是比較被動地選擇：看看有哪些選項，評估一番優劣，從中選一個最好的。而「選擇者」則是積極主動地選擇：他先問問自己到底想要什麼，然後看當前這些選項是否適合自己。如果都不適合，他可以改變選項，甚至創造新選項。這正是我在第二十四章講決策科學時提到的：主動增加新選項。

而面對人生的選項，諾貝爾經濟學獎得主赫伯特．西蒙（Herbert A. Simon，他有個中文名叫「司馬賀」）還有個理論，說你的原則可以是「最大化」，也可以是「滿足」。

剛入職場時頻繁跳槽的人，後來的收入高於那些找個公司就一直做下去的人。前一種人的原則就是「最大化」，所有選項都嘗試一遍，看看哪個最好就選擇哪個。但還有一個壞消息。前一種人的收入的確比後一種人平均高了二○％，幸福度卻下降了，因為他們永遠這山望著那山高，總覺得自己當前擁有的不是最好的。而後一種人則比較容易滿足。

現在我們對做選擇有了兩個考慮：你是做「選擇者」還是「挑選者」？你是要「最大化」還是「滿足」？那麼具體到成功的四個維度，最好的辦法是做一個積極主動的「選擇者」，以我為主調整選項，對某些選項採取「滿足」策略。

比如，如果你要追求極端的成功，那麼你可以對「幸福」和「意義」採取滿足策略。這就意謂著你對物質享受沒有太多要求，偶爾度個假、一年看兩場電影就可以了；你對親友也不能承擔太多責任，有時間就陪，沒時間就不陪了；你沒有什麼豐富的業餘生活，也不是個好家長，但是你對此滿意。然後你集中精力，追求「成就」和「遺產」。

「滿足」提供了一個自我限制，有了限制，決策就容易了。

所以說來說去，成功不是演算法，而是選擇，是你自己想做個什麼樣的人。當然，你的選擇可以隨時調整，不過一定得是「你的」選擇。

經常有人問，說我的條件是這樣的，我還能成功嗎？這種問題沒意義。成功不在於你手裡「有」什麼，而在於你願意「付出」什麼；或者更準確地說，是你願意「放棄」什麼。人生的成功有四個維度，每個人可以自由選擇想要什麼樣的成功，而選擇的關鍵在於主動。

知識和生產力是利滾利的正回饋

最後我想再來段勵志故事。我想介紹著名電腦科學家理查．漢明（Richard Hamming）的經驗，看看他是怎麼選擇的。

漢明是一九九八年去世的。他在一九八六年、也就是七十一歲的時候，曾經有個演講，題目是「你和你的研究」（You and Your Research）。這個演講流傳極廣，沒有什麼場面話，全是真知灼見。演講中有一段，和我們說的內容很有關係。

漢明說，他年輕時非常仰慕一位同事，叫約翰．圖基（John Tukey）。漢明認為，圖基的水準比自己高很多。有一天，漢明偶然發現，圖基的年齡居然比自己小！他有點受不了，就去問另一個同事到底怎麼做，才能變成他那樣？

這位同事說，你要是也能像圖基那樣連續多年努力地工作，你根本想像不到自己能做出多少成就。

漢明言下頓悟。這個道理是：知識和生產力是一種複利。

如果你做一般的工作，你每天要比別人多搬一○％的磚，一年下來你還是比別人多搬了一○％的磚。但鑽研知識可不是這樣的。

漢明說，你知道得愈多，學得就愈多；學得愈多，能做的事就愈多；做得愈多，機會就愈多。這是一個正回饋過程，就像投資一樣，是利滾利。

如果你每天比別人多鑽研一○％，那麼日積月累，你的成就會遠遠超過他。

如果存錢的利息很高，你還願意隨便花錢嗎？所以漢明說：「我不會當著妻子的面說這個，但我有時候的確忽略她了。我得鑽研。」

漢明從不掩飾自己對青史留名的渴望。他說科學家成功的唯一標準，就是你的名字能不能被以小寫的形式命名某個概念；事實上他做到了，電腦科學裡就有個「漢明碼」。

那麼，這個道理就是如果你想學漢明從妻子那裡苛扣時間，記住別用這寶貴的時間打《王者榮耀》，最好用在「得到」APP……用在能產生複利的事情上。

相關書摘 ►萬維鋼《高手思維》：接受「基礎率」，承認吧你不比別人特殊

書籍介紹

本文摘錄自《高手思維：《羅輯思維》人氣作家，要新、要硬、要讓你「得到」最有用的知識》，遠流出版

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作者：萬維鋼

《羅輯思維》人氣作家・《萬維鋼・精英日課》精彩內容大集結

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高手探索未知，而普通人恐懼未知。

高手能從長遠打算，而普通人缺乏自控力。

高手注重個人選擇和自由，而普通人認為別人應該跟自己一樣。

高手擁抱改變，而普通人拒絕改變。

高手跟各個階層的人都有交往，而普通人只跟本階層的人交往。

高手愛談論想法，而普通人愛談論人和東西。

高手把自由時間花在學習上，而普通人把自由時間花在娛樂上。

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Photo Credit: 遠流出版

責任編輯：翁世航

核稿編輯：潘柏翰