管三家公司照樣睡足六小時、週末必陪小孩：馬斯克如何維持高效率？

文：SmartM／蘇彥誠

被稱為「現實版鋼鐵人」的伊隆・馬斯克（Elon Musk），現在同時是電動車公司特斯拉（Tesla）、太空科技公司SpaceX以及太陽能發電公司SolarCity的執行長。許多人好奇馬斯克如何同時掌管三間公司，甚至能夠在週末擠出時間陪伴他的五個孩子。

與大多數CEO相比，馬斯克每天能夠完成更多的事情。根據美國網路媒體《Quartz》報導，在最忙的時候，馬斯克一週工作超過100小時，也就是平均每天超過14小時。在此情況下，他卻仍然擁有每天6小時的充足睡眠，並且每週有超過一半的時間能陪伴孩子。因此，人們好奇馬斯克的時間管理有什麼訣竅。

《Inc.》特約編輯Geoffrey James在文章中，明確指出馬斯克的5個時間管理技巧，這些技巧讓他比其他的企業家更有效率。即使Geoffrey James未曾親自與馬斯克共事，也未曾對馬斯克進行專訪，但是他密切觀察著馬斯克與他所經營的公司。以下是馬斯克特有的5個時間管理訣竅。

1、不過度干預公司的營運計畫

馬斯克在南南西藝術節（SXSW）受訪時親口表示，他並不那麼著迷於營運計畫書。他選擇在「企業願景」的層次動手，設下明確的目標與期望，之後便把營運上的細節交給其他員工負責。

大部分的CEO會干預營運計畫的擬定與進行，甚至是枝微末節也要操心。然而，馬斯克認為，營運計畫書的最大用途應是吸引足夠的資金，而非試圖在執行前便把所有細節安排好。更聰明的作法是，設下明確而有企圖心的目標，在執行的過程中不斷調整經營的策略與細節。

2、立即打斷沒有意義的對話

每當馬斯克察覺對方正浪費他的時間，他便會立刻打斷對話。即便這似乎有失禮貌，但他認為強迫他去聽一段無聊而無用的對話，才是真正不禮貌的事情。他拒絕被愚蠢的話語影響，也不願迎合他人的胡扯與謬論，因此每週擠出了更多的時間，去做其他更有用的事情。

例如，曾有財務分析師在公司財務會議上問了他幾個的問題，馬斯克指出這些問題非常愚蠢，然後轉身離開。這個行為讓他飽受外界批評，但後續發生的事件卻證實了馬斯克當時的決定是對的，事後證明當初那些問題非常的愚蠢。

3、立即離開沒有幫助的會議

會議是企業裡最容易消耗時間的事，馬斯克拒絕成為被困在會議室的聽眾，假如一個會議已經離題，或是談論著一件不相關的事，他便立刻起身走人。除此之外，他也允許員工和他做相同的事，直接離開沒有幫助的會議。這個原則讓他擁有更多時間，能夠花費在其他更有用或者更有趣的事。

4、誠實以對，不做無謂的堅持

馬斯克不會浪費時間在堅持自己的言論及立場，不害怕抵觸自己所說過的話。例如，馬斯克一方面讚賞生產Tesla Model 3的工廠已全部自動化，另一方面又毫不猶豫地公開聲明他以人力取代了部分的機器人，並表示：「我們過去低估了人力的價值。」

其他大多數的CEO通常會私下進行這些改變，並試圖把它隱藏起來，避免惡意的公關人員或媒體大做文章。然而，這不僅增加了時間成本、造成精神的負擔，任何隱匿的行為本身就帶有風險，反而容易轉變為龐大的公關危機。因此，馬斯克誠實以對的作法是更有效率的。

5、果斷決定，而非過度考慮

大部分的CEO在採取行動前，容易陷入過度思考與過度分析的困擾。相較之下，馬斯克喜歡果斷決定、承擔附帶的風險，並且立即採取行動，而不是等待更大的風險來臨。

舉例來說，在特斯拉發生危機時，他一次解雇了沒有特斯拉員工擔保的承包商。相同的情況若發生在大多數CEO身上，往往會選擇花數個月的時間來削減承包商，不過這顯然是可以在一天內完成的事情。

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參考資料：inc.

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責任編輯：朱家儀

核稿編輯：翁世航